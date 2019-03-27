2019-03-27T16:04:21+03:00
Политика

«Комсомолка» узнала, где задержали экс-министра Абызова

"Комсомольская правда" дозвонилась адвокату Александру Аснису. Он защищает чиновника, которого обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей [видео, подкаст]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Адвокат Александр Аснис (на фото слева) защищает интересы бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова. Фото Владимир Веленгурин + asnis.ruАдвокат Александр Аснис (на фото слева) защищает интересы бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова. Фото Владимир Веленгурин + asnis.ru
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- Правда ли Михаила Абызова выманили для задержания из Италии на день рождения его друга Аркадия Дворковича. Или это фейк?

- Нет, не правда. Это абсолютнейший фейк. Он находился в России, на момент задержания был дома с семьей. Все, что сообщается по этому поводу — фейк.

- Он постоянно жил в России?

- Да, постоянно жил в России. Изредка выезжал на отдых и командировки за границу, как это делают многие. Но постоянное место жительства и нахождения было в России. Все остальное не соответсвует действительности.

- Как его задерживали?

- Пришли домой с обыском вчера (26 марта).

Первые кадры с бывшим министром Абызовым в СК.

- Ночью или утром?

- Ночью такое не происходит. Это было утром. В течении дня происходил обыск. А далее его доставили в Следственный комитет для оформления задержания и предъявления ему обвинений.

- Это было на Рублевке?

- В московском регионе.

- Что можно сказать про обвинения, которые ему предъявляют.

- Сам Михаил Анатольевич категорически отрицает обвинение. Себя виновным не признает. Как мы будем осуществлять защиту? Вопрос преждевременный. Мы не можем сейчас раскрывать ни стратегию, ни тактику.

- Но правда ли, что его обвиняют в продаже акций компаний за 4 миллиарда рублей, когда их стоимость была 186 миллионов?

- Я не могу сейчас комментировать обвинения.

- Пишут, что Аркадий Дворкович уехал из России. Это правда?

- Почему он должен убежать из России? Видимо, это новости с той же обоснованностью, как и информация о выманивании (Абызова из Италии, - ред.) Мне это не известно. Новости не читаю, занимаюсь защитой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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