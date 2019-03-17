2019-03-17T19:14:27+03:00
Политика

США не исключили переговоров с Россией и Китаем по разоружению

Кремль пока никаких предложений не получал
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На фоне приостановки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон поднял тему возможных переговоров по контролю за вооружениями с Москвой и Пекином.

- Китай наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны в США. И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай, - цитирует издание The Hill советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

В Кремле никаких предложений на сей счет пока не получали.

- Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало, - заявил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А вот в Совете Федерации эту новость сочли «словесной шелухой».

- Болтон, сделавший все, чтобы разрушить договор о РСМД, теперь «допустил» переговоры США о разоружении с Россией и Китаем. Пустое. Цель - успокоить общественное мнение и снять с США вину за выход из договора. К тому же, и Пекин не настроен на такие переговоры. Словесная шелуха, - отреагировал в Твиттере глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению

Российская Федерация поддерживает предложение США подключить Китай к переговорам с КНДР по разоружению. Но, как заявил Джабаров, в них также должна принимать участие Москва (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жители курильского острова Шикотан: «Мы отрезаны от мира по два месяца в году. Расскажите в Москве про нас!»
Наш специальный корреспондент Дарья Асламова побывала на территориях, которые Токио считает спорными, и узнала, почему некоторые местные давно ждут прихода японцев. Часть 4
Новости 24
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии
В Белграде протестующие окружили управление полиции
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры