Алла Пугачева - о причинах развода с бывшим мужем: Он надо мной издевался. Заставлял худеть!

15 апреля «женщина, которая поет» отметит свое 70-летие. Торжество растянется на несколько дней: Алла Пугачева выйдет на сцену Кремлевского дворца, где после десяти лет перерыва представит новую сольную программу.

- Я за эти годы вышла из образа Аллы Пугачевой. Теперь вспоминаю, ищу ту дверь, чтобы снова войти в этот образ, - признается журналистам звезда.

Уже известно, что петь Алла Борисовна собирается преимущественно новые песни. Старых будет немного.

Специально для шоу певица купила костюмы от Валентина Юдашкина на 1,5 млн рублей.

На концерт Пугачевой, увы, уже не попасть. Билеты были раскуплены в первый день продаж. Частью из них завладели перекупщики, которые продают сейчас приглашения порой и за 400 тысяч рублей. Ксения Собчак, кстати, недавно призналась, что отдала за два билета в 11-й ряд партера полмиллиона рублей.

...похожий жест остался у Аллы Борисовны до сих пор.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Определите мою группу крови»

Семья и близкое окружение АБ, конечно же, придут по приглашениям. Но среди гостей мы едва ли увидим режиссера Александра Стефановича (второй муж Примадонны, с которым она жила в 70-е годы). После сериала «Кураж», где режиссер снял историю про рыжеволосую певицу, похожую на АБ, звезда всерьез рассердилась на бывшего.

А вот сам Стефанович вспоминает брак с Аллой ностальгически.

- Нас познакомил мой друг Леонид Дербенев, великий поэт-песенник. Однажды он мне позвонил и сказал: «Быстро приезжай ко мне домой, у меня сидит одна деваха талантливая!»

Я приехал, увидел очень стройную, рыжую, губастую, конопатую девочку, которая сразу же стала тянуть одеяло на себя, села за рояль, стала петь какие-то пародии на Соню Ротару, на Пьеху. Она меня заинтересовала, я ее пригласил в ресторан. В ресторане достал записную книжку и говорю: «Первая страница в этой книжке у меня пустая. Я кому-то даю расписаться из моих знакомых. Там и Сергей Михалков расписывался, и Иосиф Бродский, и Смоктуновский, другие. Ты распишись тоже, может, когда-нибудь станешь знаменитой». На столе лежал нож, она разрезала палец, выдавила кровь и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу...» У нас сначала был роман, потом мы поженились и прожили вместе четыре года.

Тот самый листок с кровью Примадонны.

- Это уже после фильма «Женщина, которая поет» или до?

- Конечно, до. Это был 1976 год.

- Но ведь Алла Борисовна тогда уже спела «Арлекино».

- Да, спела, но это как-то мимо меня прошло. Я не особенно увлекался эстрадой. Потом она как-то сказала, что у меня есть песня, она из каждого утюга звучит. Я не связал знакомство с этой девушкой и эту песню.

Она в 75-м году съездила на «Золотой Орфей», получила Гран-при за «Арлекино», а вернувшись обратно, работала в эстрадном оркестре Армении. Собиралась замуж на руководителя этого оркестра Константина Орбеляна. У меня в этот момент тоже была невеста. Но мы с Аллой влюбились друг в друга и стали встречаться. Потом Алла говорит: «А что мы как партизаны, давай обнародуем».

Откуда пошла любовь к парикам

- Как в те годы Алла Борисовна поддерживала форму?

- Алла тогда много курила. Она боролась с этой привычкой, просила, чтобы я отнимал у нее сигареты, не давал ей курить. Я действительно это делал. Когда она бросала курить, ее начинало разносить.

Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму. Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес.

То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить.

Был смешной эпизод, с этим связанный. Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: «Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела». Алла возмутилась: «Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!»

Сериал «Кураж» режиссера Стефановича о жизни молодой певицы по имени Галла, очень похожей на АБ, показали по нашему ТВ в 2014 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Судья улыбнулась: «Мне бы такого мужа».

- Откуда у Пугачевой такая любовь к парикам? У нее же свои волосы хорошие.

- Просто в тот момент парики были в моде. И они были удобны. Любые гастроли сопряжены с переездами, гостиницами, где порой нет горячей воды. Чтобы выглядеть хорошо, можно было надеть красивый парик, который уже держал форму.

- Большая коллекция у нее была?

- Нет. Они были примерно одинаковые. Потому что ее образ не трансформировался.

