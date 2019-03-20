Франция предъявила Керимову новые обвинения

История с задержанием в аэропорту Ниццы сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова и последующим освобождением под залог в 40 миллионов евро гремела в 2017 году. Россиянина тогда обвиняли в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости во Франции и отмывании средств. Ему запретили покидать Лазурный берег, а следом иногда отпускали по делам в Россию. В июне прошлого года обвинения с Керимова сняли, и тот вернулся на родину.

Однако сейчас прокуратура Ниццы начала новое расследование. «Ему предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в крупном размере», - заявил ТАСС прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Информации на данный момент очень мало. Пока известно лишь, что Сулейман Керимов находится во Франции, в отношении сенатора избрали меру судебного контроля, и он дал в качестве залога 20 миллионов евро.

Как пишет местное издание Nice-Matin, новое дело связано с покупкой недвижимости на Лазурном берегу: якобы Керимов приобрел виллу Hier за 127 миллионов евро, заплатив по документам 35 миллионов.

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