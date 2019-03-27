Столичных таксистов заставят работать по восемь часов в сутки

Тема столичного такси по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых в Департаменте транспорта Москвы. С одной стороны, сервис стал очень удобным для пассажиров. Открываешь мобильное приложение, нажимаешь кнопку и уже через пять минут садишься в машину. С другой стороны, безопасность во время поездок резко снизилась, а ДТП с участием таксистов стало больше. В 2017 году - 607, в прошлом - 764. Причины печальной статистики налицо. Водители работают по 16 часов в сутки, сильно устают. Печати о медосмотре ставят себе сами. Агрегаторам на это глубоко плевать. Бывали случаи, когда они подключали к системе таксистов, не имеющих разрешения. Хотя получить его сейчас просто.

Чтобы навести порядок в этой сфере, нужен федеральный закон о такси. Его проект лежит в Госдуме уже шесть лет. Специалисты Дептранса составили целый список предложений и отправили депутатам. Одно из них касается режима труда и отдыха. Сейчас его никто не контролирует. Даже если спустя восемь часов водителю перестанут бросать заказы, он подключится к другому агрегатору.

В Дептрансе хотят разработать онлайн-платформу, на которой можно было бы отслеживать передвижение таксистов. И сделать так, чтобы по истечении рабочего дня водитель больше не мог получать заказы.

- Если бы в Госдуме это узаконили, проблем бы не было, - рассказал накануне журналистам руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. - Сейчас заставить агрегаторы предоставлять такую информацию мы не вправе. Однако можем попросить. На словах они не против. И, возможно, к концу года эта айти-система заработает.

Лето 2018 года - болельщики чемпионата мира по футболу у автомобиля такси.Фото: Иван МАКЕЕВ

В МАШИНАХ ПОЯВЯТСЯ КАССЫ

- Особое недоумение у перевозчиков вызывает то, что с 1 июля в желтых машинах должны быть установлены кассы, - сообщил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым транспортом Богдан Коношенко. - Стоимость одного аппарата 18 тысяч рублей. И потом ещё 6 тысяч каждый год за обслуживание. Это на все столичные таксопарки больше миллиарда рублей. Мы от правительства Москвы получили меньше субсидий.

По мнению Коношенко, это обдираловка. То же самое касается и огромных штрафов за парковку на газоне. Правила нарушает конкретный человек (иногда вынужденно), а квитанция приходит юридическому лицу. Причём в первом случае штраф 5 тысяч рублей, а во втором 300 тысяч.

- Конечно, гораздо удобнее оштрафовать юрлицо, - говорит Коношенко. - В дальнейшем часть штрафов отменяется через суд. Но обстановка все равно нездоровая.

По словам Ликсутова, больше половины таксистов имеют высшее образование. 61% подключены к двум и более агрегаторам.

- Это как раз говорит о том, что, заканчивая работать с одним оператором, водитель переходит на второй, - рассказал Ликсутов. - У таксистов на такие случаи есть несколько смартфонов.

В среднем водитель делает 16 поездок в день. Учитывая, что заказы не падают один за одним и что некоторые из них длятся по 40-50 минут, рабочий день таксиста явно больше восьми часов.

В среднем московский водитель такси совершает порядка 16 поездок в день.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАМ ДЛЯ МЕНЯ УМЕНЬШЕН ЗНАК

Несколько дней назад суд оштрафовал столичный Центр организации дорожного движения за уменьшенные дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» (на 200 тысяч рублей). Их установили на некоторых улицах в качестве эксперимента. Мол, так эстетичней смотрится. И меньше пространства занимают (на 30%). Речь идёт о Никитском, Вознесенском, Калашном переулках, Малой Якиманке, Большой Бронной и других улицах.

- Говорилось, что из-за маленьких знаков увеличилось количество ДТП, - сказал Максим Ликсутов. - Это не так. Мы проверили. Например, Мясницкая улица. До начала эксперимента - два случая наезда на пешехода, после - один случай. Никитский переулок. Ни до, ни после наездов не было. И так далее. Перед тем, как устанавливать, все было согласовано с ГИБДД. И делать мы это начали не сами, а по поручению Правительства РФ. Такая же практика в американских и европейских городах.

