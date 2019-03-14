2019-03-14T17:59:38+03:00
В мире

Глава МИД Австрии покурила с Лавровым и тайно встретилась с Путиным

О беседе в Кремле, которая длилась полтора часа, официально не сообщалось [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Как сообщила министр, с Лавровым ей удалось достигнуть взаимопониманияКак сообщила министр, с Лавровым ей удалось достигнуть взаимопониманияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Австрийские дипломаты держали в большом секрете план встреч главы МИД Карин Кнайсль во время ее недавнего визита в Москву. Известно было только об официальных переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщила министр, с Лавровым ей удалось достигнуть взаимопонимания.

- Скажу, что после совместного обеда, когда он закурил, я тоже выкурила с ним сигарету, - призналась Кнайсль. - В службе протокола мне пояснили, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил вместе с ним. И в Вене мы выкурили пару сигарет - такое тоже связывает.

Но как выяснилось, переговоры с Лавровым оказались не единственными. Во вторник у Карин Кнайсль состоялась в Кремле неофициальная полуторачасовая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Поведала о ней министр лишь спустя два дня. Как утверждает австрийская пресса, о встрече не знали даже журналисты российского президентского пула, которые обычно осведомлены обо всех планах. Сама глава МИД Австрии была крайне лаконична:

- Это был обзор политической ситуации в мире. Просто хороший разговор, - заметила Кнайсль.

В августе прошлого года российский лидер по приглашению Карин Кнайсль побывал на ее свадьбе в Австрии, преподнес подарок и даже станцевал с новобрачной.

Перед визитом в Москву Кнайсль призналась, что хотела бы еще раз пройтись в танце с президентом России. Подробности ее закрытой встречи с Путиным не раскрываются. Но известно, что на это мероприятие министр пришла в павлопосадском платке. Хоть сейчас в пляс!

Глава МИД Австрии Карин Кайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"За Багратионов остается только молиться": Потомки грузинских царей сойдутся в суде
Глава канцелярии Российского императорского дома, кандидат исторических наук Александр Закатов прокомментировал «КП» конфликт между потомками грузинских царей, близких родственников Романовых, которые встретятся в зале суда 13 марта
Новости 24
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона рублей
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan
Французские политики привезут в Крым туристов
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию
Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов
Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах
Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи
Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта
Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу
Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов
Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора
Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН