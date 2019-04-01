А поутру Киев проснулся: Пусть будет хоть шут, лишь бы без майданов. Надоело!

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5

В понедельник утром в Киеве во всю обсуждали «приколы», которые происходили на Украине в день выборов.

- В Сумах мужик попытался съесть свой бюллетень, - смеются две студентки в кафе, попивая каву (кофе по-украински) с круасанами. - Засовывал в рот все 115 сантиметров бумаги с 10 степенями защиты!

Из их рассказа узнаю, что свой пожеванный бюллетень мужик отдал лишь после того, как члены избиркома растолковали ему: за это светит тюремный срок.

- А в Одессе на одном из участков глава комиссии подрался с избирателем, а на другом - женщина, выдававшая бюллетени, напилась прямо на рабочем месте, - делится новостями из соцсетей другая студентка.

Звоню своему одесскому приятелю.

- Это еще что! На одном участке тетка пришла к своему мужу-полицейскому, который там дежурил, и побила его и его любовницу. Тоже - полицейскую, - смеется он.

Настроение у украинцев после выборов действительно было первоапрельское. Одни удивлялись промежуточной, но оглушительной победе шоумена Владимира Зеленского в первом туре. Другие радовались, что «судя по всему, голоса на этот раз посчитали без больших фальсификаций». Потому, что цифры избиркомов не сильно отличались от данных соцопросов. По ним Зеленский в первом туре вдвое опережал Порошенко. Хотя качество соцопросов на Украине - отдельная песня. Все тут обвиняли социологов, что они продались с потрохами.

А еще киевляне очень надеются, что больше не будет никаких майданов. Хотя настроения такие в день выборов витали. С утра в воскресенье перекрыли движение в центре. Крещатик у майдана незалежности стал пешеходным. Везде стояли полицейские оцепления. В городе не исключали провокаций националистов.

Украинский бюллетень - это 115 сантиметров бумаги с 10 степенями защиты!Фото: REUTERS

А перед Центральной выборной комиссией (ЦВК) собралась большая группа парней в спортивных костюмах.

- Мы студенты, следим, чтобы дебошей не было, - объясняли четкие пацанчики журналистам.

Для парней установили палатки (часть из них - от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина»), притащили пластиковые стулья. Парни ели бутерброды, плов, пили пиво и ... «следили за порядком».

На часах почти полночь. Стою перед зданием ЦВК. В окнах горит свет, там вовсю считают голоса. Ворота заперты, изнутри их охраняют человек 10 военных. На улице - большой экран, идет прямой эфир пропорошенковского телеканала.

Цифры избиркомов не сильно отличались от данных соцопросовФото: REUTERS

Пацанчики смотрят на экран, сплевывают, курят. На одних из них жилеты с надписью «Полиция диалога», на других нашивки «Днипро» и Poton (Харьковская организация «Постоянный тонус»). К ночи их становится все больше, парни прибывают целыми группами. Человек 300 - не меньше. Прохожие в ужасе. Полиция не реагирует. В середине ночи пацанчики отлавливают журналиста российского оппозиционного телеканала «Дождь», толкают его и требуют убираться «в свою Россию». А потом парни будто по сигналу исчезают, оставив после себя гору мусора. В МВД Украины объяснили, что это был согласованный митинг.

- Майданчик провалился, - с облегчением выдохнули киевляне. Они хотят здесь только одного - отдохнуть от любых майданов. Надоело!

В городе не исключали провокаций националистовФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

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