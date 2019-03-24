2019-03-24T21:46:30+03:00
Звезды

Юрий Николаев: «Со мной все хорошо, нет поводов для беспокойства!»

Телеведущий опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем
Ирина ВИКТОРОВА
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Юрий Николаев рассказал о своем самочувствииЮрий Николаев рассказал о своем самочувствииФото: Иван МАКЕЕВ
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На этой неделе Юрий Николаев не приехал на похороны Юлии Началовой и пропустил вручение правительственной премии – его должны были наградить как продюсера музыкального телеконкурса «Утренняя звезда». После этого появилась информация об экстренной госпитализации легендарного телеведущего. Сообщалось, что Юрий Николаев потерял сознание из-за проблем с сосудами – ударился при падении головой, получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и теперь госпитализирован в одну из столичных клиник.

70-летний Юрий Николаев периодически проходит плановую госпитализацию, так как у телеведущего онкологическое заболевание в стадии ремиссии. В воскресенье в девять вечера мы дозвонились супруге Николаева, чтобы узнать о его состоянии. Оказалось, что недомогание у телеведущего было, но уже все в порядке. На этой неделе из-за геомагнитной обстановки даже у здоровых людей наблюдались проблемы с сосудами, давлением.

- Элеонора Александровна, ваш муж в больнице?

- Нет! У него все замечательно. Могу даже Юре передать трубку. Передаю, он рядом со мной.

- Юрий Александрович, мы беспокоимся за ваше здоровье. Вы в порядке?

- Добрый вечер! «Комсомолка»? Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства.

Недавно знаменитый телеведущий отметил 70-летний юбилей Фото: Первый канал

Недавно знаменитый телеведущий отметил 70-летний юбилейФото: Первый канал

В декабре Николаев отпраздновал 70-летний юбилей. Накануне Юрий Александрович рассказывал, что теперь очень ответственно подходит к вопросам, связанным с контролем за здоровьем: «Прохожу проверки, обследования, я ответственный человек». При этом телеведущий отметил, что так и не смог отказаться от давней привычки – курения. Но Николаев также регулярно занимается споротом. Его девиз по жизни: «Я всегда делаю то, что нравится!»

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Накануне 70-летия (16-го декабря у телеведущего день рождения - ред.) один из самых любимых шоуменов страны — Юрий Николаев стал гостем радио «Комсомольская правда» (подробности).

"Почтальон" всегда отмечает дважды

Легендарный ведущий "Утренней почты" на днях отметил 70-летие, причем сделал это с размахом - прямо в день рождения Юрия Александровича состоялся его юбилейный вечер в "Крокус-сити Холле". То есть сначала мэтр отметил праздник на сцене, а затем - дома, в семейном кругу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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