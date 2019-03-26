83-летнего Джигарханяна выписали из больницы: актер похудел и выглядит модником

Армен Джигарханян выписался из больницы и чувствует себя хорошо. Однако врачи запретили ему появляться в театре.

Друг народного артиста СССР показал, как Армен Джигарханян выглядит после больницы. Актер заметно похудел, но держится довольно бодро, улыбается и похож на настоящего модника в узких брюках, кроссовках и кожаной куртке.

"Многие интересуются, как себя чувствует Армен Борисович, чем занимается, как проводит время. Наш мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями", - подписал фотографии Артур Согомонян.

Армен Борисович Джигарханян и его друг Артур Согомонян. Фото АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН (официальная группа) Facebook

Друг артиста отметил, что в театр Джигарханяну ездить пока сложно: "Врачи рекомендуют сначала полностью восстановиться и только потом приступать к работе".

Как писал сайт kp.ru, здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. У Джигарханяна в это время было не очень хорошо со здоровьем. Он регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.

Вскоре суд вынес приговор Цымбалюк-Романовской. Ее признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете экс-супруга скрытую камеру и подсматривала за ним.