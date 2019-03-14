Суд оставил под арестом маму мальчика, который провел ночь в лесу Лосиного острова

В четверг, 14 марта, Мосгорсуд оставил под арестом 33-летнюю Надежду Куликову, подозреваемую в покушении на убийство своего шестилетнего сына. Напомним, мальчик провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров". Ребенка с полиэтиленовым мешком на голове и скотчем на руках нашли только утром 18 февраля. В этот же день его мама была задержана.

20 февраля Преображенский суд принял решение о ее аресте. Однако адвокат его обжаловал. В Мосгорсуд подозреваемую не доставили. Участие она принимала по конференц-связи. Женщина просила отпустить ее из под стражи.

- Я всегда жила верой и правдой. Мне всех жалко: собак, кошек, детей. Вы у любого спросите и вам скажут, что я добрый человек. Я прошу не изолировать меня от общества. Никогда не вела и не буду вести преступную деятельность. Обещаю и дальше сотрудничать со следствием, - заверила суд Надежда Куликова.

Сын Надежды Куликовой. Фото предоставлено КП

Новый адвокат Надежды принес в суд характеристику с работы. Коллеги из отдела информационных технологий РЖД поручились за Куликову. Но роли в суде это не сыграло. Под арестом она останется до 18 апреля.

Родная мать и сестры в суд поддержать дочь не пришли. Ранее им было отказано в опеке над ребенком. Как удалось выяснить "КП", сейчас мальчик находится в одной из клиник, где проходит стационарную психолого-педагогическую экспертизу. Похожее исследование назначено и его маме. Результаты будут готовы в конце марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692892" frameborder="0"></iframe> Полное интервью с подругой Надежды Куликовой.

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