Заворотнюк похорошела после родов и показала новое фото маленькой дочки

Анастасия Заворотнюк, родившая в октябре 2018 года дочку, опубликовала новое фото малышки. На снимке счастливая актриса держит маленькую Милу, которая смеется при виде своего папы - супруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" Петра Чернышева.

"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье! ", - подписала снимок Анастасия Завортнюк.

a_zavorotnyuk Заворотнюк поблагодарила поклонников за поздравления и теплые пожелания

От фото глаз не отвести. На снимке счастливое семейство буквально светится от счастья. Анастасия всегда прекрасно выглядело, но после родов она словно помолодела лет на 20. Трудно поверить, что актрисе 47 лет.

Ну а маленькая Мила растет настоящей красавицей. Кажется, девочка взяла у своих звездных родителей все самое лучшее.

Подписчики благодарят Заворотнюк и Чернышева за то, что артисты делятся своим счастьем с ними. Они не устают умиляться малышкой и желают всему звездному семейству самого лучшего. "Вы такая красивая мама!", "Здоровья ребёночку, вам любви и счастья", "Анастасия вы молодец, просто супер. Петя, Вам повезло. Настя Вас любит. И правильно сделала, что родила такого дивного ребеночка", "Улыбашечка. Пусть растет здоровенькой", "Милота, Ляляшеньки!", "Мила такая красивая. Просто куколка. Поздравляю", "Невероятно красивое фото. Столько счастья в нем! Здоровья всем вам!", "Как прекрасно начинается день. Анастасия, спасибо Вам! Ваши капельки радости, любви, мира, счастья превратились в семейное благополучие и рождение прекрасной малышки!".

Как писал сайт kp.ru, 10 марта Анастасия Заворотнюк объявила, что в октябре 2018 года в третий раз стала мамой. Она родила прекрасную дочку, которую назвали Милой. Актриса скрывала свою беременность, объяснив это страхом, что в 47 лет не выносит ребенка. С фигуристом Петром Чернышовым она вместе уже 11 лет, однако это их первый совместный ребенок.

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