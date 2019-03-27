Равшана Куркова: «Мавлюда напоминает мне мою бабулю»

На Первом канале идет к концу второй сезон популярного сериала «А у нас во дворе». Это история любви дворничихи из Узбекистана Мавлюды (Равшана Куркова) и бывшего полицейского, москвича Каленого (Сергей Пускепалис). Парочка пытается построить семью, а заодно, между делом, феерично раскрывает разнообразные преступления.

Мало кто знает, что красавице Равшане пришлось побороться за эту роль. Изначально, по сценарию, Мавлюда должна была быть женщиной в возрасте. И никто не верил, что девушка с модельной внешностью в состоянии сыграть усталую дворничиху. Но Равшана настояла на пробах. Нарисовала себе круги под глазами, надела длинное национальное платье — и так хорошо сыграла, что у съемочной группы не осталось сомнений: вот она — Мавлюда.

- Равшана, в фильме вы много говорите по-узбекски. Действительно знаете язык или вас кто-то переозвучивал потом?

- Говорила сама. У меня разговорный узбекский, и я понимаю его хорошо. Так что знание языка здорово помогало, когда учила реплики Мавлюды.

Парочка пытается построить семью, а заодно, между делом, феерично раскрывает разнообразные преступления. Фото: Ксения УГОЛЬНИКОВА/Первый канал

- Как часто вы бываете на родине в Узбекистане? По чему особенно скучаете?

- Больше всего скучаю по бабушке. Но с тех пор, как её не стало, в Ташкенте я не была. Уже третий год как.

- Знаете ли вы реакцию соотечественников на этот сериал? Может быть, вам кто-то рассказывал, как в Узбекистане оценивают его?

- Насколько мне известно, реакция хорошая. И не только в Узбекистане, кстати, но и вообще в Средней Азии. Прошлым летом я была на кинофестивале в Казахстане. Очень многие люди подходили ко мне и говорили тёплые слова по поводу именно этой работы.

- Вам пришлось побиться за роль Мавлюды. Почему так сильно хотелось сыграть ее?

- Роль шикарная. Цельный, самостоятельный женский образ, который развивается и двигает сюжет наравне с главным героем. Мавлюда не просто идёт в связке с ним, оттеняя мужской персонаж. Это сложная, драматическая роль. Мне давно хотелось разрушить стереотип, который сложился обо мне, как об актрисе, играющей всегда ярких, богатых, благополучных девчонок. Плюс сама история очень тронула. Мавлюда своей силой духа, чувством справедливости, честностью, своим неравнодушием напомнила мне мою бабулю.

Изначально, по сценарию, Мавлюда должна была быть женщиной в возрасте. И никто не верил, что девушка с модельной внешностью в состоянии сыграть усталую дворничиху. Фото: Ксения УГОЛЬНИКОВА/Первый канал

- А на вас она чем-то похожа?

- Такие черты, как порядочность, внутренняя сила, деликатность, трезвый взгляд на вещи, широта души, внутренний стержень, трудолюбие - знакомы мне с детства. Меня воспитывали, прививая именно эти черты. У аяжон (бабушки) было трое детей, она всю жизнь проработала врачом, помогала многим людям. Решительная, справедливая, мудрая, сильная, честная, добрая — вот откуда «родилась» моя Мавлюда. Жаль только, что бабушка не дожила в итоге до премьеры.

- Вы давно живете в Москве. Как себя ощущаете: вы уже москвичка? Или все-таки нет?

- Да, я уже больше 20 лет в Москве. Мои друзья, любимая работа, мама - все здесь. И конечно, Москва стала моим домом. А Ташкент для меня навсегда - цветущий, добрый, гостеприимный город, очень тёплый, полный невероятно вкусных фруктов и овощей. Это город моего детства.

«А у нас во дворе». Среда и четверг 21.30. Первый канал

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