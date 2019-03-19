Семен Багдасаров: Границу с Казахстаном никто не закроет, по Каспию изменений не будет

- Никаких резких изменений сейчас в Казахстане по отношению к России не произойдет?

- Резких — точно нет. Мы почему-то думаем, что Казахстан традиционно близок к России. На самом деле сегодня он достаточно близок Китаю ну и, конечно, к американцам. При том в Астане декларируется политика равноудаленности от крупных держав .

- То, что в Казахстане перешли с кириллицы на латиницу, происходят изменения в законе о языке — это нам тревожные звоночки?

- А вы как думаете? При том что северные области республики — там же по прежнему много русскоязычного населения. Но, скажем так, некоторая этническая избранность, к сожалению, у нашего соседа присутствует.

Около миллиона привлеченных из-за рубежа этнических казахов, оралманов — они что, заменят русских, которые могут начать уезжать из республики? Маловероятно. Культурный, образовательный уровень этих переселенцев какой? Они откуда приезжают — в основном, из Монголии, отчасти из Китая.

- Исполняющим обязанности президента назван бывший глава МИДа, ныне спикер казахстанского сената Токаев. Чего России от него ждать?

- Резких движений он делать точно не будет. Но вот, например, господин Назарбаев когда принял решение о транзитном пункте на Каспии для натовских грузов в Афганистан? После визита в Вашингтон, где надо было добиться, чтобы Трамп дал отмашку и разморозил фонд, где зависли казахстанские золото-валютные резервы, около 40 миллиардов долларов. Понятно, насколько глава республики был заинтересован в этих деньгах, и понятно, что человек, который его меняет на посту — тоже не может не испытывать к этим средствам интерес. И оттого вынужден будет оглядываться на Вашингтон.

- У России с Казахстаном самая большая граница...

- Да, у нас с ними 7 тысяч километров общей границы. Огромная линия. Очевидно, что с таким соседом резких телодвижений быть не может. Границу закрывать никто не будет. При том ведь наркота именно через эту границу идет к нам из Афганистана.

- Будет ли пересмотр договоренностей по Каспию?

- Сейчас не будет. При том ведь была когда-то возможность, после крушения союза, воспользоваться предложением Ирана по Каспию - но руководители в России были добрые и решили, что присутствовать должны все прикаспийские государства. Вот и получили головную боль на годы.

- Казахстан входит в ОДКБ — военное сотрудничество сохранится?

- Им конечно выгодно по низким ценам покупать нашу технику. При том армия у них не большая.

И давайте посмотрим на другие страны региона. Когда в Узбекистане сменился президент — отношения с Россией не ухудшились? Ну и тут должно быть также.

Назарбаев рычаги власти пока не выпустит. Позиция во главе Совбеза ему удобна — посмотреть на ситуацию как бы со стороны, но имея полномочия большие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

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