Вымрут ли русские к 2050 году: надо ли верить таким прогнозам и что нас ждет на самом деле

Недавно глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предсказал, что доля мусульман в населении России вырастет до 30% в течение 15 лет. А священник отец Димитрий (Смирнов) заявил про вымирание русских к 2050 году и исламизацию нашей страны.

Позже в РПЦ пояснили, что слова священника не призваны напугать народ. Отец Димитрий хотел призвать людей создавать семьи и рожать детей. Мы же решили выяснить - что вообще ждет нашу нацию через несколько десятков лет и можно ли как-то повлиять на ситуацию. Об этом "Комсомолка" поговорила с самим отцом Димитрием и демографом Юрием Крупновым.

«Прогресс убивает детей»

- Отец Димитрий, ваши прогнозы ужасают... Русским осталось чуть более 30 лет?

Димитрий Смирнов: Мы уже вымираем с 1992 года. Северный Кавказ по рождаемости идет вверх по сравнению с какой-нибудь Тверской областью. Распад Советского Союза стал большим ударом по русским. Стали исчезать наши деревни. Ну и по количеству абортов мы впереди планеты всей. Детей убивают еще во чреве, не дают им пожить. Мы, русские, обречены. У нас самоубийственное сознание. У нас дети - не признак счастья, а флаг нищеты. Рожать детей у русских теперь называется «разводить нищету».

Юрий Крупнов: По реальным цифрам мы должны понимать, что все развивается не так быстро, к 2050 году катастрофы не случится. Важнее другое. Можно ли это предотвратить? Отец Димитрий тут категоричен. Но остановить беду и вымирание можно. В России должны делать ставку на многодетную семью - нормальную и современную, а не патриархальную. К 2040 году в каждой семье должно быть по 2 - 3 ребенка. Это вполне возможно по экономическим прогнозам.

Демограф Юрий Крупнов. Фото: Георгий НИКАНОРОВ

- До 1992 года русские не вымирали?

Д. С.: Маховик закрутился при Ленине в 1920 году, тогда мы разрешили аборты впервые в мире. В Америке на убийство детей дали добро только в 1972 году. У нас 50-летняя фора! До революции мы были самым плодовитым народом в Европе. А с 1992 года подошли к началу вымирания. Тут и пошел «русский крест»: смертность превысила рождаемость.

Ю. К.: У нас есть официальные данные переписи населения. Если на излете СССР, в 1989 году, в России было 119 млн русских, то в 2010-м их осталось 111 млн. За 20 лет почти 10 млн русских исчезло. Но это не значит, что к 2050-му мы вымрем. В Японии ситуация с рождаемостью и смертностью еще хуже, хотя там не было никакого Ленина. Малодетность - проблема глобальная, которая накрывает цивилизованные страны.

«Начнется исламизация»

- Если все оставить как есть, чем это может закончиться?

Д. С.: Начнется исламизация России. У мусульман большие семьи. Это не относится к татарам, которые от нас мало отличаются. Я говорю про Дагестан, Чечню, Ингушетию. Кавказ будет расширяться по всей территории. Плюс приезжие мигранты из Киргизии, Узбекистана...

Ю. К.: Мегаполисы перемалывают и православную, и исламскую идентичности. И когда мусульмане приезжают в крупные города, они превращаются в такие же стандартные малодетные семьи. Вопрос в другом - в выживании всех нас в крупных городах.

Отец Димитрий (Смирнов).Фото: Евгения ГУСЕВА

«Храмы переделают под мечети»

- Отец Димитрий, вы говорили, что может рухнуть наша культура...

Д. С.: Будет то же самое, что с Византией. Константинополь превратился в Стамбул. Раньше Византия была крупнейшим центром православия, влиявшим на весь мир. А превратилась в большой турецкий рынок. И это путь, по которому мы сейчас идем. Из русских православных храмов сделают мечети. Я уже об этом 30 лет говорю.

Ю. К.: Исторические аналогии очень дезориентируют. Нужно не рассказывать эти ужастики, меряясь религиями, а подумать, что мы не так делаем. В большом городе переварится и мусульманская, и православная семья. Люди заняты только зарабатыванием денег, из-за этого мужчина и женщина могут и вовсе остаться без детей.

