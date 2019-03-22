Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны

Средь жертв губернаторских отставок, покорно подписавших на этой неделе «отречение» на кремлевском ковре, есть фигура трагическая.

Шекспировская даже.

Ее не то что жаль (на Руси сострадание к вип-чиновникам - извращение непростительное, похуже содомии), но правление этого губернатора до того восхитительно, что однажды я не выдержал и отправился на крайний Север.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время церемонии инаугурации, апрель 2012 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев

Не ведая ни о ее скорой отставке, ни о том, что буду окончательно этой фигурой сражен.

И только здесь, в Мурманске, почувствовал - нет, тут не утонченный Шекспир.

Тут Гоголь. Наш мрачный весельчак Николай Васильевич...

Памятник Герою СССР Анатолию Бредову у здания, где расположилась приёмная губернатора Мурманской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ СТАВИТЬ ЖЕ ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ С ОГУРЦОМ И ВОДКУ?

Попался мне странный документ.

Представьте. Середина 2018-го. Мурманск. Допрос.

СТЕНОГРАММА

Следователь: Вы осознавали, что губернатор дает Вам указания, которые противоречат законам?

Обвиняемый: Ну в какой-то части да, понимал. Если речь идет о покупках лично для нее.

Следователь: Вы об этом ей говорили?

Обвиняемый: Нет, не говорил. Есть вещи, о которых не говорят, все и так понятно. Она - высшее должностное лицо, мой руководитель, я не мог ей перечить. Ее указания я воспринимал, как обязательные для исполнения…

Прокурор: Что это значит?

Обвиняемый: Есть же негласный стандарт обеспечения должностных лиц. На деловой завтрак можно нарезать черного хлеба с огурцом и по полстакана водки поставить. Но гостей нужно встречать хорошо… К примеру, приезжает мэр Сочи. На деловой ужин мы покупаем водку, коньяк, салат. А в ходе ужина решается, как организовать отдых детей в Сочи. Мэр же не водки приехал выпить. То есть, потраченные на ужин деньги стали инструментом реализации социально значимого проекта. Возможно, мы ложно поняли интересы госслужбы. Думали, что делаем хорошо – а это оказалось уголовным делом. Но мы выполняли требования губернатора. Если бы мы завалили мероприятия, были бы уволены. Но я виновен в том, что средства тратились на личные нужды губернатора: рыбалки и личные вещи для нее и членов ее семьи… А губернатор (от нас) отвернулась.

Марина Ковтун хвастала в Инстаграме вот такими роскошными фото удачной рыбалки. Оказалось, рыбалки были не за свой счет. Фото: instagram.com/kovtunmurman

Обвиняемый, рассказывающий следователям о влиянии коньяка на реализацию социально значимых проектов - второй человек в Мурманской области, вице-губернатор Игорь Бабенко. Когда-то служил замом командующего Северным флотом, капитан 1-го ранга. Человек привычный четко выполнять приказы. По версии обвинения, Бабенко рассылал по предприятиям области письма с просьбой пожертвовать на благотворительность.

Например, так: «Просим оказать областному правительству помощь в подготовке общественных мероприятий в первую очередь для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов... в размере трех миллионов рублей».

Или (письмо в АО «Апатит») - для учащихся школ, для детей сирот, из семей малоимущих, просим 13 миллионов рублей.

Из года в год сумма увеличилась. Три. Пять. Десять. Потом двенадцать миллионов.

Письма подписывала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она, по словам Бабенко, «вела с предприятиями переговоры, выясняя, сколько дадут и как сформулировать цель пожертвования в письме».

Деньги «на детей-инвалидов» стекались в особый внебюджетный фонд. И тратились так.

(ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА)

1 890 388 рублей — обеспечение инаугурации губернатора.

293740 — обеспечение совещаний губернатора - ужины, кофе-брейки, декорирование помещений живыми цветами. (заметьте — непременно, живыми, на крайнем-то Севере)

971250 — на ежегодный доклад губернатора о проделанной работе - банкет, оформление зала. («доклад о проделанной работе» за миллион, а могли бы оплатить какому-нибудь ребенку операцию, - авт.)

1541884, 60 рублей — новогодние подарки для взрослых. (конечно, за счет детей)

2 500 744 — календари. (ну куда без них!)

1 443509, 2 — наборы рыбные. (что, простите?)

2 230 660 — на рыбалку губернатора Мурманской области - как личную так и с участием гостей области. (что-о-о?!)

