2019-03-25T13:27:50+03:00
В мире

«Иллюзий пока питать не приходится»: в Госдуме отреагировали на доклад Мюллера

Сам Трамп считает процесс постыдным
Ася ХОВАНСКАЯ
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Спецпрокурор Роберт Мюллер.Спецпрокурор Роберт Мюллер.Фото: REUTERS
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Выводы спецпрокурора Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Дональдом Трампом и Москвой в Госдуме восприняли со сдержанным оптимизмом.

- Доклад является своего рода внутриполитической реабилитацией американского президента. Однако, его выводы вряд ли способны моментально что-то изменить в диалоге России и США. Иллюзий, к сожалению, здесь пока питать не приходится, - полагает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Антироссийский маховик, запущенный администрацией Обамы, за два года лжи и катастрофических потерь в двусторонних отношениях, только набрал свои обороты. Все эти мифы о пресловутом вмешательстве России были лишь надуманной причиной для продолжения давления на нашу страну. Тем не менее, мы не теряем надежды на восстановление конструктивного уровня во взаимодействии США-РФ, как ведущих ядерных держав. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения стабильности и безопасности на планете, особенно в сегодняшних условиях, когда рушится договорная база в области контроля над вооружениями.

Напомним, в своем расследовании Мюллер также признал, что предвыборный штаб Трампа не имел никакого отношения ко взломам компьютеров окружения Хиллари Клинтон. Ответственность за это возложена исключительно на «русских хакеров».

Пикет противника Трампа у Белого дома. Фото: REUTERS

Пикет противника Трампа у Белого дома.Фото: REUTERS

- Постыдно, что стране пришлось пройти через это. Постыдно, что вашему президенту пришлось пройти через это. Это началось еще до того, как я был избран, и это началось незаконно… Надеюсь, кто-то обратит внимание на другую сторону, - прокомментировал итоги сам президент США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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