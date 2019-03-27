История любви Абызова и его единственной законной жены

Басманный суд отправил под стражу на два месяца бывшего министра Михаила Абызова. Он пробудет в СИЗО до 25 мая. Во время судебного заседания в Москве стали известны некоторые факты личной жизни бывшего политика.

Так, в суде Михаил Абызов заявил, что он холост. Правда, очень быстро поправился, сказав, что "состоит в гражданском браке". В суд пришла его любимая женщина Валентина Григорьева, о которой сайт kp.ru писал накануне. Впервые об их отношениях заговорили три года назад и, по слухам, именно роман с красавицей-стюардессой поставил крест на долгом и счастливом браке политика.

Басманный суд отправил под стражу на два месяца бывшего министра Михаила Абызова. Фото Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Знакомство в МГУ

Со своей первой и единственной на данный момент супругой Екатериной Сиротенко Абызов познакомился во время учебы в МГУ. Студент мехмата с первого взгляда влюбился в красивую и умную девушку по имени Катя. Она училась на физфаке по специальности "Ядерная физика". Они вместе корпели над конспектами и делили котлету в столовке ГЗ.

Роман был бурным и закончился предложением руки и сердца. В 1991 году 19-летний Миша позвал замуж свою 20-летнюю возлюбленную. Катя сказала "да" и молодые люди поженились. Однако через некоторое время после свадьбы им пришлось расстаться.

Отъезд в США

Екатерина улетела в США вместе с родителями - тоже физиками - в Чикаго. Теще и тестю Абызова предложили работу. Они, не раздумываю, собрали свой скудный скарб и отправились за океан.

Михаил должен был присоединиться к ним в самое ближайшее время. Но перед поездкой у него по странному стечению обстоятельств украли все деньги, поэтому ему пришлось остаться в Москве.

Абызов скучал по молодой жене. Времена были непростые, он забросил учебу и с головой ушел в бизнес, чтобы обеспечить любимой женщине безбедное существование.

В суд пришла его любимая женщина Валентина Григорьева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Рождение детей

Как известно, для настоящей любви нет преград. Чувства молодых супругов были крепкими и искренними. Через некоторое время произошло счастливое воссоединение.

Вскоре появился на свет их первенец, которому они дали красивое имя Даниэль. Одним ребенком семейство решило не ограничиваться. Через некоторое время родились Никита и Зоя.

Жена Абызова не представляла себя домохозяйкой. После окончания университета она с головой ушла в бизнес. Ну а муж всегда был рядом и поддерживал все ее начинания.

Так как родители Екатерины остались в США и в 2008 году получили американское гражданство, то вскоре туда перебралась и Катя с детьми. Наследники Абызова получили американское гражданство. У самой Екатерины Сиротенко - вид на жительство в Штатах.

Когда Абызовы женили старшего сына, на свадьбе Даниэля в Италии три дня гулял весь бомонд

Неожиданный развод

Казалось, семейному счастью нет конца и края. Дом - полная чаша, муж-министр, дети, красавица жена, рассекающая то на Aston Martin DB9, то на Porsche Cayenne. Тесть и теща живут в Чикаго, старший сын Даниэль - в Тоскане на личной огромной вилле. Сам Абызов с женой и двумя детьми проживали то в 350-метровой квартире в Лондоне, то на вилле в Италии.

Когда Абызовы женили старшего сына, на свадьбе Даниэля в Италии три дня гулял весь бомонд. Говорят, гостей из Москвы привезли на двух самолета. Итальянская вилла, по слухам, стала свадебным подарком родителей своему первенцу. Строение 1750 года поражает своим великолепием. Вилла окружена 120 га роскошных виноградников и оливковых рощ.

_kate_g_ Избранница Абызова работала стюардессой в бизнес-классе

На фоне этой идиллии известие о расставании одной из крепких семей стало громом среди ясного неба. Причем о разводе Екатерины и Михаила стало известно случайно, так как пара никогда не распространялась о своей личной жизни.

В 2016 году в декларации о доходах Михаила Абызова не оказалось информации о жене. Пронырливые светские хроникеры выяснили, что супруги развелись, а у Михаила роман с юной стюардессой, которая почти в два раза младше него.

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