2 856 412,39 — на обеспечение визитов гостей. (интересно, знали ли столичные вип-персоны - за чей счет банкет? — авт.)

6 460 144 — на вип-сувениры. (занавес!)

Североморск, 2017 год. Во время торжественной встречи моряков тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", прибывшего в Североморск после выполнения задач у берегов Сирии. Фото Лев Федосеев/ТАСС

И потрясало не то, что губернатор Марина Ковтун не проходит в деле даже как свидетель. Это как раз неудивительно. Впрочем человек свежий, не знающий русских обычаев, тот конечно бы закричал - как?! В Европе, мол, после такого скандала сразу в отставку! Ведь даже обвинение официально признает - умысла украсть деньги у обвиняемых нет, они, мол, выслуживались перед начальством. То есть все блага получал глава региона и гости, а за это сел какой-то Бабенко?!

- Why (почему), - изумился бы этот наивный человек. - В суд не вызван губернатор?! Почему следователи ее не допросили?!

Откуда ему, чужаку, знать, что у российской Фемиды есть суверенное свойство, свой national specifics - пока на большого-чиновника не укажут сверху, прокурор его не увидит. Так в государственных интересах устроено у него зрение.

- А как же порядочность, совесть? - спросит тогда человек свежий.

Больше всего мурманчан почему-то задело, что по нищим поселкам Марина Ковтун летала на вертолете с сумкой за 3,1 тысячи евро.

Глава области не произнесла ни слова в защиту несчастного Бабенко и двух его арестованных подчиненных. Более того, администрация прислала в суд своего представителя для помощи... стороне обвинения. И бывший вице-губернатор, долго ждавший от шефа защиты, наконец-то все понял: «Она от нас отвернулась».

И все таки, не это удивляло.

Символ неустроенности Мурманской области - поселок Териберка (здесь снимали фильм «Левиафан»).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Меня поразили рабочие записи еще одного обвиняемого — Георгия Благодельского — сотрудника вице-губернатора Бабенко. Его дневники о жизни в общем-то обычного Российского Губернатора.

Особенно хорошо читать их здесь, в холодном Мурманске, где даже в воздухе есть что-то особенное - одни говорят, что это угольная пыль с разгрузки морского порта, другие - мазут с соседней ТЭЦ.

Хотя, скорее, это просто оттепель. И новая мурмАнская (как тут говорят) надежда на хоть какие-то перемены.

ЛЮДИ УВИДЕЛИ, ЧТО ЗАБИРАЮТ ИХ ДЕНЬГИ

Губернатором Марина Ковтун стала абсолютно обычным, хотя до сих пор плохо изученным способом, когда перст Москвы вдруг указывает на неожиданное. И регион ошарашенно вздыхает: «Чего?! Да ладно!»

В 2012 году перст указал на мало кому известного заместителя директора местного завода «Норникеля» по пиару некую Ковтун. В Мурманске люди осведомленные сильно удивились, потому что по предыдущим сигналам из Кремля — губернатором должен был стать глава местного заксобрания Василий Шамбир. Но, как здесь считается, поддержка некоего покровителя Ковтун была настолько эффективной, что Москва передумала. Ковтун получила пост. А Шамбир - шестилетний срок за хищения.

Область приняла Марину Васильевну благосклонно, наверное потому, что предыдущего мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко здесь жутко невзлюбили. Дмитреенко был классическим варягом - в будни работал в Мурманске, на выходные улетал домой - в Москву, а такое в провинции никогда не простят…

Ковтун же местная, знающая все мурманские проблемы — от дороговизны местной рыбы до разваливающегося от бесконечной оптимизации здравоохранения, была встречена с большими надеждами.

Переработка рыбы на фабрике "Полярное Море+" в поселке Минькино, Мурманская область. Фото Лев Федосеев/ТАСС

Чем команда губернатора красиво и умно воспользовалась, раскручивая образ главы, как губернатора-женщины, хозяйки, матери, покровительницы всего социального и образовательного. Через год на гребне «гендерно-ориентированной» кампании Ковтун идет на досрочные выборы и получает 64% голосов и народное прозвище Губермать.

Но скоро начались проблемы. Губермать вдруг стала так часто попадать в скандалы, что даже в ее окружении начался ропот.

- У нее дар притягивать к себе все неприятности, - пожаловался мне источник близкий к обладминистрации. - Марина Васильевна для этого поста слишком женщина, со всеми гендерными свойствами — эмоциональность, непоследовательность… Все-таки быть губернатором не женское дело».

