"Как принцесса": гроб Юли Началовой завалили белыми цветами

21 марта проходит церемония прощания с Юлией Началовой, которая будет похоронена на Троекуровском кладбище. Гроб с телом певицы стоит в центре зала.

В зале прощания играет тихая музыка. На огромном экране транслируют фото покойной. Посреди траурного зала стоит белый гроб. Он весь усыпан белыми цветами. Вокруг гроба - корзины с белыми розами. Юля их очень любила.

У гроба сидят бывший муж артистки Евгений Алдонин, там же Лариса Долина с дочерью, Алексей Глызин и родители Юли с 12-летней Верочкой - дочка Началовой, передает корреспондент "КП" Мария Ремизова с места событий. Внутри много людей - это близкие друзья семьи.

Прощание с Ю.

На выходе из зала прощание поклонники выстроились в два ряда. Ждут окончания церемонии и вынос гроба с телом Юли.

21 марта проходит церемония прощания с Юлией НачаловойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Охранники на входе в ритуальный зал предупреждают: "Снимать внутри нельзя". И предупреждают, чтобы люди быстро заходили, не задерживаясь у гроба.

Знакомые в интервью "КП" вспоминают Юлю веселой и жизнерадостной: "Была действительно веселая, открытая. Такое ощущение было, как будто она не то чтобы прощалась, но это чувствовалось по ее душе, шла такая энергия, что-то не так. Но она это очень тщательно скрывала. Подозревали, конечно, многие, что что-то не так. Но, чтобы такой исход произошел, - это шок. Этого никто не ожидал".

Юля Началова умерла 16 марта в московской больнице. Причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Медики целую неделю боролись за жизнь артистки, которая страдала от букета страшных заболеваний/

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