Прочитано в американской прессе: «Военные расходы превратят США в банкрота»

Американский журнал CounterPunch предрек Америке банкротство из-за растущих расходов на военно-промышленный комплекс. Автор статьи Джон Уайтхед пишет, что правительство США тратит намного больше, чем получает от налоговых поступлений, берет большие займы у других стран, и обманывает сограждан, требуя большего финансирования военных нужд.

Мало того, организация Open the Government выяснила, что американские военные тратят большие суммы на покупки явно не из числа военных нужд: к примеру, кресло за 9241 доллар, фарфоровые столовые приборы за 53000 долларов, алкоголь на сумму 308 тысяч долларов, шейки лангуста и крабы за 4,6 миллиона долларов!

- В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе...Военные расходы превращают США в банкрота. На нашем государстве паразитирует военно-промышленный комплекс, который поддерживают военные дельцы, коррумпированные политики и иностранные правительства, - отмечает Уайтхед.

И еще немного цифр из той статьи: с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 триллиона долларов, долг увеличивается на 32 миллиона долларов в час, правительство тратит в Ираке за 5 секунд больше, чем обычный американец получает за год. Безопасности миру это, как видим, не прибавило...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697661" frameborder="0"></iframe> На что тратят деньги американские военные?.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

«В их руках печатный станок»

- Это пропаганда. Никакие военные расходы к этому не приведут, поскольку в руках США находится печатный станок и они будут печатать столько долларов, сколько им необходимо для военных нужд. При Трампе расходы растут гигантскими темпами, и эта тенденция будет дальше сохраняться.

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