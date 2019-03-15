Беременная Саша Савельева улетела из России

Певица Саша Савельева, которая вот-вот станет мамой, покинула Россию. Знаменитость с недавних пор находится в декретном отпуске, набирается сил и все свободное время посвящает супругу.

Устав от московской суеты, 35-летняя Саша Савельева улетела в Италию. Певица до сих пор скрывает "интересное" положение. Солистка группы "Фабрика" тщательно оберегает свою личную жизнь, а на все расспросы о беременности отвечает коротко: "Даже обсуждать не буду".

sasha_savelieva Саша Савельева улетела в Милан

Из Милана артистка опубликовала трогательное фото с мужем Кириллом Сафонов. Актер нежно обнимает любимую женщину. "В надежных руках спокойно", - подписала снимок знаменитость.

Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с друзьями и коллегами.

Как писал сайт kp.ru, Саше Савельевой удавалось скрывать беременность больше половины срока. Для выступлений на сцене она все чаще выбирала просторные наряды. Однако выдало красавицу видео. Солистка группы "Фабрика" показала округлившиеся формы. Савельева предстала в свободной белой тунике, украшенной цветами и рюшами. Они не смогли скрыть живот артистки.

sasha_savelieva Саша Савельева выступает половину своей жизни

Напомним, Саша Савельева выступает половину своей жизни. В 18 лет она пришла на самую первую "Фабрику звезд" и вместе с Ирой Тоневой и Сати Казановой вышла оттуда победительницей. Игорь Матвиенко созданную на проекте группу "Фабрика" оставил за рамками шоу.

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Беременная Саша Савельева попала в больницу

Причины такой закрытости молодой мамы вполне объяснимы: во-первых, беременность первая и, видимо, из суеверия певица не хотела распространяться раньше времени о ней, во -вторых, протекает она не очень гладко. Так, на днях,звезда легла в больницу на сохранение. А тем временем, группа "Фабрика" вышла на сцену в обновленном составе: певицу заменила Тоня Клименко, ранее являвшаяся солисткой "Мобильных блондинок" (подробности)