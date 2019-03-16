Домогаров и Высоцкая показали супружескую жизнь при аншлаге

В конце прошлого года в театр пришла новая команда во главе с Эдуардом Бояковым. Так называемый женский МХАТ (больше тридцати лет им руководила Татьяна Доронина) был усилен творцами-мужчинами: Сергеем Пускепалисом, Захаром Прилепиным и Андреем Кончаловским. Татьяна Васильевна заняла пост президента.

И вот спустя два месяца (за вычетом январских праздников) - первая премьера, выпущенная новым руководством. Спектакль Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» по киносценарию Ингмара Бергмана. В ролях - Юлия Высоцкая и Александр Домогаров, давний творческий тандем, который перетекает из проекта в проект Андрея Сергеевича. Спектакль показали в Неаполе летом прошлого года. Теперь он дошел до московской публики.

Сюжет нам расскажет о взаимоотношениях супружеской пары. Семейная жизнь героев летит как на американских горках. От любви до ненависти не один шаг, а пять сантиметров. Это именно тот случай, когда вместе тошно, а врозь скучно. Она его поедом ест, он вяло отбивается и спасается в изменах...

Некоторые попавшие на премьеру изумились, как же так: Бояков ввел в театре сухой закон, а в постановке Кончаловского что ни сцена - у героев в руках то коньячок, то винишко. Но это скорее придирки въедливых зрителей. Ведь правда жизни и правда искусства - разные вещи.

Зал почти на 1400 мест был полон! Актерам дарили цветы не только на премьере, но и на предпремьерном показе, где было много журналистов: с десяток камер, 7 телеканалов, печатная пресса. Такого внимания к МХАТу им. Горького не было давно.

При этом у нового руководства абсолютный пиетет перед Дорониной. Народная артистка СССР сейчас болеет и на премьеру не пришла, но когда вернется в театр, Андрей Кончаловский обещал встретить ее цветами. Он заверил, что во МХАТе ему дорого все: и традиции, и артисты, которые берегут творческие принципы и мхатовский академизм. Даже пресловутая архаичность тоже дорога. Именно поэтому эмблема театра - чайка, нарисованная Федором Шехтелем, все еще жива и красиво парит. Усилиями коллектива она не превратилась ни в квадрокоптер, ни в дракона или какую-то другую нечисть - ради заманухи зрителя. В этом театре не ищут внимания публики любой ценой.

Но уже сейчас ясно: сколько ни клянись в верности традициям, спокойной жизни не будет. Неделю назад была встреча нового худрука со зрителями (думается, главным образом поклонниками Татьяны Дорониной). Да-да, в доронинском МХАТе, куда театральные критики захаживали редко, есть свой зритель. Ему дороги театральные традиции и скрепы, которые олицетворяет Татьяна Васильевна. Бояков, как и Кончаловский, заверил их, что все самое ценное, основополагающее, заложенное еще Станиславским, будет сохранено. Речь шла о преемственности и традициях. Хотя в театре, где не было ремонта со дня его открытия, на самом деле много чего нужно менять. Пускай начнут хотя бы с материальной части.

Поэтому в нашем поздравлении с премьерой желаем, чтобы «верность традициям» блюлась без фанатизма. Историю о том, как во МХАТе на Тверском бульваре в течение нескольких лет не могли отремонтировать поворотный круг сцены, в Министерстве культуры мне рассказывали как анекдот.

Еще нелепее была другая история, связанная с креслами в зрительном зале. Они здесь с 70-х годов, когда здание театра было построено. Когда-то и они были шикарными, обитыми английской материей. Но за полвека почти ежедневного использования поролон просел, ткань износилась. И конструкция противно скрипит. В Минкульте Татьяне Васильевне предложили если не вынести кресла на помойку, то хотя бы перетянуть обивку. Четыре месяца народная артистка выбирала ткань. Хотела такую же, как была раньше. Но английский поставщик давно снял ее с производства. По этой причине перетяжку пришлось отменить. Эту историю мне рассказывали министерские чиновники. Может, врут чего, но ведь кресла по-прежнему поскрипывают...

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