Новозеландского стрелка вдохновляли норвежский террорист и шведская школьница

Анализируя произошедшее сегодня в новозеландском Крайстчерче, в очередной раз поражаешься: насколько все в современном мире взаимозависимо. Казалось бы, что может связывать пятничный теракт на Южном острове в Новой Зеландии с людьми и событиями на Севере Европы?

Мечеть города Крайстчерч, Новая Зеландия.Фото: REUTERS

Во-первых, вдохновителем убившего почти пять десятков мусульман Брентона Тарранта стал норвежец Фьотольф Хансен, более известный по своему прежнему, ставшему уже нарицательным имени Андерс Беринг Брейвик, который летом 2011 года лишил жизни жизни 77 человек. Использовалась та же тактика: заранее заложенные в машинах бомбы в публичных местах (Брейвик устроил взрывы в правительственном квартале, сообщников Тарранта полиция перехватила) и стрельба по людям, которые не могут быстро убежать от убийцы из мечети (в случае Брейвика - с острова, где проходил слет юных активистов Норвежской рабочей партии). Оба перед терактом опубликовали манифесты, состоящие из смеси ненависти и самолюбования.

Норвежский убийца Андерс Брейвик в суде, 2012 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, ученик пошел дальше учителя, добавив своему преступлению медийности. Любой желающий может посмотреть его «стрелялку от первого лица» - Таррант совершал свое преступление в прямом эфире, закрепленная на его шлеме камера беспристрастно транслировала происходящее в Фейсбук. Новозеландская полиция сразу попросила не распространять это видео, но праворадикалы по всему миру уже наделали в сети много копий. К сожалению, отбывающий «пожизненное» (в Норвегии это значит 21 год) тюремное заключение продолжает вдохновлять правых радикалов по всему миру, несмотря на практически полную изоляцию от людей - даже тюремщикам запрещено с ним разговаривать.

Брентон Таррант транслировал устроенную им бойню в Фейсбуке.

Во-вторых, Таррант заявил, что он мстит за всех погибших в результате исламистских терактов европейцев и особенно - за 11-летнюю шведскую школьницу Эббу Акерлюнд, чье имя он написал на своем оружии. Девочка погибла 7 апреля 2017 года на пешеходной стокгольмской улице Дроттнингсгатан под колесами 30-тонного грузовика с пивом, за рулем которого сидел сочувствующий ИГИЛ (запрещена в РФ) нелегальный иммигрант из Узбекистана Рахмат Акилов. Сегодня террорист, как и Брейвик, отбывает пожизненное заключение в Швеции. К слову, он не оспаривает приговор, ибо для него это означает депортацию в родной Узбекистан, где его будут ждать отнюдь не шведское правосудие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697329" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

А отцу Эббы только и остается сожалеть, что имя его погибшей от руки одного террориста дочери стало символом для других злодеев.

Хельсинки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697383" frameborder="0"></iframe> Премьер-министр Новой Зеландии - о нападении на мечети.

"Мы стали мишенью": преступники транслировали стрельбу в мечетях Новой Зеландии в соцсетях

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