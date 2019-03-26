Курникова в декольте до пупка устроила танцы

Бывшая теннисистка Анна Курникова исполнила зажигательный танец. Молодая мамочка предстала в красном платье с декольте до пупка. Возлюбленная Энрике Иглесиаса показала, что находится в прекрасной физической форме.

На своей страничке в соцсети Анна Курникова опубликовала видеозапись, на которой она исполняет зажигательный танец. При этом все внимание приковывает к себе красное платье с глубоким декольте, в котором предстала спортсменка.

У мамы двоих детей отличная фигура. 37-летняя блондинка много лет счастлива с популярным исполнителем Энрике Иглесиасом. В декабре 2017 года она родила от певца близнецов: дочку Люси и сына Николаса.

annakournikova Сексуальная Курникова предстала в бесстыжем платье

Анна с завидной регулярностью публикует на своей страничке в социальных сетях фотографии с детьми. Правда, ни Иглесиас, ни Курникова не дали ни одного интервью о малышах.

Анна Курникова много лет назад завершила карьеру теннисистки. В 2003 году она получила травму, после которой уже не смогла восстановиться и вернуться на корт. Ей так ни разу и не удалось выиграть на престижных турнирах в одиночном разряде. Зато она побеждала на турнирах Большого шлема в паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Этот дуэт на протяжении многих лет считался самым красивым в мире. Кроме того, благодаря яркой внешности Анна получала многомиллионные рекламные контракты.