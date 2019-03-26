Сломанная корона сменила королеву: новой «Мисс Москвы-2018» стала Ксения Паленова

Новой «Мисс Москвы-2018» стала Ксения Паленова, которая ранее занимала пост первой вице-мисс. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывшую королеву красоту Алесю Семеренко лишили титула за «полное несоблюдение условий договора», - именно так прокомментировала отстранение девушки от титула дирекция шоу в соцсетях.

"Сегодня тоже радостное событие, хотя и в первый раз в истории конкурса у нас такое происходит, - мы передаем корону девочке, очень достойной, которая заняла второе место", - сказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк агентству РИА Новости.

Как сообщает издание, новой мисс Ксении Паленовой 24 года, она родилась в Москве, окончила Российский экономический университет имени Плеханова и Высшую школу экономики.

Ксения Паленова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Для меня передача титула была неожиданностью, - сказала Ксения Паленова. - Сначала я подумала, что это шутка или слухи, но затем была, конечно, радость. Пускай все получилось не сразу, пускай после таких событий, но тем не менее я была счастлива".

Победительница также заявила, что готова исполнять условия контракта.

По информации организаторов конкурса, вице-мисс Москва получит запасную корону из-за неисправности первой. Она будет хранится у девушки до тех пор, пока не починят основную.

В свою очередь Алеся Семеренко вчера ночью на своей странице в Instagram написала: «Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья - гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром».

Алеся Семеренко была лишена титула "Мисс Москва" из-за невыполнения условий контракта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Алеся Семеренко лишилась своего титула, поскольку - по словам организаторов конкурса - не исполняла свои обязанности по договору, в том числе не посетила ни одно из мероприятий, в которых должна была участвовать.

- Такое происходит в первый раз, - говорит Татьяна. - Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Инстаграме ведет активную светскую жизнь.

Более того, организаторы утверждают, что девушка вернула им корону сломанной.

- Такое равнодушие, что дальше некуда, - рассказала директор шоу. - Когда была подготовка к конкурсу, она практически не ходила на репетиции, не занималась, хореограф был в шоке. И у нас были долгие раздумья, выгонять или не выгонять ее до финала. Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно. Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями.

В свою очередь эка-мисс Москвы-2018 обвинения отрицает. По словам Семеренко, корону она отвезла организаторам, и они ее благополучно приняли.

— Я никому не позволю себя оклеветать, - написала девушка в соцсети. — Сломала корону? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила.

Алеся Семеренко в короне обладательницы титула "Мисс Москва".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-королева красоты, прочитав о себе в прессе, Алеся Семеренко в разговоре с «КП» опровергла и слова директора «Мисс Москва» Татьяны Андреевой-Фальк:

— Все - абсолютная ложь. Здесь другая причина, - заявила девушка и обещала оставить подробности позже.

После того, как только стало известно, что главной красавицей столицы стала питерская модель Алеся Семеренко, в сети появилась информация, что победа досталась красавице по большой договоренности. Более того, недоброжелатели писали, что ранее девушка занималась оказанием экскорт-услуг, а победу ей оплатил влиятельный спонсор.

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