Как самый богатый экс-министр выводил деньги из России

Проясняется финансовая схема, по подозрению в совершении которой заключен в СИЗО бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Один и тот же пакет ценных бумаг чудесным образом за год подорожал в 20 раз, и вся сверхприбыль была выведена из страны и осела в офшоре (см. иллюстрацию).

Схема финансовой махинации АбызоваФото: Дмитрий ПОЛУХИН

По версии следствия, до назначения министром Абызов владел акциями ряда энергетических компаний (новосибирские СИБЭКО, «Региональные электрические сети» (РЭС) и их «дочки»). Став госчиновником, он передал свои активы в доверительное управление, но, предположительно, продолжал рулить процессами. Под чутким руководством чиновника 4 дочерние компании СИБЭКО и РЭС были проданы кипрской компании Blacksiris. По сведениям издания Коммерсантъ, следствие рассматривает версию, что эта кипрская компания была подконтрольной Абызову. Она купила акции за 186 млн рублей в декабре 2012 года. А спустя год СИБЭКО и РЭС заключили договор с Blacksiris о том, чтобы выкупить обратно ценные бумаги, но уже за общую сумму в 4 млрд рублей. В промежутке между этими событиями акции еще несколько раз переходили из рук в руки (путали следы). Следствие считает, что в итоге миноритарные акционеры понесли ущерб, а стабильная работа энергокомпаний была поставлена под угрозу.

О том, что за это может грозить Абызову, «КП» рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов:

- Если мы видим увеличение стоимости в 20 раз за год, то легко предположить мошенническую схему искусственного надувания активов, - считает Абзалов. - Чтобы ввести покупателя в заблуждение и продать ему имущество, которого в реальности нет, может подделываться отчетность и другие данные, на основании которых оценивается организация. Но такие истории редко заканчиваются реальными сроками: аудит оценивает ущерб обманутого покупателя и виновная сторона его возмещает. Совсем другое дело, если докажут: для того, чтобы бумаги дешево продали и тут же дорого купили, министр давил на руководство компании, а министерства, которые курируют подобные сделки, закрывали на это глаза. Тогда это — коррупция, и за Абызовым последуют другие госчиновники.

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