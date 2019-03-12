Тайна перевала Дятлова: КГБ не стоял в стороне от трагических событий, но и не предпринимал активных действий

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Одна из самых популярных версий, с помощью которой исследователи пытаются объяснить трагедию на перевале Дятлова – действия спецслужб и в первую очередь КГБ. Варианты версии разнообразны: некоторые члены группы выполняли особое задание органов… Золотарёв – агент КГБ, внедрённый в группу… Дятловцев уничтожил спецназ КГБ… и так далее и тому подобное.

«Комсомольская правда» обратилась к Олегу Хлобустову, эксперту Фонда национальной и международной безопасности, писателю, автору многих трудов по истории отечественных органов госбезопасности, с просьбой прокомментировать и проанализировать это направление в поисках причин гибели тургруппы.

- Понятно, что КГБ и в те времена, и десятилетия позже занимался любым чрезвычайным происшествием. Нет сомнений, что управление КГБ по Свердловской области занималось и гибелью группы Дятлова. Какие действия они могли предпринять?

- Прежде, чем конкретно отвечать на этот вопрос, нужно разобраться с ситуацией с КГБ в 1959-м году. Положение о КГБ при СМ СССР и его органах на местах, - первый нормативно-правовой акт для нового ведомства (КГБ был образован 13 марта 1954 г. - КП), появилось в январе того самого 1959 года. И оно вполне определённо очерчивало границы деятельности Комитета. КГБ ставился под контроль ЦК КПСС. А его местные органы - соответственно под ЦК компартий союзных республик, областные управления - под контроль краевых и областных комитетов партии. Помимо этого, с 1954 г. был установлен реальный контроль за законностью действий чекистов со стороны прокуратуры.

И еще одно важное о6стоятельство нужно учитывать: в конце декабря 1958 года новым председателем КГБ был назначен Александр Николаевич Шелепин. Человек, глубоко проникшийся «духом» решений ХХ съезда КПСС, где были осуждены многие преступления и правонарушения предыдущих исторических периодов.

Один из последних кадров, снятых "дятловцами". Установка палаток в снегу.

- И что из этого следует?

- Шелепин только осваивался в этой новой для него, но очень непростой и ответственной должности, поэтому никак не мог отдать противозаконных указаний Свердловскому Управлению КГБ. К тому же для него главной задачей на тот момент было разобраться с кадрами. Но даже если представить невозможное и немыслимое: Шелепин отдаёт приказ уничтожить девять человек, то это не значит, что в областном Управлении тут же бы «взяли под козырёк» и кинулись исполнять это бесчеловечное приказание. Начальник Управления тут же связался бы с первым секретарём обкома КПСС: как понимать приказ из центра? Партия призывает гуманизировать правоохранительную систему, снять клеймо репрессивности с органов, а мы получаем такое странное указание… Так что исключено, что гибель дятловцев – это результат какой-то спецоперации КГБ.

- А свердловское Управление КГБ могло вести собственное расследование причин гибели туристов на перевале?

- Нет. Это не было предусмотрено Положением о КГБ. Процитирую два пункта из раздела положения, где говорится о правах, которые предоставлены органам:

- вести следствие по делам о государственных преступлениях с последующей передачей дел по подсудности;

- вести под надзором органов прокуратуры следствие по делам о преступлениях, совершенных офицерским, сержантским составом, служащими и рабочими органов КГБ, если совершенные преступления связаны с оперативной деятельностью органов безопасности, с последующей передачей дел по подсудности.

Насколько я понимаю, на перевале не имело место государственное преступление. И сотрудники органов КГБ не совершали преступление на перевале. Потому УКГБ не могло предпринимать там следственные действия.

- Но не могло же так быть, что КГБ стояло в стороне от трагических событий?

