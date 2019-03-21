Бывшие мужья простились с Юлей Началовой: «Еще одним ангелом на небе стало больше»

38-летняя Юля Началова нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище. Певицу похоронили рядом с одним из создателей телеканала НТВ, мужем Божены Рынски Игорем Малашенко. Организацией похорон занимались артисты, друзья певицы.

Первым оказал помощь семье Началовой Николай Басков. Потом к «золотому голосу» присоединились и другие знаменитости и телеканал «Россия-1», где Юля вела когда-то шоу «Субботний вечер».

У могилы Юлии Началовой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы помогли, чем могли. Жаль, что объединяемся только в такие скорбные дни, - посетовал король эстрады Филипп Киркоров.-Мы с Юлей не были близкими друзьями, но я всегда восхищался ее красотой, ее прекрасным голосом. Она никогда не жаловалась, не говорила о своём здоровье (певица страдала диабетом и подагрой, но умерла от сепсиса -Ред.). Ещё на одного ангела на небе стало больше...

Филипп Киркоров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как стало известно «КП», друзья артистки (особую помощь в этом вопросе оказала подруга Юли телеведущая Оксана Пушкина) написали правительству Москвы обращение, поскольку место на Троекуровском кладбище было слишком дорогим для семьи певицы -один миллион триста тысяч рублей. Артисты добились, чтобы Юле выделили бесплатное место на погосте.

Письмо депутата Оксана Пушкиной.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Письмо депутата Оксана Пушкиной.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Остальные расходы взяли на себя коллеги Юли, поскольку, со слов Николая Баскова, у семьи артистки сейчас тяжёлое финансовое положение.

Траурный зал украсили фотографиями Началовой. Словно принцесса, Юля лежала в белоснежном гробу. Даже в такой скорбный час она была красива.

Александр Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У гроба самые близкие -12-летняя дочь Верочка со своим отцом футболистом Евгением Алдониным, родители Юли, Лариса Долина с дочерью Линой (лучшая подруга Началовой -Ред.).

- Верочка будет жить у бабушки с дедушкой. Женя Алдонин - был лучшим мужем Юли. Он поддерживает ее родителей и согласен, что пока Вера должна остаться у бабушки и дедушки, - рассказывает о дочери певицы пиар-директор Анна Исаева.

Андрей Разин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Простился с Началовой и ее первый муж музыкант Дмитрий Ланской, которого она тоже очень любила и ради него, не щадя себя, увлекалась опасными диетами. А вот хоккеист Александр Фролов, с которым Началова жила в гражданском браке пять лет, на похороны певицы не приехал.

Рядом с семьёй Началовой был последний возлюбленный артистки - судья Вячеслав Кудря. Мужчина не скрывал свои слёзы, прощаясь с Юлей.

Вячеслав Кудря.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Расплакалась на похоронах и Лариса Долина. А дочери Ларисы Александровны Лине стало так дурно, что она попросила нашатырь, чтобы не потерять сознание.

- Как же несправедливо, когда родители хоронят своих детей. Сначала Жанна Фриске, теперь Юля. Жаль, что уходят такие молодые,-покидая Троекуровское кладбище поделился с журналистами Филипп Киркоров.

Елена Юшкевич (Борщева).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктор Салтыков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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