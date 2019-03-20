Сергей Орджоникидзе: Токаев может и тост провозгласить, и анекдот рассказать
- Именно Токаев в 2011-м году сменил вас на посту заместителя генсека Организации Объединенных наций?
- Да, когда я в 20111-м году передавал ему дела в Женеве, уже возникало ощущение — это крупный политический деятель. Высококлассный дипломат, широко смотрящий на международные дела. И на внутренние, кстати, тоже.
Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.
- К нему возникла симпатия?
- Мы были знакомы и раньше, но тогда он мне понравился своей вдумчивостью, интеллигентностью. Вопросы, которые Токаев мне задавал при передаче дел - это были вопросы по существу, о нюансах, которых он, конечно, не знал. Он сам определил характер такого рода вопросов. Не спрашивал «где мой кабинет?» - а важные и интересные, смысловые вопросы задавал. Мне это доставило удовольствие.
- Сразу стал вникать в детали?
- Не могу сказать, что он входил во все детали — это и не нужно было. Был его начальник кабинета. По русски это большой секретариат. Технические детали я ему представил, но, главное, подробно политическую обстановку описал. Тогда у меня хотели отнять массу вопросов, потому что я российский гражданин. Объяснил ему, как это все надо защищать.
- Он все это понял хорошо?
- Да, и с пониманием, что Россия - это не Казахстан. В плане политического веса. Но Токаев пользовался в ООН популярностью и в дипкорпусе, и в Большой Женеве в целом. И в других международных организациях. Я там проработал почти 9 лет, он меньше трех — но за такое короткое время Токаев там очень много узнал. Когда я позже приезжал в Женеву, а он уже работал заместителем генерального секретаря ООН, он со мной делился тем, как он собирается делать и почему. Он быстро вошел в курс дел.
- По человечески Токаев...
- … Очень приятный человек. Мягкий, умный, доброжелательный. Толковый, четкий. Он ведь много лет проработал в системе МИДа СССР. А это серьезная школа.
- Он прекрасно знает китайский язык.
- И это мало кому дается. Когда нашим послом в КНР была Олег Трояновский — он только Токаева брал на беседы с китайским руководством. И дело было не только в блестящем знании языка, но и в особом доверии к человеку.
- В МГИМО вы не пересекались?
- В МГИМО я его не застал. Познакомились мы, когда я был заместителем министра российского МИДа, а он возглавлял казахстанский МИД. Мы вместе приезжали в ООН на Генеральную ассамблею. И сейчас могу сказать, что если бы во всех наших бывших союзных республиках были такие классные дипломаты и государственные деятели — это было бы здорово…
- Сейчас не общаетесь?
- Мы продолжаем общаться, поздравляем друг друга с днем рождения. До того, как он приехал в Женеву, я бывал в качестве заместителя Генсека ООН в Казахстане — и мы там встречались в Астане. После наших встреч с ним были встречи с Назарбаевым. Не помню, чтобы у нас возникали серьезные расхождения — хотя несхожесть позиций все же была. Но это не повлияло на наши личные отношения.
- Станет ли Токаев после выборов действующим президентом?
— Этого я не знаю. Он будет исполнять обязанности в любом случае, потому что он по протоколу — второе лицо. Но как пойдет дальше — вам сейчас никто не скажет, ни он сам, ни даже Нурсултан Назарбаев.
- Когда говорят об ориентированности Токаева на Китай...
— Это, я думаю, преувеличение. Кончено, он отлично знает эту страну и язык, но это не главное. Он договороспособный. Умеет слушать, любит слушать. И старается понять собеседника. При неофициальных встречах он очень веселый может быть. Анекдот может рассказать. Доброжелательный.
- Поздравили его с новой должностью?
- Сейчас я не поздравлял его. Позвоню позже. Номер его есть.
- Общались семьями?
- Когда он приехал менять меня в Женеву, я вместе со своей женой встречался с ним и с одним его сотрудником. Они были в гостях у нас, потом ходили в кафе. Он, кстати, может сказать тост, рассказать анекдот. Дай бог, чтобы все дипломаты такими были в новых независимых государствах.
- Гурман?
- Поесть он любит. И понимает толк в хорошей еде.
- Говорят, он человек равноудаленный?
- Безусловно - от их внутренних, клановых дел. Мне один из глав МИДа нашей бывшей республики сказал — вы не хотите этого делать, потому что вы вот такой национальности. Я ему объяснил, что в России госслужащие не имеют национальности, потому что защищают национальные интересы. Мы не считаем, сколько у кого какой крови.
- Токаев — южанин, но не националист?
- Со стороны Токаева никаких признаков национализма я не замечал ни разу. Мы обращались друг к другу по имени: Сергей - Касым-Жомарт. Он легкий человек в общении — каким и должен быть настоящий дипломат.
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