«Комсомолка» узнала, где задержали экс-министра Абызова
- Правда ли Михаила Абызова выманили для задержания из Италии на день рождения его друга Аркадия Дворковича. Или это фейк?
- Нет, не правда. Это абсолютнейший фейк. Он находился в России, на момент задержания был дома с семьей. Все, что сообщается по этому поводу — фейк.
- Он постоянно жил в России?
- Да, постоянно жил в России. Изредка выезжал на отдых и командировки за границу, как это делают многие. Но постоянное место жительства и нахождения было в России. Все остальное не соответсвует действительности.
- Как его задерживали?
- Пришли домой с обыском вчера (26 марта).
Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.
- Ночью или утром?
- Ночью такое не происходит. Это было утром. В течении дня происходил обыск. А далее его доставили в Следственный комитет для оформления задержания и предъявления ему обвинений.
- Это было на Рублевке?
- В московском регионе.
- Что можно сказать про обвинения, которые ему предъявляют.
- Сам Михаил Анатольевич категорически отрицает обвинение. Себя виновным не признает. Как мы будем осуществлять защиту? Вопрос преждевременный. Мы не можем сейчас раскрывать ни стратегию, ни тактику.
- Но правда ли, что его обвиняют в продаже акций компаний за 4 миллиарда рублей, когда их стоимость была 186 миллионов?
- Я не могу сейчас комментировать обвинения.
- Пишут, что Аркадий Дворкович уехал из России. Это правда?
- Почему он должен убежать из России? Видимо, это новости с той же обоснованностью, как и информация о выманивании (Абызова из Италии, - ред.) Мне это не известно. Новости не читаю, занимаюсь защитой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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