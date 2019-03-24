20 лет натовским бомбардировкам Югославии: "Ночные волки" провели памятную акцию у посольства Сербии

Воскресным ненастным утром через центр Москвы проехала большая колонна из мотоциклов и автомобилей с сербскими и российскими флагами - это "Ночные волки" направились к посольству Сербии в Москве на памятную акцию.

Ровно 20 лет назад в обход ООН начались натовские бомбардировки Югославии и продолжались до 10 июня 1999 года. Авиаудары унесли жизни 2500 человек, включая 89 детей, и развалили страну.

В 20-летнюю годовщину МИД РФ назвал операцию "пятном позора" на репутации НАТО, а вот сам альянс цинично считает их "необходимыми" и даже "легитимными".

Памятная акция прошла у ворот посольства Сербии в Москве. Фото: пресс-служба "Ночных волков"

Мотоциклисты возложили цветы к воротам посольства, зажгли свечи и около часа проговорили с вышедшим к ним послом Сербии в России Славенко Терзичем.

- Он поблагодарил нас за нашу любовь к Сербии, рассказал о некоторых малоизвестных подробностях бомбардировок: об убийствах сербов и героизме простых людей, о мотивах НАТО и своем отношении к этой организации, что полностью совпадает с нашим пониманием, - рассказал "КП" лидер "Ночных волков" Хирург (Александр Залдастанов). - Мы благодарим наш братский сербский народ за то, что они заслонили собой Россию во время лихолетья 90-х, когда в угоду новому мировому порядку Югославия была расчленена и разорвана. Так Вашингтон и НАТО показали нам, что ждет Россию в случае непокорности, если та попытается принять наследие Третьего Рима, выполняя предназначенную ей судьбою миссию. Сербы приняли этот удар на себя и кровью заплатили полную цену за свою веру, стойкость и свободу. Югославия рухнула. Сербский народ, как и русский, оказался разделенным...

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