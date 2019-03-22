Что скрывала Юлия Началова от своих близких

В день похорон певицы Юлии Началовой на «Первом канале» в передаче «Пусть говорят» Дмитрий Борисов и гости студии пытались понять, от чего все же умерла Юлия Началова. Диагнозы певицы множатся с каждым днем и уже непонятно, что из них - правда, а что - выдумки досужей публики.

На сегодняшний день доподлинно известно следующее. У Началовой была рана на ноге, которая не заживала из-за повышенного сахара в крови. Развился сепсис. Врачи настаивали на ампутации, но Юлия была против.

Однако Дмитрий Борисов озвучил и другие популярные версии. Мистическую (много говорят о проклятии передачи «Последний герой»), онкологическую (недавно ученик Началовой Егор Иващенко рассказал "КП", что певица вела борьбу с лимфомой), а также версия о том, что здоровью Началовой повредили китайские таблетки для похудения (В эфире привели свидетельство некой Ирины Назаровой:

- Она приходила в индийский центр, где я работала. Это была первая клиентка, которая скупала все подряд по методу «подружка насоветовала». Она сильно увлекалась китайским таблетками. Горстями их скупала, не разбираясь в назначении… )

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

"Юлю сгубила проклятье "Последнего героя"

Вся первая часть программы была посвящена долгому и скучному «проклятью» «Последнего героя». Многословно выступали партнерши Юли по проекту, рассказывали о своих беременностях, случившихся во время съемок передачи, читали стихи собственного сочинения, в итоге сошлись во мнении, что никакого проклятья не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698102" frameborder="0"></iframe> Проклятие «Последнего героя».Фриске, Децл, Бодров... Началова стала девятым скончавшимся участником «Последнего героя»

С известной долей скепсиса ведущий отнесся к свидетельству Егора Иващенко о лимфоме Началовой:

- Она со мной очень сильно откровенничала… сказала, что последние месяцы у нее был рак, лимфома, она с ней боролась и на момент нашей беседы рак был побежден, здоровье ее в норме», - сообщил молодой человек по скайпу (в дни похорон Иващенко находился на отдыхе). Ведущий обратил внимание на то, что Иващенко не принадлежал к числу близких друзей певицы, кроме него, никто об онкологии не говорил. Почему скрытная в вопросах здоровья Началова принялась откровенничать перед молодым человеком - непонятно. Ответ Иващенко, что у Юли была «чуйка», «Она что-то чувствовала», а в такие моменты «Хочется с кем-то поделиться, - собравшихся не удовлетворил.

- Пока складывается впечатление что Началова всем говорила разное, - резюмировал Борисов.

Юлия Началова с детства занималась музыкой Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/East News

Как протекала болезнь

- Она терпела адские боли, но при этом оставалась оптимисткой, - отметил близкий друг и коллега Началовой Александр Панайотов. По словам Панайотова, первый звонок, который совершила Юлия в пятницу 8 марта - был звонок к нему. Началова попросила телефон свекрови Панайотова, трудящейся в Боткинской больнице. Певица описала проблему, но в виду того, что в Боткинской нет гнойно-хирургического отделения, мама супруги посоветовала ехать в другую больницу, что Юлия и сделала, а уже в понедельник певицу ввели в медикаментозную кому. Как отмечает Панайотов, утром в понедельник Юля писала ему эсэмэски, шутила и посылала смешные картинки. ( Все без исключения гости передачи отмечали доброту, оптимизм и удивительное терпение Началовой. Подагра, от которой она страдала уже восемь лет, научила ее терпеть боль и обращаться к врачу лишь в тот момент, когда становится совсем невмоготу).

Судя по всему, боли в ногах преследовали Началову давно. Психолог Анетта Орлова, рассказывая о встрече, произошедшей пять лет назад, упомянула, что Юле было тяжело ходить уже тогда и сравнила ее с русалочкой, каждый шаг которой отдавался болью, словно та ходила по лезвию ножа. Близкие друзья подтвердили: Началова страдала давно и лечилась разнообразно. Одна из подруг Юлии рассказала, что большое внимание лечению певицы уделял ее бывший директор, умерший пять лет назад: «Он пробовал, искал всех врачей. Врачи ее в травах парили, в сене ночевала, он пробовал все», - рассказала женщина.

(По поводу лечения травами ведущий выразил сдержанное изумление).

