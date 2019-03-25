"Какой красавчик!": поклонники оценили фото внука Софии Ротару

Старший внук Софии Ротару отпраздновал день рождения. По этому случаю знаменитая певица поделилась снимком Анатолия.

"Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров,счастлив и любим! Удачи тебе во всем! ", - трогательно подписала фотографию София Ротару.

sofiarotaru.official София Ротару показала красивого внука

Поклонники легендарной артистки тут же засыпали ее комплиментами и поздравлениями для внука. Они также сказали теплые теплые слова и в адрес именинника: "Счастливая бабушка", "София Михайловна, любимая моя! Поздравляю вашего внука Анатолия с днем рождения!", "Какой красивый внук", "Анатолий, с 25-летием Вас! Вся семья прекрасна! Счастливой и долгой жизни желаю!", "Какой красавчик!", "Вы и Ваши внуки просто прелестны", "Красивый! Весь в бабушку!".

Анатолий Евдокименко родился в семье единственного сына артистки Руслана и его супруги Светланы. Молодой человек 14 лет выступал в качестве диджея AnatoliyMiDi. Окончив британский Lancing College, отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.

В личном микроблоге Анатолий поблагодарил поклонников: "Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить вас за поддержку, оказанную мне на протяжении многих лет работы в этой отрасли. Спасибо", - написал он.

shmn София и Анатолий

У внука Ротару есть родная сестра София. Девушка учится и живет в Лондоне. Последние несколько лет она работала моделью. А теперь решила пойти по стопам знаменитой бабушки, записала два сингла под псевдонимом Sofia Eve.