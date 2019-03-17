Победители первого конкурса «Лидеры России» приехали поддержать финалистов этого года

Гостями финала «Лидеров России» стали победители первого конкурса. Один из них – Алексей Малютин – рассказал о роли конкурса в своей жизни.

-На конкурс вы шли, уже занимая в «Газпромнефти» одну из ключевых должностей. Зачем?

-Прежде всего, за наставничеством. У меня есть образование, мне везло с наставниками - начиная от моего дедушки, продолжая учителями и руководителями. Но на этапе, когда ты уже сам стал руководителем руководителей, необходима подстройка своих навыков и компетенций, чтобы понимать, как дальше развиваться. А это можно сделать только через наставничество - с человеком, который прошел это сам.

Я шел на конкурс с задачей-максимум: чтобы моим наставником стал Александр Валерьевич Дюков, руководитель «Газпромнефти».

- И добились этого. Насколько полезным стало общение с наставником?

- Я работаю директором по развитию стратегических инициатив, руковожу большим блоком, связанным со стратегией в разведке и добыче. Предыдущая стратегия компании предполагала большой рост масштабов, и за десять лет она выросла почти в два раза, и вошла в топ-20 мировых компаний. А каким должен быть следующий шаг? Какова задача следующих 10 лет? Это одна из тем, которую мы Александром Валерьевичем обсуждали. Определили, что не просто хотим оставаться в двадцатке, а хотим быть образцом, такой компанией, на которую равняются в каких-то вопросах.

- Многие связывают конкурс с карьерным прорывом…

- Я абсолютно не понимаю людей, которые думают, что, как только они выйдут в финал, а еще лучше – победят, их заметят и назначат. «Лидеры России» - это социальная лестница, по которой надо пройти через все позиции. И, если ты не готов на какую-то из них, то тебе надо развиться, получить знания. А конкурс как раз помогает понять, где надо покопаться, чтобы сделать следующий шаг. Не взлететь ракетой, а пройти постепенно, шаг за шагом. Это «игра в долгую». Вот что важно.

- С какой целью приехали на финал второго конкурса?

- Поддержать ребят, которые в нем участвуют, увидеть участников прошлого года, пообщаться. Вы знаете, кроме наставника я приобрел благодаря конкурсу большую сеть контактов. Например, среди участников первого сезона - замминистра энергетики Павел Сорокин. Он курирует нефтяную отрасль, мы общаемся. Это и коллеги из других компаний и других сфер деятельности, с которыми мы создали очень сильные горизонтальные связи. Если связь с наставником позволяет мне развиваться, стать лучше, понять, куда двигаться дальше, то сеть контактов позволяет оперативно решать рабочие моменты.

Я считаю, это развитие горизонтальных связей – то же, что социальный капитал в экономике. Это та невидимая смазка, которая позволяет шестеренкам экономики быстрее вращаться.

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