- Разумеется, нет. По просьбе обкома партии или областной прокуратуры Управление КГБ могло заняться делом о гибели туристов, именно «выполняя поручение партийных органов». Оказывая помощь следствию, УКГБ могло представить характеризующие данные на участников группы - и студентов, и работников закрытых объектов. Следователи УКГБ также могли работать в составе следственной группы или выполнять поручения её руководителя, в данном конкретном случае – прокурора-криминалиста Льва Иванова. Но насколько можно сделать вывод из материалов уголовного дела, следователи УКГБ не принимали участие в расследовании. Хотя нельзя исключать, что контакты между двумя ведомствами были.

Другое дело, что управление могло информировать обком партии на реакцию свердловчан на эту трагедию и ход ее расследования. Но эти сообщения не имеют отношения к процессуальной сфере, а потому и не могли быть приобщены к следственному делу.

- А как конкретно складывались следственные действия КГБ в подобных случаях?

- Если работала группа – руководитель на основе первоначального плана определял задания ее членам. По мере отработки и отклонения отдельных версий, формировались новые задачи и задания. Но могло идти и оперативное сопровождение: добывание информации для следователей оперативными методами, что сегодня у нас регламентируется федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Но обязательно следует учитывать специфику уголовно-процессуальных норм 1959 года!

- Мог ли КГБ воздействовать на следователей прокуратуры: этим заниматься, а в это ни в коем случае не совать свой нос?

- КГБ указаний прокуратуре давать не мог. В тот период нашей истории прокуратура контролировала деятельность КГБ, а не наоборот. Свердловский обком КПСС мог давать какие-то пожелания-рекомендации следователям прокуратуры. На практике такие указания исполнялись следователями, но не всегда.

Следственный комитет назвал официальную причину гибели группы Дятлова в марте 2019 года.

- Среди современных исследователей тех давних событий весьма популярна версия «зачистки». Будто бы туристы узнали некую страшно секретную тайну, потому был отдан приказ их уничтожить. Возможно ли такое?

- Надо обязательно учитывать реальные факты и обстоятельства того времени. Я уже говорил, что было принято Положение о КГБ, и такие кровавые операции были запрещены. Но даже если бы вдруг нашёлся сумасшедший в Комитете, который разработал бы план подобной операции и привёл его в исполнение, то встаёт вопрос о коммуникациях. Впрочем, сначала надо сказать вот о чём: допустим члены группы Дятлова увидели НЕЧТО непонятное и необъяснимое, что-то сверхсекретное, это абсолютно не значит, что они понимали ЧТО именно видели, и, соответственно, узнали. Допустим, увидели ракету – и что? За это уничтожать? Смешно. Но дело даже не в этом.

Александр Солженицын в «В круге первом» описывает деятельность «шарашки», в которой не просто производились секретные разработки, а решалась конкретная научно-исследовательская задача - распознавание и идентификация человека по голосу, аудиозаписи. Это была реальная и особо секретная разработка для того времени. Но тех, кто этим занимался, как известно, через пару лет выпустили на свободу. А не уничтожили, как вроде бы должны поступить, если следовать логике сторонников версии о «зачистке».

Ещё раз допустим, что дятловцы увидели что-то сверхсекретное. Об этом ушло сообщение – хотя кто его мог отправить, трудно представить. Но как оно было передано? Радиостанции у дятловцев не было. Но, допустим, сообщение ушло и было принято каким-то органом КГБ, то получается, что мгновенно было принято решение об устранении? Нереально. А, учитывая все выше названные конкретные обстоятельства того времени - и абсолютно исключено. Остается и еще один исключительно важный вопрос с учетом человеческого фактора: а могли ли Шелепин или его заместители, руководители УКГБ по Свердловской области отдать приказ о ликвидации группы? Однозначно нет!

В общем, версии «зачистки» абсолютно нелогичны и бесперспективны для дальнейших поисков истины.

- Но как раз в 1959 году убили Степана Бандеру.

