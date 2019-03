Новозеландский стрелок-одиночка входил в международную сеть «групп ненависти»

50 мусульман стали в пятницу жертвами чудовищного теракта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Возраст погибших - от трех до 77 лет. Еще полсотни ранено, двое в критическом состоянии. Глубокие соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Новой Зеландии. «Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом.» В знак траура на Останкинской телебашне в субботнюю полночь на час отключили подсветку.

ПРОСТОЙ БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ С ПЯТЬЮ СТВОЛАМИ

По горячим следам полиция задержала четверых подозреваемых. Позже выяснилось: трое к теракту непричастны. Действовал террорист- одиночка. 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. «Простой белый парень из бедной рабочей семьи,» - как сам он себя называет. На родине работал инструктором по фитнесу, вел здоровый образ жизни. Удачно вложился в криптовалюты, стал путешествовать по миру. В экстремизме прежде замечен не был, на учете в полиции не состоял. На первый взгляд, добропорядочный гражданин с… пятью зарегистрированными «стволами». И в пятницу эти «стволы» выстрелили.

За несколько минут до теракта Брентон отправил в три десятка адресов, включая премьер-министра Новой Зеландии, манифест «Великое замещение. Мы идем к новому обществу». Дескать, в мире вершится белый геноцид, европейская элита приняла тайный план замещения собственного населения мигрантами из третьего мира. Он должен отомстить мусульманам за теракты в Европе. И прежде всего за 11-летнюю девочку Эббу Акерлунд. Она погибла в 2017 году в Стокгольме. Тогда мигрант из Узбекистана, связанный с ИГИЛ (запрещено в РФ,- Ред.) врезался в толпу на грузовике. 5 жертв, 14 раненых. Таррант решил показать, «что пока жив белый человек, мусульмане никогда не захватят наши земли и не заменят нас собой». Правда, время и место нападения не сообщил.

Сие сочинение уже называют новым уставом неонацистов.

ЭКСТРЕМИСТЫ ПРАВЯТ БАЛ

- Действительно, формально Таррант является террористом-одиночкой, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, экс-глава Российского бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский. – На самом же деле новозеландский стрелок входил в международную сеть «групп ненависти».

- Что за группы такие? Первый раз слышу.

- Это давно устоявшийся международный термин в Штатах, Европе. Аналогичный нашему «экстремистские группировки». Так на Западе называют всевозможных расистов, неонацистов, антисемитов, антимусульман, антииммигрантов, борцов с сексменьшинствами и т.д.

В основном они базируются на территории США.

- Почему демократические Штаты вдруг стали «империей ненависти»?

- Вот беспристрастная статистика. В 1999 г было выявлено 457 «групп ненависти» на все Штаты. Тогда «рулили» всевозможные расисты, печально знаменитый Ку-Клукс-Клан. В 2011 году было уже 1018 групп. Оно и понятно. Еще продолжался мировой экономический кризис. А во всех финансовых передрягах по привычке обвиняют евреев. Вот антисемиты и активизировались. Плюс Штатами правил первый темнокожий президент Обама. Что вызывало ярость расистов. К 2014 году осталось 784. С приходом к власти Трампа вновь резкий рост. На начало этого года уже 1020 групп!

- Но Трамп, в отличие от Обамы, белый президент!

- Вот-вот… Борьба с мигрантами – один из краеугольных камней его политики. Строительство грандиозной стены на границе с Мексикой, чтобы оградить страну от наплыва нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Запрет въезда в США граждан ряда мусульманских стран уже в начале президентства… Президент открыто назвал себя националистом. Недавно сообщил, что сейчас в США свыше 25 млн нелегальных мигрантов. Дескать, расходы на их содержание составляют десятки миллиардов долларов. Нелегалы – это наркомафия, рост преступности, рабочие места, отобранные у законопослушных граждан…Такая политика Трампа способствует росту ненависти коренных жителей к «чужакам». Плюс боязнь белых остаться в меньшинстве. В 1950 г. белое население составляло 87% в стране и полностью определяло жизненные ценности, культуру, образование и политическую активность американцев. По официальным прогнозам, к 2050 году, а возможно, и раньше, белые хотя и останутся крупнейшей этнической группой (49%), но перестанут быть большинством. На втором месте будут латинос (27%). Они уже сейчас обогнали афроамериканцев. Фактически США превратятся в сообщество меньшинств.

ДОКЛАДЫ РАЗВЕДКИ

- Почему в демократической стране, где вездесущее ФБР все и вся держит под контролем, власти не прихлопнут эти «группы ненависти».

- Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова, печати, вероисповедания, собраний. Поэтому государственным, правительственным структурам нельзя вмешиваться в деятельность религиозных, национальных групп и движений. Но янки договорились о правилах игры: государство "чтит" первую поправку, а его функции по отслеживанию и профилактике экстремизма выполняют так называемые "общественные" организации. Причем, у этих "общественников" есть банки данных обо всех экстремистских организациях, их лидерах, членах, совершенных и планируемых мероприятиях. Задействованы высокие технологии мониторинга всех групп с разными формами экстремизма: от человеконенавистнических до клубов защиты животных и экологии.

Южный Центр правовой защиты бедноты - главный информационный центр США по изучению и противодействию "группам ненависти". Фото Владимира Овчинского

Наиболее известная среди таких «общественных организаций» - Southern Poverty Law Center - Южный центр правовой защиты бедноты в Алабаме.

Под этим скромным нейтральным названием скрывается мощнейший разведывательный центр, к которому прикомандированы действующие сотрудники ФБР, Министерства внутренней безопасности США и ряда других спецслужб. Информацию я знаю, что называется, из первых рук. В 2008 году в составе группы российских криминалистов изучал по линии Госдепа США заокеанский опыт борьбы с радикализмом и экстремистскими идеологиями. Был и в Южном Центре. Это многоэтажное здание с пуленепробиваемыми стеклами, способное выдержать взрыв грузовика с динамитом. На его охрану ежегодно тратится более миллиона долларов. Это не случайно. Первую штаб-квартиру Центра в 1988 году сжег Ку-Клукс-Клан. А всего за попытки поджога или взрыва здания осуждены более трех десятков экстремистов. Ведь Центр не только ведет мониторинг экстремизма, преступлений на почве ненависти по всем штатам. Он организует массовые иски в судах.

Центр готовит секретные материалы для правительственных структур и спецслужб, а также издает журнал "Intelligence Report" (Доклад разведки») тиражом 300 тыс. (!) экз. Его бесплатно распространяют в государственных, правоохранительных органах, общественных организациях и даже в ООН.

Во всей этой истории важно то, что в США сегодня открыто действуют сотни «групп ненависти». Численностью от нескольких до сотен членов. На сайтах широко пропагандируют свои экстремистские идеи. За ними стоят уже миллионы сторонников.

Обложка журнала «Доклад разведки» - главного издания Южного центра

СТОРОННИК ДОНАЛЬДА ТРАМПА

- Владимир Семенович, а вы не демонизируете Америку? Может, она вообще «не при делах» в этой трагедии? Новозеландского стрелка уже вовсю называют Брейвиком -2. Сравнивая с норвежским неонацистом, который в 2011 году погубил 77 человек, ранил полторы сотни. Брейвик тоже был террористом-одиночкой. Дескать, это по его примеру Тарант сочинил и заранее распространил свой Манифест.

- Это ложный след, уверяю вас. Некоторые аналитики и вовсе пытаются пустить общественность по «русскому следу». Ссылаясь на надписи на его оружии и автоматных магазинах. Там зафиксированы события русско-турецких войн. Сражение на реке Кагул в 1770 г., где граф Петр Румянцев наголову разбил войска османского паши и получил титул Задунайского. Знаменитая оборона Шипки генералом Иосифом Гурко (1877–1878 гг.), победы адмирала Дмитрия Сенявина в морских сражениях в 1807 году.

Эти и другие версии уводят, возможно, сознательно, от главного, американского следа.

В своем манифесте Таррант задает себе вопрос: «Вы – сторонник Дональда Трампа?» Ответ: «Как символа возрожденной белой идентичности и общей цели? Конечно. Как политика и лидера? О Боже, нет». Оцените фразу про символ возрожденной белой идентичности!

Южный Центр провел оперативное расследование. Идеи неонацизма новозеландский стрелок черпал на сайтах американских единомышленников. Здесь укреплялся в стремлении провести теракты. Сам манифест Тарранта построен на идеях теоретика белого национализма Дэвида Лэйна, указывают эксперты Центра.

Эмблема Южного Центра защиты бедноты

Лэйн - автор популярного в среде неонацистов лозунга «14/88».

- На винтовке террориста как раз было дважды выведено число - 14!

- 14 означает количество слов во фразе Лэйна: «We must secure the existence of our people and a future for white children» - «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее белых детей». А 88 - закодированное приветствие «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»). Буква «H» имеет порядковый номер 8 в латинском алфавите.

Манифест Лэйна «88 заповедей» - руководство для обеспечения, защиты, сохранения и установления белого общества.