Пикантность момента - это мне говорит дама.

- Ну как так... — качаю головой.

- Если только женщина - не мужик, - смеется. - Лишь это нас в политике спасает.

То, что с губером что-то не так, область поняла - как и положено, уже после выборов - через пару лет.

Мурманская область. Вид на горно-металлургический комбинат "Печенганикель" в поселке городского типа Никель. Фото Лев Федосеев/ТАСС

Все началось с мелочей.

Сначала Марина Васильевна с удивлением обнаружила, что от предшественника ей досталась скромная служебная Шкода Октавия. Поэтому в закупках тут же появилась заявка на БМВ-7.

Главврачи и руководители муниципалитетов все прекрасно поняли - планка задана. Главврач горбольницы Мончегорска например, тут же приобрел за больничный счет шкафообразный Chevrolet Tahoe. И снегоход…

Неприятность случилась и во время визитов главы по нищим деревням, когда вредные жители заприметили у главы сумочку, за которую можно было купить все это село...

Впрочем, эти мелочи на русский взгляд простительны, если бы не одно но...

У людей возникло опасное подозрение, что губернатор заинтересован скорее отчитаться перед Кремлем, завести полезные знакомства, принять дорогих гостей, чем понравиться избирателями.

Даже одно из «народных» достижений новой команды - борьба с коррупцией (разгром «банды» предпринимателя Шубина, который сидел на бизнес-потоках от ЖКХ), осталось в народе недооцененным.

- Я сейчас страшную вещь для Москвы скажу, но не вся коррупция для провинции так уж плоха, – усмехается главный блогер Мурманска, владелец популярного сайта «блогер 51» Александр Серебряников. - Когда строилась объездная дорога, когда расширяли трассу до Киркенеса – наверное что-то было украдено. Но крали федеральные деньги и я, как местный житель, не особо и против. А в случае с Ковтун люди увидели, как при этом губернаторе забирают ИХ деньги. Причем законным способом…

- Возьмем, например, образование, - говорит Серебряников. - Муниципалитеты получают субсидии на зарплату учителей, закупку учебников. И вдруг областное правительство пересчитывает формулу, по которой финансировались муниципалитеты. Обязательства остаются в прежних объемах, но денег становится меньше – только в Мурманске школы стали недополучать 150 миллионов рублей. А нищие школы и больницы в районах, откуда и так бегут учителя и врачи?

Сентябрь 2018 года, открытие комплекса по выгрузке отработанных ядерных отходов на судоремонтном заводе "Нерпа" в Мурманской области. Фото Лев Федосеев/ТАСС

Городские власти дошли до Верховного суда и отбились от «экономии» - судьи решили, что идея Губерматери «ухудшает качество жизни людей».

И мурманскую нищету и неустроенность уже нельзя скрыть, хотя почти вся местная печатная пресса находилась под жестким губеранторским контролем.

Оптимизация и экономия, навязанная регионам Москвой, на местах аукалась такими новостями:

«Скорая» не довезла до больницы жителя Раякоски, работника гидроэлектростанции Сергея Чистова. Мужчина почувствовал себя плохо утром, но, по словам родственников, «скорая» из Заполярного пришла через два часа. Столько же нужно было везти пациента до ближайшей больницы – в Никель. Не успели. Врача в Раякоски нет с сентября.»

Причем несчастный умер ровно в тот день, когда официальные СМИ рапортовали о скором решении проблемы с медобслуживанием жителей этого поселка...

- Расчет Марины Васильевны был понятен, – пожимает плечами Серебряников. - Она рисует для Москвы бюджетную экономию, там ей ставят «плюс». А если нехорошие муниципалы увольняют учителей или сокращают их зарплаты, это невыполнение путинских указов и виноваты какие-то негодяи где-то на местах, но только не глава региона...

Кстати, в скандалах с участием Марины Ковтун действительно заметна одна общероссийская идея - в России виноваты кто угодно, но не Начальник. Ни в коем случае. На том и стоим! Кто бы он не был — сказать «это моя вина» Начальнику обычно невозможно.

В ГОГОЛЕВСКОЕ ВРЕМЯ ЖИВЕМ

Вице-губернатору Бабенко с сотоварищами, которые обеспечивали быт Ковтун, можно сказать, просто не повезло.

Мурманский вице-губернатор Игорь Бабенко оказался за решеткой фактически за то, что выполнял указания начальницы и обеспечивал приемы гостей. Фото: Канал «Россия 24»

Он рассказывал следствию, что начальница просила «уходить от информационных рисков» и делать дорогостоящие закупки, скрывая данные, что они адресованы Губернатору.

