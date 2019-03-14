Глава МИД Австрии покурила с Лавровым и тайно встретилась с Путиным

Австрийские дипломаты держали в большом секрете план встреч главы МИД Карин Кнайсль во время ее недавнего визита в Москву. Известно было только об официальных переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила министр, с Лавровым ей удалось достигнуть взаимопонимания.

- Скажу, что после совместного обеда, когда он закурил, я тоже выкурила с ним сигарету, - призналась Кнайсль. - В службе протокола мне пояснили, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил вместе с ним. И в Вене мы выкурили пару сигарет - такое тоже связывает.

Но как выяснилось, переговоры с Лавровым оказались не единственными. Во вторник у Карин Кнайсль состоялась в Кремле неофициальная полуторачасовая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Поведала о ней министр лишь спустя два дня. Как утверждает австрийская пресса, о встрече не знали даже журналисты российского президентского пула, которые обычно осведомлены обо всех планах. Сама глава МИД Австрии была крайне лаконична:

- Это был обзор политической ситуации в мире. Просто хороший разговор, - заметила Кнайсль.

В августе прошлого года российский лидер по приглашению Карин Кнайсль побывал на ее свадьбе в Австрии, преподнес подарок и даже станцевал с новобрачной.

Перед визитом в Москву Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз пройтись в танце с президентом России. Подробности ее закрытой встречи с Путиным не раскрываются. Но известно, что на это мероприятие министр пришла в павлопосадском платке. Хоть сейчас в пляс!