Сергей Степашин: Думаю, основания для задержания Виктора Ишаева были. Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку
- Сергей Вадимович, пришла информация, что в Москве задержан Виктор Ишаев. Как бы вы это прокомментировали?
- Я хорошо знал Виктора Ивановича, особенно когда он был губернатором Хабаровского края - в самое тяжелое время, в начале 90-х. Крепкий, сильный хозяйственник, хороший ученый.
Но то, что произошло сегодня, для меня, честно скажу, большое откровение.
Сергей Степашин, экс-премьер России: «Думаю, основания для задержания Виктора Ишаева были. Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку».Александр ГАМОВ
Потому что человек - уже достаточно взрослый, уже не на должности. И те факты, которые предъявлены, конечно, это сильный удар по престижу власти вообще. Не сегодняшней, конечно, но - губернаторского корпуса. Прямо скажу, для меня это огромная неожиданность.
Я не собираюсь комментировать решение правоохранительных органов, думаю, основания все были. Но проблема заключается в том, что даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку. Это плохо.
- Скажите, а что имеется в виду?
- Я так понимаю, это задержание связано с лесом. В принципе, слышал об этой информации. Ведь Хабаровский край – не только Амур, не только полезные ископаемые, но это - лесные угодья.
- Все-таки - именно с лесом...
- Так понимаю (то, что услышал сегодня), - да, это связано с лесом, тем более - речь идёт еще о той поре, когда Ишаев работал полпредом на Дальнем Востоке.
Следствие пусть разбирается.
Но лес – наше богатство. К нему в начале 90-х годов (кстати, как и к нашим недрам) вообще относились грабительски, давайте говорить откровенно. Так что, думаю, это сигнал, что называется из прошлого.
Но еще раз говорю, для меня это - большая неожиданность.
- Целая серия таких задержаний, арестов…
- Да нет, это не кампанейщина, Саш, поверь мне.
Я понимаю, откуда вопрос идет. По Абызову, насколько я знаю, работали достаточно давно, когда он еще пилил энергетику нашей страны. Помнишь веерные отключения?
Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом
- Ну, конечно.
- Вот это он - родоначальник этих веерных отключений. Но сейчас пусть в тесноте посидит, посмотрит, что это такое.
Поэтому, я не думаю, что это - кампанейщина, это просто системная работа правоохранительных органов.
Плюс - то законодательство, которое сегодня позволяет, действительно, бороться с коррупцией.
Я вспоминаю 90-е годы, когда руководил спецслужбами, МВД. У нас многие говорили: вот нет законов… Законы теперь есть, работайте. Вот работа и пошла.
- Скажите, а задним числом разве можно коррупционеров задерживать?
- Есть статьи, которые не имеют срока давности. В том числе - та, которая инкриминируется Виктору Ивановичу.
- А много у нас таких?
- Дело не в этом. Я их не считал. Но, я думаю, что еще в загашнике кое-что осталось.
- Я знаю, что когда Владимир Владимирович был избран президентом на нынешний срок, он приглашал вас (в числе других соратников), вы встречались, разговаривали по душам. Когда Путин делился своими планами о новом президентском сроке, он тогда не говорил о том, что будет еще больше усиливать и обострять борьбу с коррупцией?
- Безусловно. Более того, он же ещё раньше давал несколько поручений Счетной палате в части, касающейся злоупотреблений во многих сферах деятельности. Вы помните наши результаты, наши "посадки" так называемые...
И сейчас многие, кто не чист, как говорится, на руку - призадумаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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