«Свадьба на даче Зыкиной»

- Мы с Аллой год прожили в гражданском браке, а потом она говорит: «Саш, все мои мужики что-то для меня делали. А ты для меня что сделал? Как честный человек ты должен на мне жениться». «А кто тебе сказал, что я честный человек?» Посмеялись. А в загсе нужно было ждать полгода. И мы принесли какие-то справки липовые: я с «Мосфильма», она - с Росконцерта, что мы якобы выезжаем на гастроли. Так нас расписали по-быстрому.

Я работал тогда с Сергеем Михалковым. Он был очень уважаемый государственный чиновник и при этом замечательный писатель. Я несколько фильмов снял по его сценариям. Я у него взял тысячу рублей в долг, чтобы сделать свадьбу. Это был примерно годовой заработок советского инженера. Свадьбу устроили у нашего друга Серуша Бабека. Гуляли на его даче, которую он выкупил у Людмилы Зыкиной.

Когда я на «Мосфильм» пришел вскоре после этого, навстречу мне шел один из мэтров нашего кино, великий режиссер (фамилию называть не буду). И он мне говорит: «Ты с ума сошел?» - «А что такое?» - «На какой-то певичке женился. Не мог как все нормальные режиссеры актрису кино себе найти?» И пошел по коридору. Я про себя сказал: «Вы этой певичке еще завидовать будете».

Алла зарабатывала в те годы мало - восемь рублей за концерт.

- В интервью «КП» Алла Борисовна о вас вспоминала: «Стефанович присвоил себе мои первые рисунки... А если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой».

- Помню, как учил ее рисовать: «Пугачева, сделай мне великого художника!» - «Какого? Да я рисовать не умею». - «Давай руку. Фигу сложи». Она сложила фигу. Я положил на бумагу, обвел, говорю: «Современное искусство - это жульничество. Все эти Малевичи с «Черными квадратами»... Это пиар такой. Давай придумаем пиар, что ты гениальная художница». Мы эту фигу обвели, и она у нас висела. Она расписалась внизу. И всем стали рассказывать, что она великая художница. Так что никаких живописных шедевров от нее не осталось.

КСТАТИ

Магомаев кормил запрещенкой

- Много лет назад я лежала в клинике для похудения, мне это нужно было для съемок, - вспоминала в разговоре с «КП» Алла Пугачева. - И тут мне звонит Муслим Магомаев: «Аллочка, приезжай, Тамара накрыла такой шикарный стол! Мы очень тебя ждем!» Я объясняю ему, мол, Муслим, дорогой, извини, не смогу приехать, я на диете. А он мне говорит: «Я тоже на диете! Приезжай, у нас исключительно диетический стол!» Ну я думаю, если диетический, почему бы и не заехать. Под покровом ночи собрала вещи, сбежала из клиники к Магомаеву. Приезжаю, Муслим открывает холодильник и говорит: «Аллочка, смотри, это сало, а это водка - ноль калорий!» Потом он меня угостил рыбой, которая, по его уверениям, была тоже некалорийная. И я так там наугощалась, что меня потом просто внесли в палату. Утром просыпаюсь, врач видит, что мне дурно, и говорит: «Принесите ей хотя бы манной каши, она совсем заморила себя голодом!» Принесли мне эту кашу, и меня, конечно, стошнило (смеется).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Что надо, с меня поимел»

- Стефанович? Ну что про него можно сказать? Надо отдать ему должное: с ним я развивалась, много читала. Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль, - признавалась в беседе с «КП» Алла Пугачева. - Он только про меня и говорит. Мол, сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает? Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! Если без моего имени, не вспоминая меня, ему сложно жить, то пусть говорит, дай бог ему здоровья! Бог с ним. Он человек умный, расчетливый - что ему надо было, он с меня поимел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пугачева готовит своих детей в артисты

По словам Максима Галкина, АБ каждое утро занимается с Гарри и Лизой пением

69-летняя Алла Пугачева музицирует на рояле со своей 5-летней дочерью Лизой. Мама поёт, а дочка обнимает ее и подпевает. Такое трогательное домашнее видео из своего замка в деревне Грязь выложил в Инстаграме Максим Галкин (подробности).

ЕЩЕ

Пугачева подарила Галкину полосатую пижаму

Так АБ поздравила Максима с мужским праздником

23 февраля Максим Галкин отметил на гастролях. Но накануне отъезда дома юмориста поздравила 5-летняя дочь Лиза и жена - Алла Пугачева (подробности).

Пугачева закрыла свою школу талантов

Этот творческий проект примадонны просуществовал четыре года

Раз в год на просторах интернета появляются слухи о том, что Алла Пугачева распрощалась со своей школой талантов «Рецитал», которую открыла в столице четыре года назад. Офис, где располагалось учебное заведение звезды, был в самом центре столицы, на Арбате (подробности).