И если почитать «дневник Благодельского» (переданного в местную прессу его женой), понятно чего опасалась Ковтун...

Ведь с одной стороны - в облдуме уже бьют тревогу. Местный министр здравоохранения Валерий Перетрухин заявил, что «88% лечебных учреждений в 2019 году потеряют от 5 до 25% финансирования. По его словам, например, Апатитско-Кировская больница лишится 41 миллиона рублей, Кандалакшская – 26, Ловозерская – 8, Печенгская – 69, Мурманский областной клинический многопрофильный центр – 60 миллионов...»

С другой - в записях Бабенко, который скрупулезно считал деньги, отданные на благотворительность, читаю:

В 2015-м для губернатора был приобретен телефон Apple 6 плюс в рамках обеспечения мероприятий 70-летия Победы. Счет - 42900 рублей.

Через два года еще телефон в честь, видимо, другой святой даты. Потом планшет.

А дальше гигантский список из многих сотен наименований:

Набор рыбный — 99 435.

Сувенир из рога оленя — 90 тысяч.

Экипировка — 72 тысячи.

Экипировка (одежда для сына губернатора) — 48 тысяч.

Ужин замгубернатора — 23740.

Питание (визит мэра Сочи) — 63 тысячи.

Рыбалка — 72 тысячи.

Питание (мэр Сочи) — 60705.

“Привоз оленя с чумом и саамов — 90 тысяч.

И так много-много страниц убористым текстом на десятки миллионов рублей…

И самое странное - поход губернатора в магазин: «Зеленый горошек, масло, мясо» и дальше длинный список...»

А в конце долгожданное и сиротливое:

Организация питания для афганцев — 29 тысяч.

Ваза для цветов (бабушка) — 1200.

И глядя на «вазу для бабушки» я подумал, а ведь в гоголевское время живем, больное…

P. S. Но самое загадочное в этой истории — традиционная, непонятная мне медлительность Москвы. Лет десять назад я писал об архангельском губернаторе Киселеве, который на видео (или это был человек ну очень похожий на губернатора) считал пинцетом деньги, принесенные в дар предпринимателем. Губернатора убрали тихо, через год. На свободе...

А вот, к примеру, бывшую главу Кандалакши Ольгу Михееву поместили в СИЗО за то, что она отправила сына на срочное лечение в областную больницу. Без очереди…

Может как-то сформулировать - что такое в России закон? Честно. Для всех.

КОММЕНТАРИЙ

Вице-губернатор Мурманской области Роман ДУРЯГИН:

Теперь спонсоры требуют отчета

После этой истории сложнее происходят переговоры с компаниями о пожертвованиях. В прошлом году, например, был только один взнос.

Теперь мы пишем: «Просим вас разрешить использовать денежные средства на эти цели», например: на новогодние календари.

Раньше не было отчетности перед жертвователями, теперь они сами ее требуют.

Для прозрачности мы создали некоммерческую организацию «Мурманконгресс», предоставляем ей субсидию, и уже она устраивает мероприятия.

Для встречи гостей мы теперь выделили средства в бюджете. Раньше мы считали это не совсем правильным, потому что бюджет должен тратится на население, но поддержка реноме области все-таки тоже нужна.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

«Накорми-напои, а потом проси…"

Владимир ВОРСОБИН

Справедливости ради - внебюджетный фонд в Мурманской области был при всех губернаторах. Более того — такие «кубышки» на случай приезда дорого гостя есть в большинстве регионах страны, и лишь понимание силовиков пока ограждает губернаторов от уголовщины.

Прав несчастный Бабенко: есть негласный стандарт приемов, описанный в русских сказках: «ты напои-накорми-спать положи, а потом проси...» И коль таковы наши шальные традиции, и коль чтоб «выбить» проект на миллиард надо ублажить гостя хотя бы тысяч на двести (а уж потом дело обговаривать), то возникает вопрос — ребята-губернаторы, так пропишите эти расходы в бюджет. Ведь благотворительный внебюджетный фонд — это почти всегда коррупция. Слишком велико желание чиновника по-тихому купить себе iPhone, а сынишку отправить на отдых за счет больных детишек. А так все официально — через закупки.

Вот только, боюсь, потому и прячут чиновники эти фонды, чтобы не общественность не узнала в какое бане и на какой яхте делается российская политика...

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