"Царствие небесное живет у нас в груди": Анисина с детьми зачитала рэп Джигурде

Фигуристка Марина Анисина необычно поздравила Никиту Джигурду с днем рождения. Олимпийская чемпионка усадила детей у шезлонга, после чего счастливое семейство хором зачитало рэп для отца семейства.

Марина Анисина выложила в своем блоге поздравление в честь супруга, сопроводив его видео и подписью: "С днем рождения, любимый Никита Борисович!!!"

marinanisina Марина Анисина поздравила Джигурду с Днем Рождения

"Царствие небесное живет у нас в груди.

Даже если все вокруг орут нам - не трынди.

Гордыня не накроет

всех нас своей звездой.

И если мы умеем смеяться над собой

Мы нормальные, мы гениальные, мы сексуальные.

С днем рождения! Папа, мы тебя любим. целуем".

Напомним, Никита Джигурда познакомился с Мариной Анисиной в 2007 году на съемках телевизионного шоу "Танцы на льду". До этого он был дважды женат. Его вторая супруга Яна Павелковская, с которой артист прожил в браке 12 лет, не смогла смириться с поведением и увлечениями мужа. Посчитав, что его психическое здоровье требует внимания, Яна ушла от любимого.

marinanisina Джигурда все важные моменты семейной жизни делает достоянием общественности

Сам Джигурда все важные моменты семейной жизни делает достоянием общественности. Первым на всеобщее обозрение было представлено видео первых родов Анисиной во всех возможных подробностях. После этого Джигурда был вынужден пройти психиатрическое обследование.

marinanisina Марина Анисина счастлива в браке с Никитой Джигурдой

Следующей бомбой стало видео зачатия их второго ребенка. Правда, в 2015 году Марина Анисина неожиданно подает на развод. Причиной такого поступка, Марина называла психическое состояние мужа. Адвокат Анисиной предъявил в суде доказательства, что психическое заболевание Джигурды прогрессирует.

В конце 2016 года Джигурда и Анисина заявили, что их развод был фиктивным в целях безопасности их детей. Ведь в этот период Никита боролся за многомиллионное наследство своей давней подруги - миллионерши Людмилы Барташ.