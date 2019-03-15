2019-03-15T17:17:21+03:00
В мире

Стрелком-неонацистом, напавшим на мечети в Новой Зеландии, оказался фитнес-тренер из Австралии

28-летний Брентон Таррант уже сознался в теракте [видео]
Мария БЕРК
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Массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города КрайстчерчМассовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города КрайстчерчФото: REUTERS
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28-летнему австралийцу Брентону Тарранту предъявили обвинения в массовом убийстве в мечетях новозеландского города Крайстчерч. В результате теракта погибли 49 человек, еще 48 верующих оказались ранены и находятся в больнице.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

Утром в субботу Таррант будет доставлен в окружной суд, где ему будет вынесено официальное обвинение и выбрана мера пресечения.

Двое его поддельников остаются под стражей.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Ранее сообщалось, что после нападения на мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Позднее полиция опровергла эту информацию, сообщив только о трех задержанных. Четвертый подозреваемый, действительно, был арестован в пятницу, но он проходит по другому делу и никак не связан с массовым убийством в мечетях.

Пока полиция не называет имена преступников. Информация есть только об одном — Брентоне Тарранте. Мужчина вырос в небольшом австралийском городке Графтон. Отец Тарранта — спортсмен, участвовал в соревнованиях по триатлону. В 2010 году умер от рака. Мать террориста по-прежнему живет в Графтоне.

Сам Таррант закончил местную среднюю школы. С 2010 года работал фитнес-тренером в фитнес-центре Big River. Как говорят его клиенты, мужчина вел правильный образ жизни, следил за своим питанием и много тренировался.

- Он был предан своей работе, ему доставляло удовольствие работать в фитнес-центре, работать с людьми. Он очень хороший человек, - говорит одна из клиенток Тарранта. - Мы видели, как он сам упорно тренируется, все время совершенствовал свое тело. О своих политических убеждениях он никогда не говорил. Я бы никогда не подумала, что Брентон мог быть сторонником экстремистских взглядов.

После того, как Таррант уехал из Графтона, он много путешествовал.

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию Фото: REUTERS

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляциюФото: REUTERS

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

ПРОСТОЙ БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ

Новозеландские следователи считают, что именно 28-летний австралиец был инициатором массовой расправы с мусульманами в Крайсчерче.

За несколько часов до нападения он опубликовал на своей странице в социальных сетях многостраничный манифест «Великое замещение. Мы идем к новому обществу». Там Таррант назвал себя «простым белым парнем», который родился в бедной семье рабочих. Он написал, что делает это для того, «чтобы показать, что пока жив белый человек, мусульмане никогда не захватят наши земли и не заменят нас собой».

Брентон Таррант был сторонником экстремистских взглядов. Сейчас эксперты называют его манифест — новым уставов неонацистов. В нем продвигаются идеи антиимпериализма, прав рабочих, этнической автономии, защиты наследия, культуры и окружающей среды, а также борьбы с наркотиками.

Основная мысль, изложенная в манифесте, - борьба с исламом. Таррант считал, что он должен отомстить мусульманам за террористические акты, произошедшие в Европе, а также засилье мигрантов с Ближнего Востока. Особое внимание австралиец уделил теракту 2017 года, который случился в Стокгольме. Тогда погибли пять человек. По мнению мужчины, он должен был отомстить и защитить память об этих людях, в том числе, 11-летней девочки Эббы Акерлунд.

Идейным вдохновителем Тарранта был норвежский экстремист Андерс Брейвик, который в июле 2011 года расстрелял 77 человек.

Во время задержания 28-летний австралиец сознался в совершении теракта и заявил, что ни в чем не раскаивается.

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Массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты еще семеро верующих. Еще один пострадавший умер в больнице (подробности)

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"Его бог уберег": При теракте в мечети в Новой Зеландии чудом спасся 10-летний сын российской эмигрантки

Во время массовой стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, в одной из мечетей находился 10-летний сын эмигрантки из России. Мальчик вместе со своим отцом был в комнате соседней от места происшествия. Об этом сообщила бабушка ребенка Ирина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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