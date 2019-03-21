Дочку Началовой привезли на похороны

Дочь привезли проститься с Юлей Началовой. Верочка выглядит подавленной, но стойко переносит прощальную церемонию.

12-летняя Вера, кажется до сих пор не может поверить в смерть самого близкого человека. После того, как девочке сообщили о страшной трагедии, она находилась в шоковом состоянии, проплакала всю ночь после этого известия.

О смерти Юлии Началовой дочке сообщил Евгения Алдонин. По словам футболиста, Вера ни о чем не догадывалась - на момент, когда Юлия попала в больницу, ребенок находился за границей вместе с одноклассниками. Близкие специально ничего не рассказывали Вере, чтобы не ранить ее.

Прощание с Ю.

"Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии", - признался спортсмен.

В Москве проходит церемония прощания с певицейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он уверен, что тяжелее всего сейчас как раз дочке - Вера с мамой всегда были близки. "Еще возраст такой сложный - 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой", - делился удрученный Алдонин.

В свою очередь, помощница Началовой сообщила, что, когда сердце певицы перестало биться, ее наследница была в аэропорту Лондона. Она не сразу сообщила о смерти артистки. Выжидала, чтобы Вера села в самолет. "У всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников. Мы этого не хотели", - подчеркнула Анна Исаева.

Уже известно, что Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой по материнской линии. "Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо", - сообщила "КП" мать Евгения Алдонина - Елена Алдонина.

Евгений Алдонин и Юлия Началова состояли в браке с 2006 по 2011 годы. После развода они смогли сохранить хорошие отношения. Началова не раз говорила о том, что Алдонин является идеальным отцом для их общей дочери.

Юля Началова умерла 16 марта в московской больнице. Причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Это произошло после заражения крови. Медики целую неделю боролись за жизнь артистки, которая страдала от букета страшных заболеваний, но оказались бессильны.

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