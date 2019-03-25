Юрий Николаев упал второй раз за несколько дней

Телеведущий Юрий Николаев не на шутку взволновал своих поклонников. Появилась информация, что у артиста проблемы со здоровьем. Николаев дважды за четыре дня падал, что называется, на ровном месте в своей квартире.

Как пишет сайт МК.RU, 24 марта Юрий Николаев угодил в Боткинскую больницу после падения в своей квартире на Саввинской набережной. 70-летний шоумен находился в квартире с супругой Элеонорой и другом. Артист встал на одну ногу, не удержался и упал, ударившись головой.

Сначала за медицинской помощью было решено не обращаться. Но к вечеру у телеведущего начала подниматься температура, поэтому родственники вызвали врачей.

Медики предложили госпитализацию. В Боткинской больнице актеру сделали снимок и не нашли подтверждений сотрясения головного мозга. Ближе к ночи Николаев вернулся домой.

kozhevnikov_producer Юрий Николаев ложится спать в восемь утра, а просыпается в пять-шесть часов вечера

К слову, в последнее время у актера часто кружится голова. Четыре дня назад он тоже упал и даже ненадолго потерял сознание. В последнее время телеведущий ложится спать в 08:00, а просыпается в 17:00-18:00.

В декабре Николаев отпраздновал 70-летний юбилей. Накануне памятной даты Юрий Александрович рассказывал, что теперь очень ответственно подходит к вопросам, связанным с контролем за здоровьем. У телеведущего онкологическое заболевание в стадии ремиссии. Он рассказывал в интервью, что болезнь очень коварна - не раз отступала, но потом возвращалась вновь. Шоумен полагает, что заболевание наследственное, - от рака умерла его мать.

"Прохожу проверки, обследования, я ответственный человек", - признавался артист. При этом телеведущий отметил, что так и не смог отказаться от вредной привычки - курения. Его девиз: "Я всегда делаю то, что нравится!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Николаев: "Со мной все хорошо, нет поводов для беспокойства!"

Телеведущий опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем (подробности)

Юрий Николаев: я никогда не ставил себя выше зрителей

Накануне 70-летия (16 декабря у телеведущего день рождения - прим. ред.) один из самых любимых шоуменов страны - Юрий Николаев стал гостем радио "Комсомольская правда" (подробности)

"Почтальон" всегда отмечает дважды

Легендарный ведущий "Утренней почты" на днях отметил 70-летие, причем сделал это с размахом - прямо в день рождения Юрия Александровича состоялся его юбилейный вечер в "Крокус-сити Холле". То есть сначала мэтр отметил праздник на сцене, а затем - дома, в семейном кругу (подробности)