Зрителям представили запись выступления Юлии Началовой на передаче Елены Малышевой «Жить здорово», где певица признается: «Я такой человек, я всегда откладываю на потом поход к доктору: ладно, завтра, а, ладно, а послезавтра. Но боль была такая, что я даже не могу описать». В финале речи Юлия, обратившись ко всем присутствующим, просит их не тянуть с походом к врачу. К сожалению, своему же призыву Началова и сама не вняла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

Вопрос со злоупотреблением алкоголем

Очень неоднозначно высказалась присутствовавшая на площадке вдова Дмитрия Марьянова. Ксения говорила о том, как трудно актеру признаться в своих проблемах всенародно:

- Не дай бог, особенно с нашим вопросом. Я знаю, что это деликатная тема, но то же самое я вижу в этой ситуации. Признаться вслух, сказать что тебе плохо и что ты страдал - смерти подобно, - отметила Ксения Бик.

- Ксения, вы хотите сказать, что у Юли те же проблемы, что и у Дмитрия? - уточнил ведущий, но почему-то не дал собеседнице ответить.

Слово взял лечащий врач Началовой доктор Шуров и сказал то же самое, что в интервью "КП": у Началовой был хронический болевой синдром, наблюдались нарушения функции почек, у Юли были постоянные отеки лица, она принимала таблетки, но ничем не злоупотребляла, поскольку при подагре спиртное усиливает боли. Не принимала Началова и обезболивающих с опиоидами. Ведущий задал естественный вопрос, почему лечащим врачом певицы был нарколог.

- Юлей я занимался как главный врач больницы, я подбирал специалистов и координировал их работу, - пояснил Шуров. Слово взяла владелица клиники Мария Фролова и ее показания были интересными.

Боли в ногах преследовали Началову давноФото: EAST NEWS

Слово Марии Фроловой

Мария Фролова рассказала, что они были очень дружны с Началовой, поэтому та и позвонила ей в 2017 году, когда потеряла сознание. В клинике определили, что у Началовой проблемы с почками.

- Мы ее госпитализировали, чтоб никто не узнал. Мы ей нашли крутого нефролога, который круто занимался ее почками…

(В этом месте зал неодобрительно загудел, чем вызвал недоумение у Фроловой).

- Я не поняла, а что они возникают? - переспросила женщина.

- Потому что мы много программ посвятили Дмитрию Марьянову и все очень похоже, - пояснил ведущий. - Есть ощущение, будто что-то замалчивается. (Вдова Марьянова в этот момент согласно закивала головой и хотела что-то сказать, но передумала). Фролова объяснила, что Шуров лечил певицу не как нарколог, а как координатор других врачей: «Мы ее мотивировали, поймите».

- Но почему мотиватором должен быть нарколог, почему Началова обратилась в наркологическую клинику? - не унимался ведущий.

Юлия Началова умерла внезапно в возрасте 38 летФото: EAST NEWS

Собеседница начала объяснять, что помимо наркологической клиники, она владеет многопрофильным центром. Причем, по всему было заметно, что вопросы Борисова о компетенции настолько возмутили ее, что хозяйка клиники стала допускать ошибки в словоупотреблении: «двухтысячно семнадцатый», «гормональный фонд», «мы ее знаем не только снаружи, но снутри»).

- У Юли проблема реально с почками, потом у нее была подагра, потом из-за препаратов, которые она принимала - у нее был гастрит. И когда она к нам попала - у нее снизился гемоглобин до 75, врачи понимают, что это нет иммунитета, - продолжила рассказывать Фролова. В финале гневного спича неожиданно выяснилось, что почки Началовой лечили не в клинике Фроловой, а у некой «Людмилы Ивановны», заведующей железнодорожной больницей.

В Москве попрощались с певицей Юлией НачаловойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопреки доктору Шурову, настаивающему на том, что у Началовой на момент обследования не было диабета, Фролова отметила, что диабет у Началовой обнаружили летом. В финале Фролова рассказала свое видение событий последних дней: из-за больных почек пациентки, врачи не назначили лечение антибиотиками: «Я говорю, почему не назначить антибиотики, но я не доктор. Мне сказали: Мария, у нее больные почки, если ей назначить антибиотики - человек просто умрет… Отказали в первую очередь почки. Ей назначили гемодиализ и перевели в профильную 52 больницу». В целом, владелица клиники подтвердила мнение коллег и друзей Юлии: она боялась говорить о своем диагнозе. «Она боялась показаться, что она больная, косая, потому что на самом деле она диво, она талант». «Это мягкий человек, с очень сильной волей. Она выполнила все обязательства перед другими, а на себя не хватило», - отметила психолог Анетта Орлова.

Певицу похоронили на Троекуровском кладбищеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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