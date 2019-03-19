2019-03-19T20:31:46+03:00
Политика

Геннадий Бурбулис: Возглавив Совбез Казахстана, Назарбаев может на бессрочное время закрепить себя в статусе лидера нации

Экс-госсекретарь Российской Федерации 90-х - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об отставке президента Казахстана [аудио, видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments2
Геннадий Бурбулис.Геннадий Бурбулис.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

- Геннадий Эдуардович, вы ведь хорошо знаете Нурсултана Назарбаева?

- Достаточно хорошо, еще с 90-х годов.

Напомню, что он должен был быть среди тех, кто собирался подписать документ о ликвидации СССР.

Геннадий Бурбулис: «Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета безопасности Казахстана»

00:00
00:00

- Ну, вот - я сам хотел было вспомнить об этом - о том, что Назарбаев не поехал в Беловежскую Пущу - к разрушителям СССР, а вы меня вот опередили...

- 8 декабря 1991 года (именно в этот день главы трех союзных республик – России, Белоруссии и УкраиныЕльцин, Шушкевич и Кравчук – подписали документ о роспуске СССР – А.Г.) Назарбаев должен был прилететь в Беловежскую пущу.

Но по дороге в Белоруссию Нарсултан Абишевич заехал в Кремль.

- К Горбачеву?

- Горбачев, видимо, ему порекомендовал туда не спешить. И потому решение о ликвидации СССР и создании СНГ мы приняли без Нурсултана Назарбаева. (Геннадий Бурбулис в это время был одним из ближайших соратников Президента РФ Бориса Ельцина – А.Г.)

А 12 декабря того же года в Ашхабаде, по инициативе Назарбаева, собрались азиатские республики и Казахстан, и приняли решение присоединиться к Беловежскому соглашению.

- Вас удивило решение Назарбаева об отставке?

- Что касается этого решения уважаемого Нурсултана Абишевича, на самом деле оно вызревало у него давно. Он настроил казахстанскую элиту, постсоветское и евразийское пространство в таком духе, что готов к такому серьезному поступку. Так что - его решение не было громом среди ясного неба.

- За ним остается Совет безопасности?

- Верно, он остается председателем Совета безопасности Казахстана. Это уникальный орган в государственной властной системе. Он обеспечивает вопросы реализации основных направлений государственной политики. Функции его безгранично широкие. Этот орган в свое время создавался под Назарбаева. Полномочия его распространяются, в том числе, на конституционные преобразования в Казахстане.

Назарбаев 30 лет возглавлял государство.

- Что дальше?

- По моим ощущениям, вполне возможен плавный перенос некоторых базовых президентских полномочий в Совет безопасности. И Нурсултан Абишевич сможет закрепить себя еще раз в статусе лидера нации, причем, без ограничений по срокам, по обязанностям, по ответственности.

Назарбаев – незаурядная личность, очень изобретательный, мудрый человек. Думаю, по сути,

Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая во вторник, 19 марта, с обращением к народу своей страны, объявил о том, что принял решение уйти в отставку. (подробности)

Как Назарбаев спасал СССР от развала, а Ельцина - от алкоголизма

«КП» продолжает изучать рассекреченные стенограммы встреч президента США Джорджа Буша-старшего с постсоветскими лидерами (подробности)

Иосиф Кобзон: "Если бы Назарбаев поехал в Беловежскую пущу, он бы не позволил Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу развалить СССР"

Об этом великий певец и политик, который находится в Астане, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробности)

МНЕНИЕ

Семен Багдасаров: Границу с Казахстаном никто не закроет, по Каспию изменений не будет

Директор Центра изучения Центральной Азии и Ближнего Востока так прокомментировал «КП» отставку президента Нурсултана Назарбаева со своего поста (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Якутский «праздник непослушания»
Митинги «против миграции» в далеком от Москвы Якутске собрали несколько тысяч разгневанных горожан - это очень много для небольшой столицы Республики Саха. Наш обозреватель Дмитрий Стешин - о том, что же на самом деле произошло
Новости 24
Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с терроризмом в Сирии
Выяснились странные обстоятельства пропажи картин из галереи в центре Москвы
Пушков высмеял отказ Порошенко «варить кашу» с Путиным
Главную математическую премию мира впервые получила женщина
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку
Франция не обращалась к РФ с запросом о задержании экс-главы ВФЛА Балахничева
Немецкий депутат призвал «срочно отменить» санкции ЕС против России
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украины по поводу визита Путина в Крым
России нужны талантливые и мотивированные на интересную работу люди
Участники экспериментального «полета» на Луну рассказали, чем займутся на досуге
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы
Песков: Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США и КНР
США расширил санкции в отношении Венесуэлы
Песков: Путин и Назарбаев разговаривали по телефону днем во вторник
Следователи начали проверку после обнаружения мальчика-маугли в Подмосковье
Канадский хоккеист набросился на судью с кулаками
Тахографы будут сообщать о нарушения водителей в режиме онлайн
Чем займется Нурсултан Назарбаев после отставки: Политик останется главой Совбеза и партии "Нур Отан"
Задымление произошло в жилом доме на северо-востоке Москвы
Эрдоган готов вернуть смертную казнь в Турции
«Артек» планирует принять до 50 тысяч детей в новом сезоне
Москалькова вылетит в Киев для присутствия на суде по делу Вышинского
Климкин заявил, что минские соглашения находятся «в коме»
Записка в автомобиле стрелка из Утрехта указывает на террористические мотивы