- У нас же поддерживают многодетных финансово. Это путь к спасению?

Д. С.: Слава Богу, я очень рад. Но саму проблему так не решить. Нужно менять сознание. Первое - пропаганда. Дорогие граждане, если не хотите, чтобы ваши внуки чувствовали себя чужими в собственной стране, рожайте детей. Второе - запрет абортов. Не хочешь ребеночка - отдай его государству. У нас 25% женщин бесплодны, они готовы взять сироту на воспитание. Третье - борьба с пьянством. Раньше русскому мужику нужна была только земля, чтобы на ней он срубил дом и обжился хозяйством. Сейчас здоровые дядьки лежат на диване, смотрят телевизор и пьют пиво. Им ничего не нужно, им все должны. Русские женщины изнежили своих сыновей. Они сбили у них все ориентиры. Поэтому наши мужчины не могут создавать многодетные семьи, рожают только одного-двух детей. Планирование родов губит нашу нацию.

Ю. К.: Сейчас всего 7 - 8% семей в России многодетные. К 2040 году их должно стать 50%. Владимир Путин в Послании поставил задачу: три ребенка в семье должны стать нормой. Рожаешь четвертого ребенка - попадаешь в коммунизм, где тебя всем обеспечивает государство. И самое важное. Почему все едут в Москву, Петербург? Потому что в маленьких городах для людей нет работы. Эту экономическую политику нужно переломить. Русский человек должен иметь возможность уезжать в провинцию, в деревню, строить дом и обеспечивать себя сам. Но при этом никто не отменяет поддержки государства.

Какие национальности живут в России?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Фантастический сценарий

Максим ШЕВЧЕНКО, политик, журналист, телеведущий и общественный деятель:

- Давайте проанализируем это странное заявление Равиля Гайнутдина.

Численность мусульманских народов в России - примерно 15,3 млн человек. Кроме них есть мусульмане-неграждане - выходцы из Средней Азии. Это примерно 4,58 млн человек.

Со всеми допущениями это в сумме примерно 21 млн человек. Все. Других мусульман у нас нет.

Далеко не все из них ведут исламский образ жизни, но условно запишем их всех в «мусульмане по рождению».

Максим Шевченко.

Население России - примерно 146 млн человек. Несложно подсчитать, что сегодня мусульмане (граждане и неграждане) составляют примерно 14,3% от населения РФ. 30% от современного населения - это 45 млн человек.

То есть за 15 лет мусульмане, по мнению Равиля Гайнутдина, должны увеличить свою относительную численность в два с лишним раза!

Этого можно достигнуть при следующих условиях:

- восстановление СССР и включение среднеазиатских государств в новое образование (в СССР доля мусульман и была примерно 30%);

- дикий рост рождаемости мусульман - мусульманки (всех возрастов - от младенцев до старух) рожают все 15 лет, как стахановки, и практически никто не умирает - при абсолютной нерождаемости детей у других народов;

- резкое уменьшение численности немусульманского населения;

- вторжение многомиллионных толп мусульман на территорию РФ;

- массовое принятие ислама неисламским населением.

Дальше фантазируйте сами.

На мой взгляд, все эти сценарии маловероятны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться

Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?

В эфире Радио «Комсомольская правда» об этом поспорили протоиерей Дмитрий Смирнов и журналисты «КП» Роман Голованов и Дина Карпицкая (подробности).

КСТАТИ

Население России сократилось впервые за 10 лет

По мнению экспертов, вымирать наша страна будет вплоть до 2030 года. Потом должен начаться рост рождаемости

За прошлый год численность населения России сократилась на 87 тысяч человек. Это произошло впервые за 10 лет. Такие данные опубликовал Росстат. Если на 1 января 2018 года население России составляло 146 млн.880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 млн. 793 тысячи человек (подробности).

В ТЕМУ

Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1

Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи (подробности)

Началось Второе Великое переселение народов: Чем оно грозит России. Часть 2

Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский рассказал «Комсомолке», с какими вызовами может столкнуться Россия в связи с сокращением населения (подробности)