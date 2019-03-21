2019-03-21T14:14:31+03:00
Политика

Путин отправил в Мурманск замминистра, а в Оренбург - энергетика

Еще два региона получили новых руководителей
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Сменщиком Ковтун на посту главы Мурманской области Владимир Путин видит заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Фото: Михаил Климентьев/ТАСССменщиком Ковтун на посту главы Мурманской области Владимир Путин видит заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Губернаторопад", начавшийся на этой неделе, в четверг добрался до Мурманска и Оренбурга. Первым в отставку подал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, возглавляющий регион с 2010 года и завершающий свой второй срок в этом году.

- С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. До единого дня голосования еще достаточно времени, чтобы новому руководителю региона доказать свою эффективность, - обратился он к жителям области.

Владимир Путин не стал удерживать Берга, назначив врио главы региона Дениса Паслера, в послужном списке которого значатся четыре года на посту главы правительства Свердловской области. Два года назад он ушел на пост председателя правления ПАО "Т Плюс" - крупнейшей российской компании в сфере энергоснабжения. Теперь президент вернул Паслера на госслужбу.

Спустя пару часов в отставку ушла и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Я покидаю пост с чувством удовлетворения и даже гордости, - заявила она на брифинге. - Считаю, что обновление высших эшелонов власти необходимо и должно быть полезно. Я думаю, что обновление придаст новый импульс дальнейшему развитию нашего края.

О своих дальнейших планах она сообщила лаконично - "уезжаю в Москву, у меня там дети, есть серьезные предложения, я их рассматриваю".

Сменщиком Ковтун на посту главы региона Владимир Путин видит заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Это не первый случай, когда высокий чиновник федерального министерства отправляется в регион. Подобная практика была уже обкатана год назад, и судя по всему президенту результат понравился.

КТО ПРИШЕЛ?

Паслер Денис Владимирович.

Родился 29 октября 1978 года в Североуральске.

В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Работал на шахте Североуральского бокситового рудника, на руководящих должностях предприятий газовой отрасли. С 2008 по 2011 год - депутат законодательного собрания Свердловской области. С 2012 по 2016 год был председателем правительства Свердловской области. В апреле 2017 года избран председателем правления ПАО "Т Плюс".

Чибис Андрей Владимирович.

Родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары.

Занимался адвокатской практикой, работал в администрации Рязанской области, в министерстве регионального развития. В 2013 году назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 2014 году - на должность главного государственного жилищного инспектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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