- Это совсем другая история. Там играли роль политические мотивы. Убрать Бандеру – это не только личный приказ Никиты Сергеевича Хрущева, но и его личная месть лидеру украинских националистов. Хрущев отдал приказ КГБ, причем, задолго до того, как Комитет возглавил Шелепин. И этот приказ был выполнен. Попутно замечу: если бы Бандеру не ликвидировали в октябре 1959-го года, то он ушёл бы в политическое небытие: к тому времени англичане, а ещё раньше американцы, уже в нем окончательно разочаровались. (Хотя это не значит, что они отказались от активного сотрудничества с другими украинскими и иными эмигрантскими организациями). А убийство сделало из Бандеры «мученика национальной борьбы», образ для подражания и воспитания последующих поколений молодежи. Что мы сегодня и видим в Украине и не только.

Так что, в данном случае это была политическая борьба, борьба, в том числе и тайными, вооруженными методами и именно с обеих сторон.

А в трагедии на перевале погибли наши, советские люди, ни в чем не скомпрометированные ни перед КГБ, ни перед государством.

Для Свердловска и области гибель 9 ребят стала трагедией и большой трагедией, потому так остро тогда все переживали. А в масштабах страны – это нечто вроде ЧП районного масштаба. И в 1959 году, и в другие годы была массовая гибель людей – в катастрофах, на производстве, в ходе военных учений. Да и гибель туристов и альпинистов – не из ряда вон событие, 5-7 раз в году случалось.

- А военная прокуратура могла вести параллельное расследование?

- Опять же нужно смотреть законодательные акты о военной прокуратуре того времени. Военная прокуратура могла заниматься следственными действиями на перевале, если обком партии и областная прокуратура просили бы о содействии. Самостоятельно заниматься не могли. Военная прокуратура занималась расследованием преступлений на территории военной части или если преступление совершалось с участием военных. Также она занималась нападением на воинские эшелоны, военные объекты.

- Некоторые исследователи утверждают, что параллельное расследование вела некая спецпрокуратура – возможно ли такое?

- Мне неизвестен такой орган расследования. Не понятно, о какой организации, собственно, речь. Если, о прокурорах закрытых территориальных образований, типа известного ныне «Арзамас-17», то они могли действовать только сугубо в границах подведомственной им территории, а не в уральской тайге.

- Ещё вопрос о спецоперациях КГБ – применение спецсредств. Известно, что в составе МГБ была секретная токсикологическая лаборатория, которая занималась исследованиями в области токсических веществ и ядов. КГБ продолжало разработку медицинских средств – например, от усталости, защиту о холода. Могло ли быть так, что участники группы Дятлова были участниками некого медицинского эксперимента по проверке каких-то новых медицинских средств?

- Опять же надо обратиться к реалиям и документам того времени. Снова сошлюсь на Положение о КГБ, в нём не предусмотрено его право проводить такие эксперименты. К 1959 году из МГБ-КГБ за нарушения социалистической законности, что было хорошо известно в коллективах, были уволены свыше 19 тысяч человек. Многие из них, в том числе и Григорий Майрановский, начальник токсилогической лаборатории, были привлечены к уголовной ответственности. Мне представляется, что версия медицинского эксперимента бесперспективна: - не имелось никаких условий наблюдения и контроля за поведением и состоянием участников «экспериментальной» группы.

Вместе с тем я не исключаю, что на участников группы воздействовало какое-то вещество. И в те времена спортсмены искали какие-то средства, которые увеличивают выносливость организма. То есть то, что сегодня называют допингом. Тогда чаще всего это были так называемые народные средства. Вполне возможно, что кто-то из участников тургруппы мог взять в поход нечто подобное. И из самых лучших побуждений добавить, допустим, в чай какую-то смесь, в которую входят галлюциногены. При этом не известив других о своих опытах. Или - даже сам не подозревая о подобных побочных эффектах. Наступило удушье, нарушение зрения, изменения в психике… Но это всего лишь предположения. И вряд ли на сегодняшний день они могут быть подтверждены данными судебно-медицинских экспертиз.

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