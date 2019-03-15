Журналисты «КП» и Андрей Малахов отправляются на перевал Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор непонятно, почему и как все это произошло.

Прошлой осенью журналисты «Комсомолки» обратились в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Свердловской области с просьбой выяснить, что же все-таки случилось с группой Игоря Дятлова.

В ответ на наше обращение была начата надзорная проверка, о которой мы подробно рассказывали в предыдущих публикациях. Наша экспедиция - один из этапов проверки. Вместе со специалистами - геодезистами, гляциологами, судмедэкспертами - нам предстоит изучить склон, где стояла палатка, просчитать и измерить весь маршрут дятловцев, проанализировать возможный сход на палатку снежной доски, осмыслить на месте прочие версии трагедии. Действия специалистов будут зафиксированы с помощью видео- и фотосъемки. Нам важно, чтобы работа экспертов была максимально прозрачной.

Отметим, что родственники погибших поддержали наше расследование.

- Мы очень благодарны Генеральной прокуратуре, «Комсомолке», телеканалу «Россия» за то, что не бросаете тему и пытаетесь добиться правды, - сказала нам Людмила Моргунова, сестра Рустема Слободина, входившего в группу Дятлова. - Мои родители умерли, так и не узнав, почему погиб их сын. Они очень тяжело переживали эту трагедию.

Подобные слова мы услышали и от родственников фронтовика Семена Золотарева, самого старшего участника группы Дятлова.

Поисковик Сергей Согрин вызвался помочь нам в расследовании причин трагедии. Среди погибших были его друзья. Зина Колмогорова должна была идти в поход вместе с Согриным на Приполярный Урал, но в последний момент перешла в группу Игоря Дятлова. Сергей Николаевич отчасти винит себя за то, что отпустил Зинаиду. Согрин принимал активное участие в поисках погибших и консультировал по теме спортивного туризма прокурора-криминалиста Льва Иванова, который вел расследование.

Дочь Льва Иванова тоже поддержала экспедицию. В свое время Александра Львовна пыталась узнать у отца, что же случилось на перевале Дятлова, но тот отмалчивался в ответ, ссылаясь на то, что ему запрещено говорить о случившемся. Поэтому она надеется, что наконец удастся если и не поставить точку, то хотя бы подойти близко к разгадке тайны.

Подробности предстоящей экспедиции - 15 марта в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«Андрей Малахов. Прямой эфир». 15 марта, 17:25, Россия 1.

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