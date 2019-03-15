"Его бог уберег": При теракте в мечети в Новой Зеландии чудом спасся 10-летний сын российской эмигрантки

Во время массовой стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, в одной из мечетей находился 10-летний сын эмигрантки из России. Мальчик вместе со своим отцом был в комнате соседней от места происшествия. Об этом сообщила бабушка ребенка Ирина.

«У меня там внук был вместе с отцом. У него отец мусульманин, и они по пятницам ходят туда. Они были в другой комнате. Просто так случайно получилось. Там много комнат, и они находились в другой» - рассказал женщина изданию «Говорит Москва».

Ирина сообщила, что ее внук в порядке:

«Ему 10 лет, его бог уберег всё-таки, если бы в другой комнате находились, ещё не известно, что было бы.»

Бабушка мальчика отметила, что никак не может поверить в произошедшее. «Здесь такой покой, тишина. Даже не верится, что это всё случилось» - сказала Ирина.

По её словам, Новая Зеландия — это «рай», где никогда подобного «вообще не было», а также у местного населения не было никаких конфликтов с мусульманами. «Здесь настолько все "фрэндли", все такие заботливые друг о друге. Я бы в жизни такого не представила, для меня это вообще шок», - заключила Ирина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697329" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

Напомним, что утром в пятницу, 15 марта, группа неизвестных атаковала сразу две мечети в городе Крайстчерч, в результате чего погибли не менее 49 человек. Одним из нападавших, предположительно, является уроженец Австралии Брентон Таррант, который перед атакой опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, посвященный превосходству белой расы.

Сайт kp.ru также писал о том, что после инцидента со стрельбой близ мечетей нашли также автомобиль с несколькими взрывными устройствами, которые преступники просто не успели привести в действие.

На данный момент правоохранительные органы сняли режим ЧП. Однако жителей попросили все же пока не выходить на улицу без крайней необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы стали мишенью": преступники транслировали стрельбу в мечетях Новой Зеландии в соцсетях

В результате атаки погибли 49 человек, еще около 50 прихожан получили ранения (подробности)

Полиция Новой Зеландии задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Полиция задержала подозреваемого в расстреле людей в мечети новозеландского города Крайстчерч, его имя пока не называется, сообщает газета New Zealand Herald. Стражи порядка предупредили местных жителей, что остальные вооруженные злоумышленники все еще на свободе (подробности)