Приговор литовского суда 94-летнему маршалу Язову в Госдуме назвали политическим судилищем

Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о январских событиях 1991 года: тогда в столице Литвы у телебашни погибли 14 человек, в чем бездоказательно обвиняют советских военных и Москву. Всего по делу проходят 67 человек, среди которых - бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов. Очно судят только двух россиян: уже отсидевших несколько лет в СИЗО Геннадия Иванова и Юрия Меля.

Заседание в среду началось со скандала - в зал не пустили посла России в Литве Александра Удальцова и российских журналистов. Мол, мест нет.

- В Вильнюсском окружном суде началось оглашение приговора по политически мотивированному уголовному делу о событиях в литовской столице в январе 1991 г. Среди обвиняемых, а их свыше 60 человек, большинство – граждане Российской Федерации. Заседание было объявлено в открытом режиме. Однако дипломатам посольства России, в том числе послу Александру Удальцову, было отказано в праве присутствовать на нем, хотя, подчеркнем, речь идет о судьбе десятков граждан России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было. Это противоречит общепринятым нормам проведения судебных процессов с участием иностранных граждан. Расцениваем данные действия литовских властей как грубую провокацию, - заявили в нашей дипмиссии.

А вскоре судья огласила приговоры. Так, 94-летнего Язова признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и заочно приговорили к 10 годам тюрьмы (надо сказать, что обвинение требовало пожизненного срока). Головатову дали 12 лет, Мелю - 7, Иванову - 4.

- Приговор не имеет ничего общего с реальным правосудием. Это политическое судилище и новая попытка фальсификации истории. Весь процесс выдержан в духе русофобской истерии литовских властей. При этом опять пресловутые двойные стандарты - абсолютно забывается, что «военные преступления и преступления против человечности» совершали гитлеровские нацисты, марши во славу которых до сих проходят по улицам Вильнюса, - прокомментировал итоги глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Последний маршал СССР Язов начал свой путь в армии на фронтах Великой Отечественной войны в 17 лет, спасая мир от «коричневой чумы». Потом были Куба во времена Карибского кризиса, вывод военного контингента из Афганистана, ГКЧП, «Матросская тишина», амнистия…Дмитрий Тимофеевич, вне сомнения, историческая личность, кто и как бы не относился к нему в Литве, на долю которого уже выпало немало испытаний. Заочное осуждение на 10 лет 94-летнего человека, по меньшей мере, негуманная мера пресечения. Не говоря уже о том, что абсолютно бесполезная, с точки зрения возможности исполнения наказания.

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