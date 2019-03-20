2019-03-20T13:42:31+03:00
В мире

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Сенатор дал в качестве залога 20 миллионов евро
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В июне прошлого года обвинения с Керимова сняли, и тот вернулся на родину. Фото: Станислав Красильников/ТАССВ июне прошлого года обвинения с Керимова сняли, и тот вернулся на родину. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

История с задержанием в аэропорту Ниццы сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова и последующим освобождением под залог в 40 миллионов евро гремела в 2017 году. Россиянина тогда обвиняли в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости во Франции и отмывании средств. Ему запретили покидать Лазурный берег, а следом иногда отпускали по делам в Россию. В июне прошлого года обвинения с Керимова сняли, и тот вернулся на родину.

Однако сейчас прокуратура Ниццы начала новое расследование. «Ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере», - заявил ТАСС прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Информации на данный момент очень мало. Пока известно лишь, что Сулейман Керимов находится во Франции, в отношении сенатора избрали меру судебного контроля, и он дал в качестве залога 20 миллионов евро.

Как пишет местное издание Nice-Matin, новое дело связано с покупкой недвижимости на Лазурном берегу: якобы Керимов приобрел виллу Hier за 127 миллионов евро, заплатив по документам 35 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенатора Керимова вновь обвинили в махинациях при покупке элитных вилл во Франции

Правоохранители уверены, что часть суммы миллиардер заплатил «чёрным налом» (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Российский сенатор-миллиардер Сулейман Керимов вернулся к работе после ареста во Франции

Суд обещает вернуть ему залог в 5 миллионов евро (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Волочкова рассказала, как потеряла ребенка от Керимова

Шокирующее признание балерины прозвучало в эксклюзиве "Комсомольской правды" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана
На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Путин заявил о необходимости повышать доходы крымчан
Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
Российский политолог прокомментировал отставку главы Республики Алтай
Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже выданные договоры
Правительство дополнило список госуслуг информированием предпенсионеров
Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России
Алексей Орлов прокомментировал назначение Хасикова врио главы Калмыкии
В НАТО не стали комментировать заявления Трампа о Бразилии
Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу
Более 300 тысяч школьников приняли участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры»
В Подмосковье газом отравилась целая семья и врачи "скорой", прибывшие на вызов
Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии
Президент Бразилии остался доволен итогами своего визита в США
На Филиппинах армия ликвидировала высокопоставленного террориста
Путин назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай
Россияне стали одинаково плохо относиться к США и Украине
Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков
Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева