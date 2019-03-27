«Комсомолка» узнала, где задержали экс-министра Абызова

- Правда ли Михаила Абызова выманили для задержания из Италии на день рождения его друга Аркадия Дворковича. Или это фейк?

- Нет, не правда. Это абсолютнейший фейк. Он находился в России, на момент задержания был дома с семьей. Все, что сообщается по этому поводу — фейк.

- Он постоянно жил в России?

- Да, постоянно жил в России. Изредка выезжал на отдых и командировки за границу, как это делают многие. Но постоянное место жительства и нахождения было в России. Все остальное не соответсвует действительности.

- Как его задерживали?

- Пришли домой с обыском вчера (26 марта).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699567" frameborder="0"></iframe> Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

- Ночью или утром?

- Ночью такое не происходит. Это было утром. В течении дня происходил обыск. А далее его доставили в Следственный комитет для оформления задержания и предъявления ему обвинений.

- Это было на Рублевке?

- В московском регионе.

- Что можно сказать про обвинения, которые ему предъявляют.

- Сам Михаил Анатольевич категорически отрицает обвинение. Себя виновным не признает. Как мы будем осуществлять защиту? Вопрос преждевременный. Мы не можем сейчас раскрывать ни стратегию, ни тактику.

- Но правда ли, что его обвиняют в продаже акций компаний за 4 миллиарда рублей, когда их стоимость была 186 миллионов?

- Я не могу сейчас комментировать обвинения.

- Пишут, что Аркадий Дворкович уехал из России. Это правда?

- Почему он должен убежать из России? Видимо, это новости с той же обоснованностью, как и информация о выманивании (Абызова из Италии, - ред.) Мне это не известно. Новости не читаю, занимаюсь защитой.

Абызов был самым богатым министром, у которого «нет ничего святого» 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699614" frameborder="0"></iframe> Телефонный разговор с адвокатом экс-министра Абызова.Роман ГОЛОВАНОВ

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