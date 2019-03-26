Евровидение в Израиле оказалось на грани срыва

Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины. Событие, нарушившее хрупкое перемирие, заставило вспомнить один из пунктов правил Европейского вещательного союза (ЕВС).

О возможности срыва конкурса заговорили после 25 марта. В этот день президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Палестина возмутилась. Из сектора Газа была выпущена ракета, которая попала в дом в районе Шарон в Тель-Авиве. Это всего в 17 километрах от места проведения Евровидения. Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

Местом проведения 64-го ежегодного международного конкурса стал "Израильский центр ярмарок", который расположен в северной части Тель-Авива. Работы по обустройству зала и площадок идут полным ходом.

Европейский вещательный союз (ЕВС) также занят подготовкой к конкурсу. В ЕВС неоднократно заявляли, что представители вещательного союза работают с израильскими властями. Основная задача - обеспечить все меры безопасности и комфорта для тех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в нем.

В организации отметили, что там внимательно следят за ситуацией в Израиле. "Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса", - напомнили в ЕВС.

"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для ЕВС. Мы продолжаем работать для обеспечения благополучия всех, кто готовится к «Евровидению» в мае и участвует в нем. Мы будем внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле", - цитирует вещателя The Jerusalem post.

Как писал сайт kp.ru, Евровидение должно пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию в этом году представит певец Сергей Лазарев с композицией "Крик".