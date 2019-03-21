«Петросян долго смеялся»: Степаненко спрятала от бывшего мужа больше полумиллиона долларов

В пятницу, 22 марта Хамовнический суд Москвы проведет 13-е по счету заседание по иску о разделе 1,5-миллиардного имущества знаменитых артистов. А накануне выяснилось, что сумма дележа нажитого Петросяном и Степаненко неожиданно увеличилась. Неожиданно для Евгения Вагановича. Правдива ли появившаяся в прессе информация о том, что у Елены Григорьевны есть несколько тайных счетов на сотни тысяч долларов, «Комсомолка» выясняла у адвоката юмориста.

- Мы не собирались искать ее сокровища, - признается Сергей Жорин, защитник Петросяна. - Наоборот, Степаненко с самого начала утверждала, что Петросян выводит деньги, где-то их прячет. Она заявляла ходатайство о поисках счетов и делала запросы. Поскольку процесс состязательный, мы делали те же запросы в ее отношении, дополняли ее же ходатайства. Каково было удивление, что в ответ на эти запросы пришли сведения о большом количество счетов самой Степаненко, на которых лежат очень приличные деньги. И при этом Степаненко живет в квартире Петросяна, не платит за коммуналку, утверждая, что у нее нет денег. Просто «Ералаш», а лучше «Эльдорадо».

- О каких суммах идет речь? 400 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей)?

- Не могу комментировать суммы, есть банковская тайна и так далее. Но реально это еще более крупные суммы.

- Около полумиллиона долларов (около 32 миллионов рублей)?

- Даже больше. И их теперь тоже придется делить. Степаненко надеялась выявить деньги, которые прятал Петросян, а нашлись ее деньжата, о которых она забыла сказать. Наверное, запамятовала.

- А не забыл ли о каких-то счетах Евгений Петросян?

- По Петросяну ничего нового не пришло, кроме того, что и так было понятно. По Степаненко, напротив, сюрпризы. Я сообщил Евгению Вагановичу, он, конечно, долго смеялся. Мы не планировали искать «сокровища компартии». Мы допускали, что у нее есть какие-то сбережения. Петросян тогда благородно сказал: «Это ее деньги, мы на них не претендуем». Но он просто не знал размер того, сколько успела сколотить Елена Григорьевна.

- Эти счета тоже арестуют?

- Конечно. Свои требования мы уточнили несколько месяцев назад. Степаненко уже 8 месяцев корректирует свои требования: какие хочет квартиры, столько денег, какие картины, иконы и т. д. И теперь посмотрим, как они будут свои требования уточнять. Как говорят: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».

Напомним, Елена Степаненко подала в суд на развод и раздел имущества в июле 2018 года. После того, как процесс начал затягиваться, Евгений Петросян попросил выделить развод в отдельное производство. Хамовнический суд Москвы согласился и развел юмористов 16 ноября 2018 года после 29 лет брака. Раздел нажитых 12 квартир, счетов, тысяч предметов искусства продолжается.

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