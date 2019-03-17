США не исключили переговоров с Россией и Китаем по разоружению

На фоне приостановки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Вашингтон поднял тему возможных переговоров по контролю за вооружениями с Москвой и Пекином.

- Китай наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы пытаемся укрепить нашу национальную систему противоракетной обороны в США. И это причина того, что, если у нас будут новые переговоры по контролю над вооружениями, к примеру с россиянами, может иметь смысл подключить к этому обсуждению также и Китай, - цитирует издание The Hill советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

В Кремле никаких предложений на сей счет пока не получали.

- Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало, - заявил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А вот в Совете Федерации эту новость сочли «словесной шелухой».

- Болтон, сделавший все, чтобы разрушить договор о РСМД, теперь «допустил» переговоры США о разоружении с Россией и Китаем. Пустое. Цель - успокоить общественное мнение и снять с США вину за выход из договора. К тому же, и Пекин не настроен на такие переговоры. Словесная шелуха, - отреагировал в Твиттере глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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