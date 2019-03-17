"Женя предложила позвать дочку Юли жить к нам": Вдова Абдулова шокирована смертью Началовой

В последний раз с Юлей Началовой семья Александра Абдулова встречалась в прошлом году в "Ленкоме", на вечере, посвящённом памяти актера.

Юля вместе с другими друзьями легендарного артиста выступала на сцене, рассказывала о том, каким замечательным человеком и мастером был Абдулов.

- Не могу ничего говорить, потому что мне нереально плохо, - плачет Юлия Абдулова.-Александр Гаврилович очень любил Юльку.

Но суть в том, что и после ухода Александра Гавриловича мы дружили с Юлей.

И наши дети дружат. Моя Женька вчера так плакала: "Мам, а как Вера (дочь Началовой-Ред.)?" Ребёнок понимает, что Вере сейчас очень плохо. Знаете, я очень сдержанный человек, понимаю, что когда люди долго болеют, а потом уходят, это закономерно.

А тут я вообще ничего не понимаю. Я вижу этого детеныша маленького, в глазах у меня стоит её дочь Вера. Понятно, что у неё есть бабушка и дедушка. И понятно, что папа у Веры есть. Но понимаете, это все не то. Мы вчера с моей Женькой сидели, я рыдала, дочка меня успокаивала: "Мама, давай Веру к себе заберём!"

Я говорю:"У неё все хорошо. Дело не в этом!" Женя спрашивает :"Мама, я так переживаю. Как мы можем помочь Вере?" Никак тут уже не поможешь...

Не готова ничего комментировать. У нас дочки ровесницы. Вспоминаю, как Юля, когда Женька, не хотела петь песню, выступать на сцене на юбилее отца, поддержала моего ребёнка.

Юлька вообще добрая была. Светлая память.

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