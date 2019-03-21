Режиссер сериала «Моя прекрасная няня» Алексей Кирющенко: Заворотнюк никто не видел беременной

На днях Анастасия Заворотнюк сообщила поклонникам, что стала мамой в третий раз. Еще четыре месяца назад у актрисы и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева, родилась дочка. Новость оказалась для всех полной неожиданностью, ведь никто не видел 47-летнюю актрису беременной...

Захотела девочку, как у Навки

Анастасия Заворотнюк прославилась ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках актриса закрутила роман со своим партнером Сергеем Жигуновым. Ради нее «гардемарин» оставил семью, их союз бурно обсуждался в СМИ. Но затем Жигунов вернулся к жене, а Заворотнюк увлеклась фигуристом Петром Чернышевым, за которого потом вышла замуж. От брака с первым мужем Дмитрием Стрюковым у актрисы двое взрослых детей - сын Майкл и дочь Анна.

У 48-летнего Чернышева за плечами тоже брак с фигуристкой Натальей Анненковой, но детей у них не было. И потому с первого дня свадьбы Анастасия говорила в интервью, что мечтает подарить своему Пете ребенка. Прошло 10 лет, а пополнения в семье Заворотнюк и Чернышева все не произошло. И вдруг супруги признались, что они уже четыре месяца воспитывают дочку Милу!

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поделились в соцсетях снимком новорожденной дочки Милы. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

- Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время, - рассказала Заворотнюк в интервью Светлане Бондарчук. - Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент.

По словам актрисы, про ее тайную третью беременность знали только родные - мама и муж, даже детям она сообщила новость лишь через полгода. Анастасия призналась, что до этого все не было времени заняться материнством. Но когда она увидела на ледовом шоу «Руслан и Людмила» с участием ее мужа Петра Чернышева дочку Татьяны Навки и Дмитрия Пескова - синеглазую, с косичками, то решила: «Все, я хочу такую же!»

Сейчас Анастасия вместе с малышкой Милой, мамой, мужем и собакой живет в загородном доме в Подмосковье, где специально для дочки оборудована детская.

«Снималась без живота»

Между тем, споры вокруг беременности Заворотнюк не утихают. Даже коллеги актрисы не верят в то, что она смогла так виртуозно скрыть от всех свое интересное положение.

Режиссер сериала «Моя прекрасная няня» Алексей Кирющенко, который и зажег звезду Заворотнюк, сильно удивился, узнав про ее недавние роды.

- Только из новостей узнал об этом, - признался Кирющенко «Комсомолке». - Я не могу понять: как она родила?! Ее же никто беременной не видел. Может, была суррогатная мать? Не понимаю, как она могла родить дочку осенью прошлого года, когда она у меня с сентября по конец ноября участвовала в съемках сериала «Между нами, девочками-2»? И живота у нее не было. И вообще она выходила в свет, была тоненькой. Ничто не предвещало. И вдруг!

- Возможно, Заворотнюк у вас снималась с перерывом на роды?

- Она без перерывов снималась, у нее была большая роль в моем сериале, она много времени проводила на съемках. И держала себя в хорошей физической форме.

Догадки о беременности Анастасии в интернете строят даже медики. Мол, в таком возрасте, как у Заворотнюк, обычно пользуются услугами донора женской яйцеклетки. После 45 лет женский организм уже почти не вырабатывает яйцеклетки, способные к зачатию. Впрочем, делала ли актриса процедуру ЭКО, неизвестно.

Тем временем агент Заворотнюк сообщила «КП», что актриса не будет засиживаться в декретном отпуске. Она уже ходит на светские мероприятия, участвует в съемках, отправилась на гастроли в Питер с антрепризой «Все мужчины делают это», а также рассматривает два предложения о съемках в кино.

ЗВОНОК АКТРИСЕ

«КП» позвонила самой Анастасии Заворотнюк.

- Анастасия, скажите, вы воспользовались услугами суррогатной матери?

- Мне некогда говорить, не комментирую, - ответила актриса и повесила трубку.

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