«Топят мою репутацию»: Сверженная «Мисс Москва» рассказала, чего добилась к 24 годам

На прошлой неделе администрация конкурсов «Мисс Москва» и «Краса России» официально заявила, что впервые за 23-летнюю историю шоу на звание самой красивой девушки российской столицы происходит такой скандал. Обладательницу титула «Мисс Москва-2018» официально низвергли.

alesiasemerenko Цели на 2019 год Заглянем в магический шар.

Почему Алесю Семеренко лишили короны, «КП» рассказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк. https://www.kp.ru/daily/26956/4009809/ По ее словам, 24-летняя победительница в течение трех месяцев отказывалась от исполнения контракта: под разными предлогами не участвовала в социальных и благотворительных мероприятиях, не выходила на связь с дирекцией и попросту не возвращала корону. В итоге ювелирное изделие с трудом, но забрали, да в сломанном виде.

alesiasemerenko О ребятах, которые перекрыли Арбат и других "пранкерах" Вы жалуетесь, что я в последнее время не пишу чего-то острого? Ок Знаете, иногда я смотрю Ютуб - все мы грешны (почти как на ночь переедать).

Семеренко от общения с прессой отказывается, но сделала несколько попыток оправдаться в Инстаграме. По ее версии, ничего она не нарушала, корону не ломала, а выигранный титул отнять невозможно.

alesiasemerenko Я никому не позволю себя оклеветать Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И заметили это только спустя 3 месяца после финала!?

Всего за несколько дней экс-«Мисс Москва» ощутила все положительные стороны скандала — у Семеренко прибавилось число подписчиков в соцсети, где можно лихо продавать рекламу и вообще не работать. И про Алесю узнало намного больше людей, чем после того, как она стала королевой красоты московского конкурса. Модель даже заявила, что у нее прибавилось предложений о работе: стали предлагать съемки и т. п.

Однако вместе с сомнительной популярностью пришли и хейтеры — ненавистники всех и вся в соцсетях.

alesiasemerenko Новогодние праздники были настолько жаркими, что теперь попотеть придётся в зале Признавайтесь сколько набрали?

Девушку неподготовленную к оборотной стороне скандальной славы, критика, негатив, поток грязи в Инстаграме взволновали. Алеся объявила: «Кое-кто явно мог бы сейчас быть заинтересован в том, чтобы топить мою репутацию». Семеренко решила защищаться и выложила все свои достижения к 24 годам, мол, назвалась же борцом со стереотипами о пустоголовых красавицах.

alesiasemerenko Пока что моя ленивая попа может фотографироваться лишь на берегу

«Я решила написать все-таки, чего я добилась к своим юным годам. Вместе решим - отправить меня на завод или на панель, или же я все-таки могу быть полезным членом общества?

alesiasemerenko The best thing in our life is love Согласны? Чтобы ты выбрал: одной/одному в крутой тачке или с любимым в автобусе? Давайте честно))

1. Самостоятельно накопила на квартиру за три года работы в Китае моделью (адский труд по 12 часов в день с истертыми на подиумах ногами).

2. Заключила контракт с самым топовым агентством Европы.

3. Вошла в 20-тку самых красивых девушек России в конкурсе "Мисс Россия

2017".

4. Победила в конкурсе "Мисс Москва 2018" (объективно считаю, что все

было так).

5. Преодолела себя и прыгнула с парашютом (для меня это был сложный

момент, как-нибудь я расскажу).

alesiasemerenko Никогда не считала себя феминисткой, более того - всегда смеялась над женщинами, митингующими в центре Европы за право носить волосы на подмышках и мужские трусы Но порой меня прям раздражают идиотские стереотипы относительно женщин.

6. Была на обложках, билбордах, каталогах.

7. Раскрутила достаточно популярный блог с интересными текстами. Заметьте, в отличие от многих моделей меня читают.

8. Закончила курсы бариста и готовлюсь к открытию собственной кофейни. В ее развитие я привлекла инвестиции не одним местом, как многие могут сказать.

9. Поступила в университет. Повысила уровень английского. В школе я часто выигрывала олимпиады и конкурсы.

10. Перешла на ЗОЖ и живу очень мудро с точки зрения физической культуры.

11. Открыла свое ИП.

12. Прочитала более 100 книг.

13. Попала в СМИ не только в России, но и в Азии и в Европе.

14. Научилась выдерживать удары» - расписала Алеся Семеренко в Инстаграм.

alesiasemerenko Самое время улетать, а я только начинаю выкладывать фото с отдыха. Нет, ну а что)))

В конце девушка добавила: «Я не претендую на то, чтобы быть Эйнштейном или Ренатой Литвиновой, но я думаю, не самый плохой список для обычной девочки из обычной семьи?».

Фото для картинки выбрала соблазнительное. Модель показала, как и в чем она посещает Большой театр.

alesiasemerenko В связи с последними скандалами на меня обрушивается достаточно стабильный поток грязи в комментариях.

Напомним, Алеся Семеренко выиграла титул «Мисс Москва» в конце 2018 года. В начале этой недели корону официально передали обладательнице второго места Ксении Паленовой.

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