По словам руководителя Дептранса, уменьшенные знаки позволяют сэкономить 30% средств, потраченных на их производство.

- Окончательного решения по этому вопросу мы ждём от МВД и Правительства РФ, - добавил Ликсутов.

КАРШЕРИНГ ДОЛЖЕН РАЗГРУЗИТЬ ДОРОГИ

Отдельно поговорили о городском прокате автомобилей. Услуга стремительно развивается. Если в 2015 году в Москве была одна компания каршеринга и пару сотен машин, то сейчас на этом рынке 15 тысяч автомобилей и 14 операторов. Самые крупные - «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «БелкаКар» и «ЮДрайв». Наряду с привычными «Киа Рио» в прокате появились дорогостоящие «Мерседесы», «БМВ», «Ягуары» и другие авто. Электрических машин пока 10.

Каршеринг - это не просто бизнес, но и альтернатива личному транспорту. В среднем за один день автомобиль используют семь человек. Если бы они ездили на своих машинах, то на дорогах было бы семь их автомобилей (и на парковках тоже). А с каршерингом только один.

- Однако количество машин из проката на фоне основного потока пока не так велико, - сообщил Максим Ликсутов. - В Москве ежедневно в один момент ездят 3,5 миллионов машин. Но, скажем, в 2020 году в парке каршеринга должно быть 30 тысяч автомобилей. Умножаем на 7. Получается, что прокат заменит больше 200 тысяч личных машин. Это уже будет ощутимо.

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще всего каршерингом пользуются в районе делового центра «Москва-Сити». Проще говоря, офисный планктон. Водитель добирается до работы и уходит, забыв о машине и оплате за парковку.

- Кстати, сервис ее оплачивает на льготных условиях, - рассказал руководитель Департамента транспорта. - И за годы существования все компании вкупе сэкономили на этом 6,5 миллиардов рублей.

К сожалению, водители, которые ведут себя в машинах неадекватно, по-прежнему остаются.

По словам основателя «БелкаКара» Екатерины Макаровой, это примерно 10% клиентов. Они курят в салоне, садятся за руль под градусом, пачкают сидения, воруют запчасти.

- Мы их вычисляем и блокируем, - сообщила Макарова. - Особенно часто летом, когда спрос наиболее высокий.

В Дептрансе говорят, что на выделенки пускать машины каршеринга не планируют (об этом часто спрашивают). Да и не могут. Это в полномочиях федеральных властей.

- Я сторонник того, что по выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, - сказал Ликсутов. - Те, кто управляет такси, автобусами и троллейбусами. У них есть какой-то опыт. А прокатную машину может взять любой. И создать аварийную ситуацию.

По его словам, возраст пользователей каршеринга в основном от 26 до 45 лет - 82%. Остальные - моложе. У 70% клиентов есть свой личный автомобиль.

ВЕЛИКОВ-ОДИНОЧЕК НЕ БУДЕТ

Коснулись и проката велосипедов (эта услуга также растёт с каждым годом). В ближайший сезон в распоряжении москвичей будет 5120 велосипедов, 390 электровелосипедов (с 13-ю станциями обслуживания), 10 тысяч самокатов и 100 электроскутеров (для них нужна водительская категория А).

- О тарифах и дате запуска сообщим отдельно, - сказал Максим Ликсутов. - В целом сервис растёт и пользуется популярностью. Была задумка запустить прокат велосипедов, которые не нужно оставлять на станции. Бросил где попало, а следующий клиент взял. О его местонахождении операторам было бы известно с помощью специальных датчиков. Но мы отказались от этой идеи.

Вероятно, специальные датчики не остановили бы воришек, которые могут растащить велики за один сезон. Да и пунктов проката вполне хватает (430 адресов).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество погибших в ДТП с участием такси

2016 - 22

2017 - 20

2018 - 23

Сколько выдано разрешений таксистам

Москва - 50703

Московская область - 95844

Рынок такси, %

«Яндекс.Такси» + «Убер» - 56,6

«СитиМобил» - 24,5

«Гетт» - 9,4

«Везёт» - 5,3

«InDriver» - 1,9

Другие - 1,9

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