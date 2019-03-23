Юлия Началова шла на сцену на каблуках, несмотря на боль. А обратно ее уже вели под руки

Певица Юлия Началова умерла в 38 лет. Ее внезапная смерть шокировала не только ее поклонников, но и коллег. Началова давно страдала подагрой, у нее был сахарный диабет. Но, казалось бы, несерьезная ранка на ноге, из-за которой пошел сепсис, не мог привести к такому тяжелому исходу. Певицу похоронили на Троекуровском кладюище. У нее осталась 12-летняя дочь Вера Алдонина. Коллеги скорбят и вспоминают Юлию Началову.

Катя Лель: Тему здоровья Юля тихо обходила

- То, что ушла такая молодая, талантливая певица Юлечка Началова – какая-то дикая несправедливость. Знаю, что Юля очень любила дельфинов. И когда она начинала свой творческий путь, ей приснился сон - море и дельфин, которого она обнимала руками во сне. И она мне рассказывала, что настолько этот сон был как явь, что она проснулась и думала, что это было как на самом деле. И с тех пор она стала думать, что дельфин для нее – это как символ чистоты, удачи. Вот настолько сильно она лет в семь запомнила этот сон, что помнила его всю жизнь и потом мне про него рассказывала. И незадолго до ее ухода ее дочка нарисовала дельфинчика и подарила ей. И Юля говорила, что этот дельфин такой же, как из ее детского сна. И дельфин от дочки стал как ее талисман. С Верочкой у нее сильная была связь мамы и ребенка. Верочка маму обожала, всегда заглядывала ей в глаза, была всегда воодушевлена мамой своей. И Юля всегда старалась уделить ей как можно больше внимания, чтоб только Верочке было хорошо. И всегда торопилась к ней, словно старалась как можно больше дать любви, про запас. Я не могла быть на дне рождения у Верочки - улетала на гастроли. Но мы с Юлей обсудили, что мы обязательно встретимся на дне рождение у дочери моей в этом апреле. Что она придет со своей дочкой Верой. У нас были такие ближайшие планы с ней на апрель…

Я видела ее плачущей только много-много лет тому назад, когда она еще с первым мужем Димой расходилась. Она рассказывала, что он ей изменял, и ей эта тема была болезненна. Она его достаточно сильна любила. И потом еще видела ее плачущей по поводу расставания с Верочкиным папой. Тогда она расстраивалась, что возникли недопонимания с Алдониным. Всё, больше я ее плачущей не видела. Все этапы жизни мы с ней проговаривали, и я знаю, что она тяжело воспринимала личные ситуации, обиды, неправильное поведение мужчин в ее жизни. Долго отходила. И еще ее беспокоила тема похудения. Когда она приехала с «Последнего героя», я сказала: «Юля, где ты? Одни косточки!». Она мне: «Ты знаешь, я хотела так похудеть, об этом мечтала». Я ей говорю: «Но где теперь Юлечка Началова, ее индивидуальность?!». Она говорила: «Ой, мне так нравится моя худоба. Ты же знаешь, экран добавляет плюс шесть килограмм».

А тему здоровья она вообще тихо обходила. Несмотря на то, что она плохо себя чувствовала, и у нее совсем похудели, стали тоненькими ножки, она на каблуках все же шла на сцену. А обратно ей уже было тяжело идти, и ей помогали возвращаться, вели под руки. И по ней, по ее рукам было видно, что у нее болезненное состояние. Но при этом она всегда с улыбкой, не подавала вида…

Вспоминаю, как мы с Юлей в августе ездили на «Славянский базар» в Витебск. И все время смеялись, шутили. Она уже тогда была не в здоровом состоянии, но не показывала виду. Бессонные ночи, ждали самолет несколько часов. Все артисты были без сил. А Юля держалась молодцом. На все вопросы только и говорила: «Все хорошо». Говорят, какой-то стресс сильный она пережила незадолго до ухода, но детали не знаю. Обычно она так сильно переживала из-за сердечных неурядиц… Сильный стресс способствовал резкому скачку сахара в крови. Но до последнего была надежда, что она сможет выйти из этого состояния, что молодой организм найдет силы… Была полна творческих планов. Сколько еще могла сделать в творчестве, вырастить дочь. Почему так несправедливо?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

Варвара: Она была полна творческих ожиданий

- В декабре мы выступали – Игорь Саруханов, я и Юля – в «Олимпийском» на новогоднем концерте спели песню «Желаю тебя». Игорь Саруханов написал песню, мы с Юлей ее записывали. Обсуждали, как мы будем радовать людей, что песня должна быть позитивной, как будем одеты на сцене. В общем, мы говорили с Юлей о музыке, она была полна творческих ожиданий. Мы часто встречались с Юлей в гримерках. И Юля все время смеялась, шутила. Молодая, красивая, вся такая живая, веселая. Хорошо разбиралась в айфоне, инстаграме. Все время спрашивала, а у тебя вот такая есть программа, а такая? Много чего мне подсказывала – и как что-то скачать и так далее. Рассказывала про дочку, говорила про ее успехи. Любила путешествовать. Но музыка для нее была главным увлечением, и занятием. Музыка и дочка… Остальное – все как приложение.