Сценарий теракта Тарант также взял не у Брейвика, расстреливавшего жертв на острове, а у своего любимого героя Дилана Руфа. В июне 2015 года 21-летний расист Руф застрелил во время молитвы в церкви города Чарльстона 9 прихожан-афроамериканцев, включая пастора и сенатора штата. При аресте Руф признался, что хотел разжечь расовую войну. Был приговорен к смертной казни.

Также эксперты Южного Центра напрямую связывают Тарранта с «питтсбургским стрелком» Робертом Бауэрсом. Они посещали одни интернет –форумы. 27 октября 2018 года Бауэрс расстрелял в синагоге «Древо жизни» 11 человек. Шестерых ранил.

- Одинаковый почерк убийц. Расстрел в церкви, синагоге, мечети.

- Эксперты Южного центра нашли запись Тарранта на форуме американских крайне правых 8chan: «Пришло время прекратить дерьмовые посты и время делать посты с реальными усилиями!»

И он сделал. Кровавый пост. Специально вел прямую интернет-трансляцию нападения на мечети, снимал расстрел безоружных мусульман.

Ситуация сейчас более взрывоопасная, чем после теракта Брейвика. Тот расстрелял детей членов правящей в Норвегии партии, которая допустила в страну массу мигрантов. Для членов «групп ненависти» его поступок был под вопросом. Зачем он убивал белых, а не мигрантов? Теракт в Новой Зеландии американские экстремисты сейчас активно обсуждают, одобряют. Редактор главного фашистского интернет форума США The Stormer (Штурмовик) Эндрю Энглин написал про Тарранта: « Этот чувак уже народный герой и сделал так много, что мы должны согласиться, что он бесспорно героическая личность в классическом стиле!» Известно, что на груди у Энглина татуировка в виде Чёрного солнца - тот же символ СС, который использовал Таррант.

Таррант действовал по сценарию расиста Руфа, расстрелявшего в церкви во время молитвы 9 афроамериканцев. Руф - предтеча Тарранта

Может сработать принцип домино, когда по цепочке продолжится масса подобных терактов. Поэтому спецслужбы США, других западных стран сейчас находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

- Почему полиция, спецслужбы Новой Зеландии прошляпили теракт?

- Расслабились. Преступность в стране низкая, жизнь там как в раю. Но кровавая бойня в мечетях показала, что любой рай можно мгновенно сделать адом.

- Владимир Семенович, в России раньше тоже хватало доморощенных скинхедов, нацистов, фашистов. На их счету десятки убитых мигрантов, антифашистов. 10 лет назад член БОРН (боевая организация русских националистов) застрелил в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Но в последние годы про скинов, нациков уже не слыхать.

- Все крупные националистические и прочие экстремистские группировки в России разгромлены правоохранительными органами. Их лидеры, активные боевики были арестованы. Тот же убийца Маркелова и Бабуровой отбывает пожизненный срок, его сожительница получила 18 лет. Сошлюсь на свежий доклад авторитетного правозащитного центра «Сова». «В 2018 году количество расистских и неонацистски мотивированных нападений оставалось сравнительно небольшим и, может быть, даже продолжало снижаться… В последние годы мы наблюдали активную репрессивную политику государства по отношению к классическим расистским преступлениям ненависти и к неонацистским группам в целом, отчасти связанную с украинскими событиями, а в 2018 году – еще и с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу. Активность вандалов, мотивированных религиозной, этнической или идеологической ненавистью, также снизилась. Мы видим, что в последние годы преступления ненависти удается удерживать на сравнительно низком уровне, правоприменение в этой сфере достигло определенного, и неплохого, уровня эффективности.»

Подобную политику в отношении экстремистов правоохранительные органы России будут продолжать и дальше.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ОСНОВНЫЕ «ГРУППЫ НЕНАВИСТИ» В США -2019

По данным Южного Центра правовой защиты бедноты

ВСЕГО – 1020.

Белые националисты - 148. На своих сайтах и собраниях открыто проповедуют расизм, антисемитизм и насилие по отношению к мигрантам. Наиболее известная организация - Совет консервативных граждан.

Неонацисты – 112 . Самые крупные - Американская национал-социалистическая рабочая партия (ANSWP) и Национал-социалистическое движение (NSM).

Антимусульмане – 100.

Расисты-скинхеды - 63. Идентичны российским скинам, ранее активно с ними сотрудничали. Проповедуют белое превосходство и неонацизм. Активно используют рок-концерты ненависти, нацистские форумы в Интернете.

Ку-Клукс-Клан (ККК) - 51. Старейшая экстремистская организация США, действующая с 1866 года. По-прежнему ориентирована на насилие.

Антииммигранты – 17.

