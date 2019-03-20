Сергей Орджоникидзе: Токаев может и тост провозгласить, и анекдот рассказать

- Именно Токаев в 2011-м году сменил вас на посту заместителя генсека Организации Объединенных наций?

- Да, когда я в 20111-м году передавал ему дела в Женеве, уже возникало ощущение — это крупный политический деятель. Высококлассный дипломат, широко смотрящий на международные дела. И на внутренние, кстати, тоже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

- К нему возникла симпатия?

- Мы были знакомы и раньше, но тогда он мне понравился своей вдумчивостью, интеллигентностью. Вопросы, которые Токаев мне задавал при передаче дел - это были вопросы по существу, о нюансах, которых он, конечно, не знал. Он сам определил характер такого рода вопросов. Не спрашивал «где мой кабинет?» - а важные и интересные, смысловые вопросы задавал. Мне это доставило удовольствие.

- Сразу стал вникать в детали?

- Не могу сказать, что он входил во все детали — это и не нужно было. Был его начальник кабинета. По русски это большой секретариат. Технические детали я ему представил, но, главное, подробно политическую обстановку описал. Тогда у меня хотели отнять массу вопросов, потому что я российский гражданин. Объяснил ему, как это все надо защищать.

- Он все это понял хорошо?

- Да, и с пониманием, что Россия - это не Казахстан. В плане политического веса. Но Токаев пользовался в ООН популярностью и в дипкорпусе, и в Большой Женеве в целом. И в других международных организациях. Я там проработал почти 9 лет, он меньше трех — но за такое короткое время Токаев там очень много узнал. Когда я позже приезжал в Женеву, а он уже работал заместителем генерального секретаря ООН, он со мной делился тем, как он собирается делать и почему. Он быстро вошел в курс дел.

- По человечески Токаев...

- … Очень приятный человек. Мягкий, умный, доброжелательный. Толковый, четкий. Он ведь много лет проработал в системе МИДа СССР. А это серьезная школа.

- Он прекрасно знает китайский язык.

- И это мало кому дается. Когда нашим послом в КНР была Олег Трояновский — он только Токаева брал на беседы с китайским руководством. И дело было не только в блестящем знании языка, но и в особом доверии к человеку.

- В МГИМО вы не пересекались?

- В МГИМО я его не застал. Познакомились мы, когда я был заместителем министра российского МИДа, а он возглавлял казахстанский МИД. Мы вместе приезжали в ООН на Генеральную ассамблею. И сейчас могу сказать, что если бы во всех наших бывших союзных республиках были такие классные дипломаты и государственные деятели — это было бы здорово…

- Сейчас не общаетесь?

- Мы продолжаем общаться, поздравляем друг друга с днем рождения. До того, как он приехал в Женеву, я бывал в качестве заместителя Генсека ООН в Казахстане — и мы там встречались в Астане. После наших встреч с ним были встречи с Назарбаевым. Не помню, чтобы у нас возникали серьезные расхождения — хотя несхожесть позиций все же была. Но это не повлияло на наши личные отношения.

- Станет ли Токаев после выборов действующим президентом?

— Этого я не знаю. Он будет исполнять обязанности в любом случае, потому что он по протоколу — второе лицо. Но как пойдет дальше — вам сейчас никто не скажет, ни он сам, ни даже Нурсултан Назарбаев.

- Когда говорят об ориентированности Токаева на Китай...

— Это, я думаю, преувеличение. Кончено, он отлично знает эту страну и язык, но это не главное. Он договороспособный. Умеет слушать, любит слушать. И старается понять собеседника. При неофициальных встречах он очень веселый может быть. Анекдот может рассказать. Доброжелательный.

- Поздравили его с новой должностью?

- Сейчас я не поздравлял его. Позвоню позже. Номер его есть.

- Общались семьями?

- Когда он приехал менять меня в Женеву, я вместе со своей женой встречался с ним и с одним его сотрудником. Они были в гостях у нас, потом ходили в кафе. Он, кстати, может сказать тост, рассказать анекдот. Дай бог, чтобы все дипломаты такими были в новых независимых государствах.

- Гурман?

- Поесть он любит. И понимает толк в хорошей еде.

- Говорят, он человек равноудаленный?

- Безусловно - от их внутренних, клановых дел. Мне один из глав МИДа нашей бывшей республики сказал — вы не хотите этого делать, потому что вы вот такой национальности. Я ему объяснил, что в России госслужащие не имеют национальности, потому что защищают национальные интересы. Мы не считаем, сколько у кого какой крови.

- Токаев — южанин, но не националист?

- Со стороны Токаева никаких признаков национализма я не замечал ни разу. Мы обращались друг к другу по имени: Сергей - Касым-Жомарт. Он легкий человек в общении — каким и должен быть настоящий дипломат.

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