За собой Юля очень следила. И постоянно на диете, ходила полуголодной, чего там говорить. В общем, так все артисты делают. Артисты должны быть подтянутые, худые. А если чего-то не хватает, что нас начинают все обсуждать и критиковать. А красота тяжело дается. С Юлей обсуждали, что да, ограничиваем себя в еде. Говорила, что уже не помнит, когда съела, скажем, кусок колбасы или селедки, что в принципе полагается человеку хотя бы просто на Новый год… Время анорексии Юли я не застала. Мы с ней общались, наоборот, она все время такая пышечка, хорошая. Иногда худее, держала себя в форме.

Главное - она добрый и светлый человек. Скорбим…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

Певец Алексей Чумаков: «Юлия Началова была российской Марайей Керри. Недооценили!»

- Юлия Началова – недооцененная певица. И мне жаль, что сейчас про нее все говорят в связи вот с таким горестным поводом - ее уходом. Ни радиостанции не брали ее песни, ни телевидение особо – скажем так, в каждом концерте Юля не была, несмотря на то, что она певица потрясающая и вообще первопроходец во многих стилях, кто вокалист, меня поймет и согласится. К сожалению, эта недооценность компенсируется позже, когда человека нет. Мы общались, дружили. И моя жена (певица Юлия Ковальчук. – Ред.) общалась с Юлей. И в гости к нам Юля приезжала и так далее. То, что мы ее любим и что она потрясающая – она это знала из наших уст. А с точки зрения поддержки родных… я недавно стал папой, и я не знаю, что можно сказать ее родителям, потому что нет ничего страшнее, чем терять детей. То, что дядя Витя (Виктор Началов, папа Юлии. - Ред.) сейчас переживает с мамочой ее – это то, что не желаю даже врагу пережить… Жизнь – штука хрупкая, надо ценить друг друга пока живы, а творческого человека втройне надо ценить. Юля давно должна была быть заслуженной артисткой. Ее стаж работы и стаж популярности и вклад даже не в музыку, а в музыкальность нашей эстрады – абсолютно недооценен. Но заслуженных получают многие, которые совершенно не заслужены, на мой взгляд. А те, кто заслужен, почему-то ничего не получает. Юля писала песни огромное количество. Мы с ней неоднократно разговаривали на этот счет. Грустная история ушедшего рано молодого человека, совершенно катастрофическая… Конечно, я прекрасно знаю ее дочку. Надеюсь, что она еще не настолько взросла, чтобы окончательно это осознать. Понимать – естественно, но осознать, что так бывает! Я держал связь о том, что происходит с Юлей через Ларису Александровну Долину, она ее крестная мама ее дочки Веры. Я знал про ее болезнь…Шишки, не шишки - я на это не обращал внимания. Главное, что у нее в душе не было «шишок», я имею в виду черствости. Юля – безусловно абсолютный герой. И то, как ей удавалось выходить на сцену – не дай бог никому из нас ощущать это. Но она выходила и улыбалась, и получала удовольствие от жизни. Я знал, что у нее большие проблемы. Надеюсь и желаю ей в дальнейшем светлого и прекрасного перерождения - новое тело, здоровое и не помнящее боли, которое она испытывала при этой жизни… Юля – музыкант, прекрасно чувствовала песни, прекрасно пела. Она была такая российская Марайя Кери… Мы с ней не говорили о болезни. Наверное, ближе к 90 обсуждают болячки. А у нас эта тема не стояла на первом плане. Она была очень смешливая, с чувство юмора, вечно улыбающаяся. Ее рассмешить было категорически просто. Она была не снобом, не звездным человеком, она была с открытой нараспашку душой. Обожала людей, пение. Ни разу от нее не слышал ни одного дурного слова про коллег своих. Уж я могу про кого-то чего… а она абсолютно уникально не испортившийся человек в этом бизнесе существенно больше, чем многие уже давно присутствующие. Российская музыка потеряла большой пласт музыкальности в ее лице. Она уже была в той категории артисток, которые не особо зависят от количества эфиров. Не было человека, кто бы не знал, кто такая Юля Началова.

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