2019-03-28T11:50:05+03:00
Политика

Сергей Степашин: Думаю, основания для задержания Виктора Ишаева были. Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку

Об этом экс-премьер России заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Степашин.Сергей Степашин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- Сергей Вадимович, пришла информация, что в Москве задержан Виктор Ишаев. Как бы вы это прокомментировали?

- Я хорошо знал Виктора Ивановича, особенно когда он был губернатором Хабаровского края - в самое тяжелое время, в начале 90-х. Крепкий, сильный хозяйственник, хороший ученый.

Но то, что произошло сегодня, для меня, честно скажу, большое откровение.

Сергей Степашин, экс-премьер России: «Думаю, основания для задержания Виктора Ишаева были. Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку».Александр ГАМОВ

Потому что человек - уже достаточно взрослый, уже не на должности. И те факты, которые предъявлены, конечно, это сильный удар по престижу власти вообще. Не сегодняшней, конечно, но - губернаторского корпуса. Прямо скажу, для меня это огромная неожиданность.

Я не собираюсь комментировать решение правоохранительных органов, думаю, основания все были. Но проблема заключается в том, что даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку. Это плохо.

- Скажите, а что имеется в виду?

- Я так понимаю, это задержание связано с лесом. В принципе, слышал об этой информации. Ведь Хабаровский край – не только Амур, не только полезные ископаемые, но это - лесные угодья.

- Все-таки - именно с лесом...

- Так понимаю (то, что услышал сегодня), - да, это связано с лесом, тем более - речь идёт еще о той поре, когда Ишаев работал полпредом на Дальнем Востоке.

Следствие пусть разбирается.

Но лес – наше богатство. К нему в начале 90-х годов (кстати, как и к нашим недрам) вообще относились грабительски, давайте говорить откровенно. Так что, думаю, это сигнал, что называется из прошлого.

Но еще раз говорю, для меня это - большая неожиданность.

- Целая серия таких задержаний, арестов…

- Да нет, это не кампанейщина, Саш, поверь мне.

Я понимаю, откуда вопрос идет. По Абызову, насколько я знаю, работали достаточно давно, когда он еще пилил энергетику нашей страны. Помнишь веерные отключения?

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

- Ну, конечно.

- Вот это он - родоначальник этих веерных отключений. Но сейчас пусть в тесноте посидит, посмотрит, что это такое.

Поэтому, я не думаю, что это - кампанейщина, это просто системная работа правоохранительных органов.

Плюс - то законодательство, которое сегодня позволяет, действительно, бороться с коррупцией.

Я вспоминаю 90-е годы, когда руководил спецслужбами, МВД. У нас многие говорили: вот нет законов… Законы теперь есть, работайте. Вот работа и пошла.

- Скажите, а задним числом разве можно коррупционеров задерживать?

- Есть статьи, которые не имеют срока давности. В том числе - та, которая инкриминируется Виктору Ивановичу.

- А много у нас таких?

- Дело не в этом. Я их не считал. Но, я думаю, что еще в загашнике кое-что осталось.

- Я знаю, что когда Владимир Владимирович был избран президентом на нынешний срок, он приглашал вас (в числе других соратников), вы встречались, разговаривали по душам. Когда Путин делился своими планами о новом президентском сроке, он тогда не говорил о том, что будет еще больше усиливать и обострять борьбу с коррупцией?

- Безусловно. Более того, он же ещё раньше давал несколько поручений Счетной палате в части, касающейся злоупотреблений во многих сферах деятельности. Вы помните наши результаты, наши "посадки" так называемые...

И сейчас многие, кто не чист, как говорится, на руку - призадумаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Виктор Ишаев: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Алексей Пушков: Если Порошенко снова станет президентом, это не значит, что он победит Украину
Об этом глава комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» [видео, эксклюзив kp.ru]
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
Новости 24
За 2018 год россияне почти в два раза превысили норму потребления сахара
Москва и Бишкек приняли изменения в соглашение о военной базе РФ в Киргизии
Эксперт о задержании Ишаева: Теперь ни один коррупционер не может чувствовать себя комфортно
Стали известны подробности дела Ишаева
В Гватемале в аварии погибли более 30 человек
Глава NASA рассказал о планах США по освоению Луны
В Подмосковье двое мужчин умерли, отравившись газом для заправки зажигалок
В Германии тысячи человек эвакуированы из-за бомбы
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
В Подмосковье мужчину задержали в больнице с почти 100 граммами гашиша
Экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева допрашивают в Москве
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных при крушении вертолета Ми-8
Беглов попросил Медведева выделить средства на развитие социальной сферы
Путина торжественно встретили в аэропорту Бишкека
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
ЦБ отозвал лицензию у московского Международного расчетного банка
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Путин впервые проедет по постсоветской республике на новом лимузине
В Сети появилось видео авиаудара по Алеппо
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
В США неизвестный расстрелял автобус с пассажирами
Трамп: Расследования по «делу России» не было бы, если бы Минюст США возглавлял Барр
Погода в Москве на 28 марта 2019 года: прохладно и без осадков
Африканские мигранты захватили спасшее их торговое судно