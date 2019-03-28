Кучно пошло: Арашуков, Абызов, Ишаев...

Задержание в Москве экс-губернатора Хабаровского края (1991-2009) и бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013) Виктора Ивановича Ишаева, о чем сообщили в четверг утром, – вряд ли является случайностью. Буквально пару дней назад в российской столице был задержан бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Как любят шутить в сети, можно ли считать это просто совпадением? Наверное, вряд ли. Это, скорее, еще один внушительный и мощный сигнал, помимо всего прочего, призванный показать происходящие во внутренней политике государства изменения.

Ишаев, кстати, тоже был одно время федеральным министром: в 2012-м-2013-м он совмещал деятельность полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока. А в период с 1996-го по 2001, как губернатором, был еще и членом Совета Федерации. То есть ответственных должностей и постов, на которых он побывал за свою жизнь, на иной взвод хватит. Как и многочисленных наград, полученных им на этих постах.

Виктор Ишаев много лет руководил Хабаровским краем.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699757" frameborder="0"></iframe> Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

Однако, оказалось, что это не индульгенция. И возраст, напомним, Ишаеву сейчас полных 70 лет, а следующий день рождения он должен отпраздновать 16 апреля, тоже не освобождает от внимания правоохранительных органов. Как и статус академика Российской Академии наук. Небезынтересно и то обстоятельство, что Ишаев был назначен полпредом в пору президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, а стал министром по развитию ДВ в правительстве Медведева в 2012-м, одновременно с получением должности в этом же составе Кабинета Министров Михаилом Абызовым. Освободил Ишаева от обеих должностей Путин в августе 2013-го после инспектирования ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке. И, хоть тогда и подчеркивалось, что увольнение Ишаева «не связано непосредственно» с разрешением этого кризиса, всем было понятно, что одновременное увольнение с 2-х постов без предложения альтернативного трудоустройства в органах госуправления просто так не бывает. Если учесть, что через несколько дней, 10 сентября все того же 2013-го Ишаев был выведен из состава Совета Безопасности РФ, можно предположить, что Путин был очень недоволен, но, по своей привычке не выносить без крайней надобности сор из избы, решил не устраивать скандал.

Задержание Ишаева может быть сигналом всем остальным, что от уголовного преследования больше нет никакой защиты в вид депутатской или какой-то иной неприкосновенности, высокого положения, прошлых заслуг или «заслуг» иного рода». Напомним последних громких фигурантов, чьи задержания или настоящие реальные сроки лишения свободы у всех на слуху: министр (действовавший на тот момент) Улюкаев, сенатор Арашуков, экс-министр Абызов, несколько губернаторов и глав субъектов РФ в иных статусах. Чуть ли не каждый день идут менее резонансные задержания фигур рангом помельче из разных сфер – местные и областные чиновники, сотрудники правоохранительных структур и т.д. В месяц их количество исчисляется десятками.

Бывший министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что могут вменить бывшему чиновнику, который после своей отставки работал в крупных коммерческих структурах на весьма статусных должностях? По некоторым сведениям, его могут обвинить в мошенничестве в связи с так называемым делом о незаконной вырубке леса. По данным источников, близких к следствию, речь идет о хищениях на сумму более 1 млрд. рублей, к которым может быть причастен экс-чиновник.

И здесь тоже многое интересно. Уголовное дело о хищениях в лесной отрасли на Дальнем Востоке было возбуждено после обысков в правительстве Хабаровского края, прошедших всего лишь на прошлой неделе. И по этому делу уже арестованы руководитель лесозаготовительной организации Александр Пудовкин и бывший заместитель правительства региона Василий Шихалев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699717" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ФСБ проводят обыски в правительстве Хабаровского края.

Потрясает скорость действий правоохранительных органов, не прошло и недели после возбуждения у/д, как прошла реализация в отношении такой, пусть и с приставкой экс-, высокопоставленной персоны. А ведь в отношении Михаила Абызова уголовное дело также было возбуждено лишь 26 марта, в день его последующего задержания. Осведомленные источники утверждают, что Абызова, вообще, выманили из-за рубежа на празднование дня рождения одного из близких друзей.

По всей видимости, следствие, которое имеет материалы и разрабатывает фигурантов тех или иных подозрительных процессов, в отношении персон из высших эшелонов, предпочитает не спешить, оформляя все формальные процедуры в самый последний момент, чтобы, с одной стороны, не спугнуть подозреваемых, а с другой – чтобы их покровители не могли выступить заранее в их защиту, блокировав разработку, или предупредить об опасности.

МНЕНИЕ

Алексей Мухин, Гендиректор Центра политической информации:

- Как боялись многие признавать и верить, это идет настоящая системная борьба с коррупцией. Политическая воля налицо, ФСБ подгонять не надо, Следственный Комитет землю роет, прокуратура стоит на страже и не дает давить на коллег из других структур. Действительно, без криков и громких обещаний идут задержания одно за другим, а сколько еще впереди «открытий чудных» - нам остается только гадать. Что касается оперативности действий правоохранителей, знаете, надо только посмотреть на список поручителей за того же Абызова – и все сразу станет понятным.

В ТЕМУ

Что известно про «лесное дело», по которому задержали экс-полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева

Речь идет о мошенничестве на 10 миллиардов рублей, уверены эксперты (подробности)